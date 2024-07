Eine weitere wirkungsvolle Möglichkeit, Ihren virtuellen Assistenten anzupassen, besteht darin, ihn mit Suchfunktionen zu erweitern und ihm zu ermöglichen, Antworten auf unerwartete Fragen zu finden, um für ein erstklassiges, problemloses Benutzererlebnis zu sorgen. Sie können alle Suchtools, in die Sie bereits investiert haben, mit watsonx Assistant verbinden. Wir haben 5 Bring-Your-Own-Search (BYOS) -Starterkits gebaut. Und um das Ganze abzurunden, ist die Konversationssuche, die von IBM Watson Discovery und unserem IBM watsonx Granite Large Language Model angetrieben wird, nahtlos in unseren Chatbot Builder integriert, um generative KI in Ihren Assistenten einzubringen.

Nehmen Sie an der Tour teil , um mehr über das Generieren von Konversationsantworten auf der Grundlage von Geschäftsinhalten zu erfahren.