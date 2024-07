Was ist IBM ECM-Systemmonitor? IBM® Enterprise Content Management System Monitor unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihres Business Automation (BA)-Ökosystems, indem es BA-Administratoren und IT-Betreibern rund um die Uhr einen umfassenden Einblick in den BA-Zustand gibt, und zwar an jedem Tag in der Woche. Die proaktive Überwachung des Anwendungszustands trägt dazu bei, die Produktivität der Benutzer zu schützen und das Kundenerlebnis zu optimieren. Die Integration mit IBM Instana® liefert BA-spezifische Ereignisse und Metriken an die Observability-Engine und fügt BA dem Gesamtbild hinzu.