Einsatz von KI-Agenten im Vertrieb

Wie können KI-Agenten im Verkauf helfen?

KI-Agenten im Vertrieb beziehen sich auf die Verwendung von KI-gestützten Tools, die vertriebsbezogene Aufgaben in Echtzeit automatisieren und verbessern können. Die KI-Agent-Technologie kann die Umsatz- und Kundendaten eines Unternehmens unabhängig analysieren und daraus lernen und eine Reihe verschiedener Funktionen ausführen, um die Geschäftsanforderungen zu verbessern.

Für den Vertrieb entwickelte KI-Agenten können Teams dabei helfen, zeitaufwändige Aufgaben besser zu verwalten und durch den Einsatz von Automatisierung und KI-Funktionen produktivere Gespräche mit Interessenten zu führen. Dies kann zu einem besseren Customer Experience und höheren Konversionsraten führen. Chatbots gibt es zwar schon seit einiger Zeit, aber KI-Agenten sind eine neuere Version dieser Technologie, die Art und Weise verändert, wie Vertriebsteams die Kontaktaufnahme verwalten, Geschäfte abschließen und Nachrichten übermitteln.

Was KI-Agenten auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, autonom zu handeln und mit wenig oder gar keiner menschlichen Eingabe dort Maßnahmen zu ergreifen, wo sie es für richtig halten. Während sich die Kaufprozesse weiterentwickeln, müssen die Verkaufsprozesse Schritt halten. Die Käufer von heute sind umfänglich informiert und können eine Vielzahl von Ressourcen finden, die ihnen bei der Bewertung des Produkts oder der Dienstleistung helfen, lange bevor sich ein Verkäufer, insbesondere ein Entwicklungsbeauftragter (SDR), überhaupt mit ihm in Verbindung setzt.

Käufer haben höhere Erwartungen an die Organisationen und Unternehmen, mit denen sie interagieren, insbesondere in Bezug auf Erfahrungen1. Ohne einen solchen personalisierten Ansatz durch KI-Vertriebstools ist es wahrscheinlicher, dass ein Vertriebsteam die Kundenbindung verliert. Diese KI-Tools können Leads rund um die Uhr Aufmerksamkeit schenken, Anfragen jederzeit beantworten und sofort die nächsten Schritte einleiten, die Workflows für das Vertriebsteam optimieren und gleichzeitig die Kunden zufriedener machen.

Diese KI-Agenten können als Ergänzung zu menschlichen Vertriebsbeauftragten fungieren und fortgeschrittene Vertriebsmitarbeiter dabei unterstützen, die Kunden zu erreichen. Mit der generativen KI sind KI-Assistenten viel fortschrittlicher geworden und entwickeln sich immer noch zu einer höheren vorausschauenden Analyse weiter. KI-Agenten für den Vertrieb sind die nächste Stufe. Diese KI-Agenten können den menschlichen Vertriebsbeauftragten nicht ersetzen, aber sie können die Effizienz optimieren, den Umsatz steigern und die Workflows im Vertriebsprozess rationalisieren.

Wie KI-Agenten im Vertrieb arbeiten

KI-Agenten werden in erster Linie durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie maschinelles Lernen (ML), natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und große Sprachmodelle (LLMs) aufgebaut, um Vertriebsprozesse zu optimieren und die Kundeninteraktion zu verbessern. Das System wurde entwickelt, um die Kundenbindung zu automatisieren und zu personalisieren sowie die Vertriebsstrategie zu optimieren, wodurch diese effizienter undeffektiver wird. Einige der besten KI-Vertriebsagenten können sich nahtlos in gängige Tech-Stacks wie OpenAI, Salesforce, Slack und Hubspot integrieren.

Der Kern von KI-Vertriebsagenten ist die Integration mit Kundenbeziehungsmanagementsystemen (CRM). CRMs speichern große Mengen an Kundendaten, darunter Kaufhistorie, Präferenzen und Interaktionen. KI-Agenten können gründliche Datenanalysen durchführen, um tiefere Einblicke in das individuelle Kundenverhaltens und die Bedürfnisse zu gewinnen und proaktiv potenzielle Leads anzusprechen. Ein KI-Agent könnte zum Beispiel Online-Einkaufsmuster eines Kunden erkennen, die darauf hinweisen, dass er wahrscheinlich ein bestimmtes Produkt kaufen wird, und personalisierte Empfehlungen oder Folgeaktionen auslösen.

KI-Agenten können Aufgaben „hinter den Kulissen“ erledigen, d. h. unabhängig von menschlichen Eingaben agieren und Aufgaben mit minimaler oder ganz ohne menschliche Anleitung ausführen. Sie steuern die Vertriebsprozesse proaktiv an, treffen Entscheidungen und interagieren selbstständig mit Kunden. Diese Art von KI-Agent kann hochwertige Leads identifizieren, indem er Daten von verschiedenen Anbietern und Quellen wie sozialen Medien, Websites oder CRM-Systemen scannt. Sie verwenden Algorithmen, um die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass ein Lead zu einem potenziellen Kunden wird, und qualifizieren den Lead automatisch anhand vordefinierter Kriterien.

