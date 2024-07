Was ist intelligente Suche?

Systeme zum Abrufen von Unternehmensdaten entstanden bereits lange vor dem öffentlichen Internet. Einer der ersten Vorteile bei der Implementierung von Mainframe-Computersystemen für viele Benutzer lag darin, dass sie das Auffinden von Informationen durch die Suche nach exakten Entsprechnungen für Textzeichenfolgen in umfangreichen Dokumentrepositorys erleichterten.

Mit der Verbreitung von Desktop-Computern und unternehmensweiten Intranets wurden kommerzielle Lösungen für die unternehmensweite Informationssuche wie IBM Storage and Information Retrieval System (STAIRS) und das lokale Suchtool FAST (später von Microsoft erworben) zum Branchenstandard in der Datenverarbeitung in Unternehmen.

Der Aufstieg und die Beliebtheit von kostenlosen, öffentlich zugänglichen Web-Suchmaschinen wie Google (und seinem Vorgänger AltaVista) haben die Erwartungen der Nutzer an die Informationsbeschaffung, das Auffinden von Inhalten und die Suchplattformen der Unternehmen grundlegend verändert.

Angesichts der schnell zunehmenden Datenbestände und Datentypen, die von Suchtools für Unternehmen untersucht werden müssen, wurde die Geschwindigkeit beim Abrufen der Suchergebnisse ein wichtiger Messwert für die Leistung kognitiver Suchalgorithmen. Die heutigen Lösungen für intelligente Suche müssen auf Architekturen basieren, die die Leistungsanforderungen von Big Data-Workloads erfüllen können. Da sie die benötigte Skalierbarkeit bieten, sind Cloudinfrastrukturen mit umfangreichen, API-basierten Integrationen und Automatisierung in der Regel am besten für diese Aufgabe geeignet.