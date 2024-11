Beschleunigen Sie Ihren Entwicklungslebenszyklus, indem Sie mithilfe unserer intuitiven visuellen Benutzeroberfläche Agenten-Services erstellen und bereitstellen. IBM watsonx.ai Agent Builder – ein Low- oder No-Code-Tool, das in Kürze auf watsonx.ai bereitstehen wird – wird Entwickler in die Lage versetzen, in watsonx.ai Agenten mit vorgefertigten Flows zu erstellen.

Entwickler können die Architektur auswählen, die sie ihrem Agentensystem untermauern möchten, und einfach auf die Tools klicken, die der Agent nutzen soll, mit visueller Komponente für einfaches Agentendesign und Tool-Konfiguration. Entwickler können diese Agenten-Services mithilfe der Prompt Lab-Benutzeroberfläche schnell debuggen und in Echtzeit testen. Wenn sie mit dem Output zufrieden sind, können Entwickler den Agenten mit einem Klick als API-Endgerät bereitstellen.