Der KI-Agenten-Chat verwendet fein abgestimmte Foundation Models, einschließlich IBM Granite und anderer benutzerdefinierter Modelle für maschinelles Lernen (ML), innerhalb einer agentenbasierten Architektur, um erweiterte Argumentationsfunktionen bereitzustellen, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen. Der KI-Agent leitet jeden Schritt einer Konversation mit mehreren Schritten an das richtige Tool, den richtigen Assistenten oder den richtigen Menschen weiter und rationalisiert so komplexe Prozesse in einer einzigen Chat-Erfahrung.