Einige KI-Agenten spielen eher eine unterstützende Rolle für Menschen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, andere können autonom denken und bei der Entscheidungsfindung helfen. Was diese KI-Agenten von anderen nicht-agentischen Assistenten unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, Daten zu analysieren, einen Aktionsplan zu erstellen und diesen Plan auszuführen. Assistenten können personalisierte E-Mail- und LinkedIn-Vorlagen, Nachrichten- und Outreach-Strategien erstellen und Meetings planen.

Fünf Anwendungsfälle für KI-Verkaufsagenten

Es gibt viele verschiedene potenzielle Anwendungsfälle für KI-Vertriebsmitarbeiter, wobei die beliebtesten die Automatisierung von Aufgaben und die Rationalisierung des Zugriffs auf Kundendaten sind. Diese KI-Technologie eröffnet viele Möglichkeiten für Unternehmen, die ihre Vertriebsabläufe aus- und voranbringen wollen.

Lead-Generierung und -Qualifizierung

Mit externen Daten und CRMs können KI-Agenten die Qualität jedes Leads mithilfe von Vorhersagealgorithmen bewerten, sie anhand der Konversionswahrscheinlichkeit bewerten und Follow-ups priorisieren. So können sich Vertriebsteams auf zielgerichtete Verkaufsgespräche konzentrieren und Interessenten mit hohem Potenzial ansprechen.

Kundenbindung

Durch die Nutzung von Kundendaten können KI-Agenten autonom mit Kunden interagieren und Entscheidungen treffen, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Ob per E-Mail, Chatbots oder Sprachassistenten – sie können auf personalisierte Weise mit Kunden in Kontakt treten, Kundenanfragen beantworten und Interessenten durch den Verkaufsprozess führen.

Umsatz-Prognosen

KI-Agenten können historische Verkaufsdaten und aktuelle Trends analysieren, um die zukünftige Verkaufsleistung vorherzusagen. Sie können einzigartige Erkenntnisse in potenzielle Verkaufschancen bieten, Risiken hervorheben und Maßnahmen zur Verbesserung der Leistung empfehlen. Dies wiederum hilft den Vertriebsteams, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, Strategien zu planen und Ressourcen effektiver zuzuweisen.

Vertriebsschulung

Neben der Minimierung sich wiederholender Aufgaben können KI-Agenten auch als Coaching-Tool für die Mitglieder des Vertriebsteams dienen. Agentische KI-Tools können Verkaufsgespräche analysieren und Vertriebsmitarbeitern in Echtzeit Feedback geben. Die Bearbeiter können Verbesserungen vorschlagen, etwa eine bessere Handhabung von Einwänden oder effektivere Abschlussstrategien. Dies kann Vertriebsmitarbeitern helfen, ihre Fähigkeiten auszubauen und ihre Leistung zu verbessern.

Inbound-Leads pflegen

KI-Agenten helfen Vertriebsteams, in jeder Phase des Verkaufszyklus schnellere Ergebnisse zu erzielen. Sie können Verzögerungen vermeiden, die durch die manuelle Suche nach Kundenmöglichkeiten entstehen, und die Entscheidungsfindung verkürzen, indem sie automatisch neue Produkte für Kunden finden. Agenten können außergewöhnlichen Kundensupport bieten, indem sie dem Kunden bei jedem Schritt des Verkaufsprozesses sofortige Hilfe und Antworten geben.

Vorteile von KI-Vertriebsagenten

Verbesserte Lead-Priorisierung

KI-Agenten nutzen Geschäfts- und Vertriebsdaten, um Leads anhand ihrer Konversionswahrscheinlichkeit zu bewerten und zu priorisieren, ohne dass dafür ein proportionaler Anstieg der Ressourcen erforderlich ist. Auf diese Weise können sich die Vertriebsteams auf die vielversprechendsten Interessenten konzentrieren und sicherstellen, dass die Bemühungen dort ausgerichtet werden, wo sie am ehesten zu den gewünschten Ergebnissen führen. Agenten können die Lead-Qualifizierung verwalten und Entscheidungen auf der Grundlage spezifischer Metriken treffen, die in der gesamten Vertriebspipeline verwendet werden.

Datengesteuerte Entscheidungsfindung

KI-Agenten analysieren historische Verkaufsdaten, Kundenverhalten und Markttrends, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Dies hilft den Vertriebsteams, fundierte Entscheidungen über Verkaufsstrategien, Preisgestaltung und Produktangebote zu treffen. So kann beispielsweise eine Analyse von Kundenzufriedenheitsumfragen feststellen, dass Kunden während des Onboardings über bestimmte Produktdetails unklar sind. Ein Vertriebsteam könnte erwägen, einen FAQ-Bereich zum Onboarding hinzuzufügen, um häufig gestellte Fragen zu beantworten.

