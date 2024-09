In der heutigen digitalen Landschaft stehen Unternehmen unter erhöhtem Druck, sich zu transformieren und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Viele Initiativen zur digitalen Transformation scheitern jedoch und erzielen enttäuschende Renditen. Eine von HFS Research durchgeführte Studie zeigt, dass nur 25 % der Unternehmen einen soliden ROI auf die Geschäftsergebnisse ihrer Maßnahmen zur Cloud-Transformation verzeichnen konnten. Die Gründe für diesen mangelnden Fortschritt sind vielfältig. Eine langsame Einführung, nicht realisierte Anwendungsfälle und unkontrollierte Ausbreitungen von Clouds sind nur einige der Herausforderungen, die Unternehmen zurückhalten. Darüber hinaus verschärft die zunehmende Komplexität der Skalierung von Plattformen, der Qualifizierung, der Cybersicherheit und der Datenmengen die Problematik.

Um diese Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial der digitalen Transformation auszuschöpfen, ist ein bewusster und strategischer Ansatz erforderlich. Hier kommt Hybrid by Design ins Spiel. Unser Framework ist darauf ausgelegt, Unternehmen bei der Beschleunigung von Migration, Modernisierung und Innovation mit geringem Risiko zu unterstützen und gleichzeitig den Unternehmenswert, die Produktivität und die Kostensenkung zu fördern. Durch den Fokus auf Geschäftsergebnisse und die Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI können Unternehmen ihre Rendite aus Investitionen in Hybrid Clouds steigern und das Unternehmenswachstum beschleunigen. Unser Ansatz betont die Bedeutung einer bewussten Hybrid Cloud-Strategie, eines etablierten Frameworks und der Innovation durch Hybrid und KI. Mit Hybrid by Design können Sie Ihre Transformationsstrategie neu kalibrieren und die gewünschten Renditen für Ihre Investitionen in die Hybrid Cloud erzielen.

Es gibt fünf Prioritäten erfolgreicher Programme, die Hybrid by Design zugrunde liegen: