Was ist Multi-Agenten-Kollaboration?

Die koordinierten Aktionen mehrerer unabhängiger Agenten in einem verteilten System, die jeweils über lokale Wissens- und Entscheidungsfindungskapazitäten verfügen, werden als Multi-Agenten-Kollaboration bezeichnet.

Bei der Multi-Agenten-Kollaboration kooperieren die Agenten, indem sie etablierte Kommunikationsprotokolle verwenden, um Zustandsinformationen auszutauschen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und Aktionen zu koordinieren. Die Zusammenarbeit umfasst in der Regel Methoden zur Arbeitszerlegung, Ressourcenverteilung, Konfliktlösung und kooperativen Planung. Dies kann explizit durch Nachrichtenübergabe oder implizit durch Änderungen an der gemeinsam genutzten Umgebung erfolgen. Diese Systeme priorisieren Skalierbarkeit, Fehlertoleranz und emergentes kooperatives Verhalten in ihrem Design und kommen ohne zentrale Steuerung aus. Betrachten wir eine Analogie: Nehmen wir an, dass eine Drohnenflotte einen Katastrophenort nach Überlebenden oder Informationen durchsucht. Jede Drohne nimmt ihren eigenen Weg, weicht anderen Drohnen aus, meldet, was sie findet und ändert im Falle eines unerwarteten Ereignisses die Richtung. Stellen Sie sich dieses Szenario als Multi-Agenten-Kollaboration vor: Jede Drohne operiert sowohl alleine als auch kollektiv, gewissermaßen wie ein Assistent. Ohne dass eine einzige Führungskraft sie verwaltet, arbeiten die Drohnen zusammen, koordinieren sich und teilen, was sie sehen. Mit diesem Ansatz arbeitet eine autonome Agentenflotte kollaborativ, intelligent und schnell zusammen, um komplexe Probleme zu lösen.

Diese kollaborative Architektur definiert die Produktarchitektur neu und führt zu verschiedenen Anwendungsfällen, die fast jederzeit ausgeführt werden, sich an wachsende Anforderungen anpassen und ohne manuelle Eingriffe kontinuierlich lernen und optimieren. Der Prozess der agentischen Automatisierung wird durch spezialisierte Agenten mit adaptiven Funktionen ermöglicht, die darauf ausgelegt sind, bestimmte Aufgaben präzise und autonom zu erledigen. Spezialisierte KI-Agenten arbeiten in Echtzeit zusammen, um intelligente, maßgeschneiderte End-to-End-Dienste in Chatbots bereitzustellen (unter Verwendung des RAG-Frameworks), einer neuen Art von Multi-Agenten-Anwendung.1