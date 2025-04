Was ist CRM?

Die CRM-Anforderungen und -Funktionen eines Business-to-Business (B2B)-Unternehmens unterscheiden sich von denen eines Business-to-Consumer (B2C)-Unternehmens, da sich die CRM-Anforderungen und -Funktionen kleiner Unternehmen von denen großer Unternehmen unterscheiden. Einige CRM-Suiten richten sich an einzelne Geschäftsinhaber und kleine Teams (z. B. Kontaktmanagement-Tools, Engagement in sozialen Kanälen, E-Mail-Marketingkampagnen). Anbieter können auch End-to-End-CRM-Lösungen für Vertriebsmitarbeiter, Kundenservicemitarbeiter und Marketingteams bereitstellen.

Es gibt drei Haupttypen von CRM-Systemen. Ein besseres Verständnis der einzelnen Typen kann Geschäftsinhabern dabei helfen, zu entscheiden, welcher für sie am besten geeignet ist.

Operatives CRM: Ein operatives CRM-System ist am weitesten verbreitet und hat den größten Funktionsumfang. Es konzentriert sich auf Front-End-Kundeninteraktionen und die Optimierung des Geschäftsbetriebs. Der Hauptzweck besteht darin, den Teams zu helfen, ihre Kunden auf einer tieferen Ebene zu verstehen und wiederum die Customer Experience zu optimieren, damit eine stärkere Kundenbeziehung aufgebaut werden kann.

Das operative CRM-System erfasst Kundendaten und nutzt diese Daten bereichsübergreifend im Unternehmen, etwa durch Marketing-, Vertriebs- und Serviceautomatisierung. Da der Erfolg eines operativen CRM von der Dateneingabe eines Unternehmens abhängt, kann es sich um einen lohnenden, wenn auch zeitaufwändigen Prozess handeln. Nachfolgend sind einige Vorteile des operativen CRM aufgeführt:

Vertriebstätigkeiten: Das operative CRM hilft Unternehmen, ihren gesamten Vertriebszyklus zu automatisieren und wichtige Punkte wie Kundeninteraktion und Umsatzprognosen im Auge zu behalten.

Das operative CRM hilft Unternehmen, ihren gesamten Vertriebszyklus zu automatisieren und wichtige Punkte wie Kundeninteraktion und Umsatzprognosen im Auge zu behalten. Kundenservice: Durch den Zugriff auf Kundeninformationen für alle Mitarbeiter in einem Unternehmen ermöglicht operatives CRM Unternehmen die Verbesserung der Kundeninteraktionen im gesamten Unternehmen.

Durch den Zugriff auf Kundeninformationen für alle Mitarbeiter in einem Unternehmen ermöglicht operatives CRM Unternehmen die Verbesserung der Kundeninteraktionen im gesamten Unternehmen. Marketing: Mit operativem CRM können Unternehmen Marketingaufgaben automatisieren und maßgeschneiderte Werbekampagnen erstellen, die das Wachstum beschleunigen können. Die kundenspezifischen Informationen des operativen CRM helfen dabei, Marketingkampagnen zu personalisieren und individuell zu gestalten.

Analytisches CRM: Der Hauptzweck des analytischen CRM besteht darin, ein Unternehmen bei der Sortierung und Verwaltung großer Datenmengen zu unterstützen und diese in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, um die Customer Experience zu verbessern. Die Daten, die typischerweise von einem analytischen CRM aufbewahrt werden, können oft Datentrends, Kanäle und Kundenpräferenzen umfassen.

Diese Art von CRM eignet sich wahrscheinlich am besten für ein mittelgroßes bis großes Unternehmen, das über eine große Menge an Daten verfügt, die analysiert werden müssen. Dies kann zwar ein äußerst produktives CRM sein, kann aber auch recht technisch werden, weshalb es wichtig ist, die richtigen Mitarbeiter zur Verfügung zu haben.

Ein Beispiel für analytisches CRM ist SAP. IBM Consulting aktiviert CX-Lösungen der Unternehmensklasse von SAP durch die Nutzung von Daten und KI, um erstklassige Customer Experience zu schaffen. Im Folgenden sind einige Vorteile von analytischem CRM aufgeführt:

Data Mining: Analytische CRMs nutzen in der Regel Data-Mining-Techniken, um Trends abzubilden und einen klaren, tieferen Einblick in die Customer Journey zu geben. Es gibt mehrere Ansätze zum Data Mining, darunter Korrelation, Klassifizierung und Überwachung von Objekten.

Analytische CRMs nutzen in der Regel Data-Mining-Techniken, um Trends abzubilden und einen klaren, tieferen Einblick in die Customer Journey zu geben. Es gibt mehrere Ansätze zum Data Mining, darunter Korrelation, Klassifizierung und Überwachung von Objekten. Verkaufschancen: Durch die Analyse der Kundendaten kann ein Unternehmen Kundenpräferenzen und Trends kennenlernen. Diese Informationen können dann in personalisierte Marketing- und Verkaufstechniken übertragen werden. Analytisches CRM bietet Unternehmen die Möglichkeit, Vertriebsaktivitäten und Marketingkampagnen kontinuierlich zu überwachen.

