Transformieren Sie Ihr Call Center mit dialogorientierter KI-Technologie Überlassen Sie es einem intelligenten, generativen KI-Sprachassistenten, sich wiederholende Callcenter-Interaktionen zu verwalten, damit Ihre menschlichen Agenten sich um komplexere und sensiblere Kundenanliegen kümmern können. Das verbessert die Kundenbindung, erfreut die Anrufer und steigert die betriebliche Effizienz. Die fortschrittliche Technologie der künstlichen Intelligenz von IBM, bei der große Sprachmodelle (LLMs) und die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) kombiniert werden, geht über das Verständnis menschlicher Sprache hinaus. Sie extrahiert Emotionen, analysiert die Stimmung des Gesprächs und antwortet mit einer natürlich klingenden Stimme, die ihre Tonlage an die jeweilige Situation anpasst – fröhlich, einfühlsam, neutral oder unsicher. Die Analysen geben Ihnen wertvolle Erkenntnisse über beliebte Kundenanfragen, häufig gestellte Fragen (FAQs), aufkommende Themen, das Feedback der Benutzer und den Grad der Zufriedenheit und ermöglichen es Ihnen, personalisierte Interaktionen zu gestalten. Außerdem ist die Einrichtung auf unserer benutzerfreundlichen Oberfläche denkbar einfach. Beginnen Sie mit der Entwicklung Ihres KI-Assistenten Empfohlener Inhalt Blog Das neue watsonx Large Speech Model von IBM bringt generative KI auf das Telefon

Was ist im Funktionsumfang enthalten? Große Sprachmodelle Sprachbots, die auf der dialogorientierten KI-Plattform watsonx Assistant basieren, nutzen Large Speech Models (LSMs), um generative KI ins Telefon zu bringen und ein fortschrittliches Natural Language Understanding (NLU) zu liefern, um Gespräche besser zu führen – was zu effektiven, personalisierten Interaktionen führt, die die Kundenzufriedenheit steigern. Blog lesen Automatische Spracherkennung (ASR) Unsere Spracherkennungstechnologie verwendet hochentwickelte Algorithmen für maschinelles Lernen, um gesprochene Sprache in Echtzeit in Text umzuwandeln. Darüber hinaus kombinieren wir hochpräzise NLP-Modelle mit leistungsstarken Anpassungswerkzeugen, um sicherzustellen, dass unsere KI-Assistenten beim ersten Mal verstehen, was der Anrufer benötigt, und auch den Kontext, die durch den Tonfall vermittelten Emotionen und die Nuancen des Gesprächs erfassen. Informationen zur automatischen Spracherkennung Ausdrucksstarke neuronale Stimmen Unsere hochmoderne Text-to-Speech-Technologie erzeugt äußerst natürliche Stimmen, die außergewöhnlich klar und deutlich sind, den richtigen Sprechstil und die richtige Betonung verwenden und automatisch Interjektionen und bestimmte Wörter hervorheben. Unsere KI-Sprachbots können Gespräche auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch unterstützen. Entdecken Sie die unterstützten Sprachen und Stimmen

Vorteile Verbesserte Kundenbindung durch Multi-Channel-Self-Service-Optionen Manchmal ist der beste Weg, Anrufern bei der Suche nach Informationen und der Erledigung von Aufgaben zu helfen, eine textbasierte Interaktion, z. B. das Versenden einer SMS zur Bestätigung von Termindetails oder das Versenden eines Links, der sie zu einer relevanten Webseite weiterleitet. Durch die Integration mit mehreren Messaging-Kanälen (einschließlich Whatsapp und Facebook Messenger) erleichtert Ihr KI-Sprachbot den Kunden die Selbstbedienung ohne Frustration. Erhöhte Reduzierung der Anrufzahlen im Vergleich zu herkömmlichen IVR Generative KI-Sprach-Chatbots arbeiten rund um die Uhr und können sogar mehr als 1.000 Kundenanfragen gleichzeitig bearbeiten. Mit watsonx Assistant deckt Ihr Sprachbot ein breites Spektrum an Themen ab, hilft Anrufern durchgängig, verbessert die Erstlösungsquote und entlastet Live-Agenten von Anrufen. Höhere Produktivität Ihrer Agenten und Kundenzufriedenheit KI-Assistenten automatisieren Routineanfragen und entlasten menschliche Agenten, die sich nun um höherwertige, intellektuell anregende Interaktionen kümmern können. Wenn Kunden eine spezielle Anfrage haben, die von einem menschlichen Agenten bearbeitet werden muss, sorgt der KI-Voicebot für eine nahtlose Übergabe, indem er das Gesprächsthema und den Chatverlauf weiterleitet, sodass der menschliche Agent das Gespräch dort fortsetzen kann, wo es aufgehört hat und der Anrufer sich nicht wiederholen muss. Weitere Informationen über die Kosteneinsparungen und geschäftlichen Vorteile von watsonx Assistant

Integrationen für Sprachbots Plattformen für Live-Agenten und Kontaktzentren Mit IBM watsonx Assistant können Sie Ihren KI-Sprachbot ganz einfach in fast jeden Service Desk integrieren, um Kundeninteraktionen zu optimieren und eine reibungslose Übergabe an menschliche Mitarbeiter zu gewährleisten. Sie können unsere vorgefertigten Verbindungen zu Nice CXone, Genesys, IntelePeer und Twilio nutzen oder mit unseren Open-Source-Starterkits ganz einfach Ihre eigenen Verbindungen herstellen. Chatbot-Integrationen erkunden IBM Watson Text to Speech IBM Watson Text to Speech ist ein API-Cloud-Service, der es Ihrem KI-Sprachbot ermöglicht, geschriebenen Text in einer Vielzahl von Sprachen und Stimmen innerhalb von watsonx Assistant in natürlich klingendes Audio umzuwandeln. Stimmen in verschiedenen Sprachen und Dialekten anpassen und testen IBM Watson Speech to Text Die IBM Watson Speech to Text-Technologie ermöglicht eine schnelle und präzise Sprachtranskription in mehreren Sprachen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, einschließlich Kundenselbstbedienung, Agentenunterstützung und Sprachanalyse. KI-gestützte Spracherkennung und Transkription testen