Optimierte Personalisierung im großen Maßstab

Durch den Einsatz von Algorithmen für maschinelles Lernen können KI-Agenten Kunden stark personalisierte Erfahrungen bieten und dabei helfen, stärkere Kundenprofile zu erstellen. Die Mitarbeiter können maßgeschneiderte Nachrichten, Empfehlungen und Angebote bereitstellen, die auf den individuellen Vorlieben des Kunden basieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Lead-Generierung strategisch erfolgt, um stärkere Kundenbeziehungen zu fördern und die Gesamtkonversionsraten zu verbessern.

Individuell anpassbar

Einige KI-Agenten können sofort eingesetzt werden, während andere auf die spezifischen Bedürfnisse und Anwendungsfälle eines Unternehmens zugeschnitten werden können. Einige funktionieren mit wenig bis gar keiner Code-Anpassung, wodurch Vertriebsteams schnelle Ergebnisse erzielen können. Die Skalierbarkeit des KI-Agenten ist ebenfalls ein großer Vorteil. Servicemitarbeiter können große Mengen von Leads bearbeiten und die Dateneingabe mühelos verwalten.

Auf Anfrage verfügbar

Ein Hauptmerkmal von KI-Agenten ist, dass sie rund um die Uhr eine konsistente Betreuung von Kunden in verschiedenen Zeitzonen bieten können. Dadurch wird sichergestellt, dass Interessenten nie unbeaufsichtigt bleiben und Verkaufschancen jederzeit genutzt werden können, was wiederum die Reaktionszeiten und die Kundenzufriedenheit verbessert.

Präzise Ausgaben

Manuelle Fehler durch menschliche Mitarbeiter kommen gelegentlich vor und sind unvermeidlich. Wenn Vertriebsteams jedoch KI-Agenten einsetzen, wird das Risiko von Fehlern durch genaue Ausgaben verringert. Mit aktuellen und umfassenden Daten können AI-Vertriebsmitarbeiter genaue Prognosen und Vertriebsfunktionen optimieren.

Best Practices für KI-Vertriebsagenten

KI-Agenten eröffnen sowohl für Käufer als auch für Verkäufer eine spannende Chance. Aber jede neue Technologie bringt eine Lernkurve und die Notwendigkeit strenger Richtlinien mit sich. Unternehmen müssen bereit sein, sich anzupassen und bereit sein, Zeit und Ressourcen zu investieren, um ihre Vertriebsmitarbeiter von Beginn der KI-Einführung an zu trainieren.

Seien Sie bereit, sich anzupassen

Je mehr Kunden von den Nutzen von KI-Technologien erfahren, desto mehr bevorzugen sie möglicherweise KI-gestützte Unternehmen. KI-Funktionen bieten dem Kunden einzigartige Nutzen, wie z. B. sofortige Reaktion und hyperpersonalisierte Aufmerksamkeit. Sobald ein Kunde entdeckt, was möglich ist, müssen sich der Vertrieb anpassen, um die Kundenerwartungen zu erfüllen. Unternehmen müssen offen und bereit sein, sich weiterzuentwickeln und Erwartungen anzupassen, damit KI-Tools bereitgestellt und skaliert werden können.

Effektive Verkaufsschulungen anbieten

Ein Unternehmen, das KI-Agenten effektiv im Vertrieb einsetzen möchte, muss seine menschlichen Mitarbeiter trainieren. Diese Technologien können oft grundlegende Veränderungen in der Arbeit eines Teammitglieds bewirken, und es ist die Aufgabe des Vertriebsleiters, die Erwartungen zu steuern. Darüber hinaus geht es bei dieser Schulung auch darum, den Mitarbeitern beizubringen, wie sie die KI angemessen Prompt geben und erkennen können, wann eine Eingabe erforderlich ist.

Haben Sie eine klare Strategie

Damit ein KI-Tool für Vertriebsmitarbeiter funktioniert, müssen Vertriebsteams spezifische Ziele definieren und die wichtigsten KPIs skizzieren, die das Unternehmen erreichen möchte. Wenn ein Vertriebsteam zu weit voraus ist, kann dies überwältigend sein und letztendlich mehr Verwirrung als Effizienz verursachen. Ein Unternehmen sollte Prioritäten wählen, die zu bestimmten Zielen passen, z. B. Stimmungsanalysen zur Verbesserung der Leistung des Vertriebsteams oder KI-Datenanalysen zur Steigerung der Lead-Qualität. Unabhängig vom Ziel sollte es messbare Benchmarks geben, die einen reibungslosen Übergang und eine effektive Nutzung ermöglichen.

Sicherstellen einer hohen Datenqualität

Es wird allgemein gesagt, dass ein KI-Tool nur so gut ist wie die Daten, auf die es sich stützt. Dies gilt sicherlich auch für KI-Agenten im Vertrieb. Wenn ein KI-Agent direkt mit Kunden zusammenarbeitet, steht sehr viel auf dem Spiel. Das bedeutet, dass die CRM- und Interessenten-Datenbanken korrekt und relevant sein müssen. Ein Unternehmen könnte die Einführung spezifischer Data-Governance-Praktiken in Erwägung ziehen, um das Vertrauen der Kunden weiter zu gewährleisten und Transparenz zu schaffen.