Durch die Analyse der Kundendaten kann ein Unternehmen Kundenpräferenzen und Trends kennenlernen. Diese Informationen können dann in personalisierte Marketing- und Verkaufstechniken übertragen werden. Analytisches CRM bietet Unternehmen die Möglichkeit, Vertriebsaktivitäten und Marketingkampagnen kontinuierlich zu überwachen. Trendvorhersage: Analytisches CRM gibt Unternehmen die Daten an die Hand, die sie benötigen, um historische Verkaufstrends mit den aktuellen Marktbedingungen zu vergleichen. Dieser Informationsabgleich hilft bei der Überwachung des Kaufverhaltens und der Vorhersage von Trends, wie z. B. der Geschwindigkeit der Trendentwicklung.

Kollaboratives CRM: Wie der Titel schon sagt, umfasst ein kollaboratives CRM mehrere Teams, die innerhalb eines Unternehmens zusammenarbeiten, um Kundendaten auszutauschen. Dieses System, das manchmal auch als strategisches CRM bezeichnet wird, verwendet dieselben Basisdaten über einen Kunden, um dann einen klaren und präzisen Ansatz für die Verwaltung der Kundenbeziehung zu erstellen. Das kollaborative CRM-System besteht in der Regel aus zwei Komponenten; Interaktionsmanagement und Kanalmanagement.

Es eignet sich am besten für Unternehmen, die an mehreren Standorten tätig sind, da sie so besser kommunizieren und Kundeninformationen austauschen können. Ein Beispiel dafür ist Microsoft Dynamics 365, das in Zusammenarbeit mit IBM Consulting Kunden bei der Anpassung ihres Weges zur sicheren hybriden Multicloud-Umgebung unterstützt und das volle Potenzial von KI und Microsoft Cloud nutzt. Nachfolgend sind einige Vorteile von kollaborativem CRM aufgeführt:

Integrierte Daten: Das Schöne am kollaborativen CRM ist, dass es Ihre Kunden über verschiedene Plattformen miteinander verbindet. Durch die Integration von Daten werden Interaktionen vereinfacht und Call-Center-Aktivitäten mit anderen Abteilungen im Unternehmen verknüpft.

Das Schöne am kollaborativen CRM ist, dass es Ihre Kunden über verschiedene Plattformen miteinander verbindet. Durch die Integration von Daten werden Interaktionen vereinfacht und Call-Center-Aktivitäten mit anderen Abteilungen im Unternehmen verknüpft. Kundenbindung: Mit dieser Software kann ein Unternehmen ein kundenspezifisches Profil für den Verbraucher erstellen. Ausgestattet mit den richtigen Daten und aktuellen Informationen kann ein Unternehmen seine Bestandskunden halten und die Kundenbindung fördern.

Mit dieser Software kann ein Unternehmen ein kundenspezifisches Profil für den Verbraucher erstellen. Ausgestattet mit den richtigen Daten und aktuellen Informationen kann ein Unternehmen seine Bestandskunden halten und die Kundenbindung fördern. Optimierte Arbeitsabläufe: Mit Kundeninteraktionsdaten an einem Ort müssen die Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens weniger Zeit für die Suche nach Informationen aufwenden und haben mehr Zeit für die Durchsicht der einzelnen Falldateien. Statt eine Person aufzuspüren, die möglicherweise über die benötigten Informationen verfügt oder nicht, ermöglicht kollaboratives CRM allen Mitarbeitern den Zugriff auf Echtzeitdaten.

Kleinere Unternehmen benötigen in der Regel nur ein CRM-Tool, während größere Unternehmen möglicherweise mehrere CRM-Anwendungen und Integrationen von Drittanbietern benötigen. Unabhängig von der Unternehmensgröße werden vielseitige CRM-Plattformen, die die Dateneingabe, die Geschäftsprozesse und die Sicherheit innerhalb verschiedener Abteilungen vereinheitlichen, auf dem Markt immer wichtiger:

Marketing: Multichannel-Messaging und -Vertrieb.





Multichannel-Messaging und -Vertrieb. B2B/B2C: E-Commerce und Automatisierung des Verkaufszyklus.





E-Commerce und Automatisierung des Verkaufszyklus. Support: Kundenbindung und -zufriedenheit.

Andere erwähnenswerte Arten von CRM sind On-Premises, Cloud-basiertes CRM und anpassbares CRM. Es gibt viele verschiedene CRM-Optionen, die für jede Art von Unternehmen geeignet sind, von einem Startup bis hin zu einem globalen Unternehmen mit mehreren Standorten. Es gibt eine CRM-Option, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht und die Customer Experience während des gesamten Kundenlebenszyklus verbessert.