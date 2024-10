KI kann die Art und Weise verbessern, wie CRM-Tools Informationen speichern und für Vertriebsmitarbeiter verfügbar machen. Sie kann Kundendaten analysieren, um die Taxonomie und Organisation von Inhalten zu verbessern. KI kann CRM-Daten verbessern, indem sie Branchen und Titel an Personen in der Datenbank anhängt, indem sie Informationen im Internet scannt. Sie kann Vertriebsorganisationen auch in anderer Hinsicht helfen. Wenn ein Unternehmen einen Beitrag über die Versicherungsbranche veröffentlicht, kann die KI alle relevanten Parteien in der Datenbank des Unternehmens identifizieren und eine Liste der Personen erstellen, denen die Vertreter den Beitrag senden können.