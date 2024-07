Was versteht man unter dialogorientierter KI?

Interaktive KI beginnt mit der Überlegung, wie Ihre potenziellen Nutzer mit Ihrem Produkt interagieren möchten und deren wichtigsten Fragen. Sie können dann interaktive KI-Tools verwenden, um ihnen zu zeigen, wo sie relevante Informationen finden. In diesem Abschnitt werden wir Möglichkeiten zum Beginn der Planung und Erstellung einer interaktiven KI durchgehen.



1. Ermitteln Sie die Liste häufig gestellter Fragen für Ihre Endbenutzer



Häufig gestellte Fragen sind die Grundlage des Entwicklungsprozesses interaktiver KI. Sie unterstützen Sie dabei, die wesentlichen Anforderungen und Bedenken Ihrer Endbenutzer zu definieren, wodurch sich die Anzahl der Anrufe bei Ihrem Support-Team verringert. Wenn Sie über keine Liste häufig gestellter Fragen für Ihr Produkt verfügen, legen Sie zuerst mit Ihrem Kundenerfolgsteam eine entsprechende Liste von Fragen fest, bei denen Ihre interaktive KI unterstützen kann.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie seien eine Bank. Ihre anfängliche Liste häufig gestellter Fragen könnte wie folgt aussehen:

Wie greife ich auf mein Konto zu?





Wo finde ich meine Bankleitzahl und Kontonummer?





Wann erhalte ich meine Kundenkarte?





Wie aktiviere ich meine Kundenkarte?





Wie bestelle ich Schecks?





Wie spreche ich mit einem Berater vor Ort?

Sie können jederzeit im Laufe der Zeit weitere Fragen in die Liste aufnehmen; fangen Sie also mit einem kleinen Teil von Fragen an, um den Entwicklungsprozess für interaktive KI mithilfe eines Prototyps zu testen.



2. Verwenden Sie häufig gestellte Fragen, um Ziele in Ihrem interaktiven KI-Tool zu entwickeln



Ihre häufig gestellten Fragen bilden die Grundlage von Zielen oder Absichten, die in der Eingabe des Benutzers ausgedrückt werden, wie z. B. der Zugriff auf ein Konto. Sobald Sie Ihre Ziele umrissen haben, können Sie sie in ein wettbewerbsfähiges interaktives KI-Tool, wie watsonx Assistant, als Absichten aufnehmen.

Dann müssen Sie Ihrer interaktiven KI beibringen, wie ein Benutzer etwas ausdrücken oder nach dieser Art von Information fragen kann. Wenn wir das Beispiel von „Wie greife ich auf mein Konto zu?" nehmen, könnten Sie an andere Sätze denken, die Nutzer möglicherweise verwenden, wenn sie mit einem Supportmitarbeiter chatten, beispielsweise „Wie melde ich mich an?", „Wie setze ich mein Kennwort zurück?", „Für ein Konto anmelden" und so weiter.

Sollten Sie nicht sicher sein, welche anderen Sätze Ihre Kunden möglicherweise verwenden, können Sie gerne mit unseren Analyse- und Support-Teams zusammenarbeiten. Wenn Ihre Chatbot-Analyse -Tools ordnungsgemäß eingerichtet wurden, können Analyse-Teams Webdaten filtern und andere Anfragen von Site-Suchdaten überprüfen. Alternativ können sie auch aufgezeichnete Daten aus Web-Chatdialogen und Call-Centern analysieren. Sollten Ihre Analyse-Teams nicht für diese Art von Analyse eingerichtet sein, können Ihre Support-Teams auch wertvolle Erkenntnisse beisteuern, wie Kunden ihre Fragen gerne formulieren.



3. Verwenden Sie Ziele, um relevante Substantive und Schlüsselwörter zu verstehen und aufzubauen



Denken Sie an Substantive oder Elemente, die sich um Ihre Absichten drehen. In diesem Beispiel haben wir uns auf ein Bankkonto eines Benutzers konzentriert. Daher ist es sinnvoll, ein Element im Zusammenhang mit Bankkontoinformationen zu erstellen.

In diese Kategorie von Informationen können mehrere Werte fallen, wie z. B. „Benutzername", „Kennwort", „Kontonummer" und so weiter.

Um die Elemente kennenzulernen, die im Zusammenhang mit bestimmten Absichten von Benutzern stehen, können Sie die gleichen Informationen verwenden, die von Tools oder unterstützenden Teams zur Entwicklung von Zielen oder Absichten erfasst wurden. Diese Substantive kommen dann vor oder nach der primären Frage.



4. Kombinieren Sie alle Daten, um einen aussagefähigen Dialog mit Ihrem Benutzer zu erstellen



Alle diese Elemente arbeiten zusammen, um einen Dialog mit dem Endbenutzer zu erstellen. Über die Absichten kann ein System entschlüsseln, wonach der Benutzer fragt, und Elemente fungieren als eine Möglichkeit, relevante Antworten zur Verfügung stellen. Sie können sich den Dialog zwischen einer interaktiven KI und einem Benutzer, der sein Kennwort vergessen hat, beispielsweise wie folgt vorstellen:

Zusammen erstellen Ziele und Substantive (oder Absichten und Elemente, wie IBM sie gerne bezeichnet) einen logischen Dialogablauf basierend auf den Bedürfnissen des Benutzers. Wenn Sie bereit sind, mit der Erstellung Ihrer eigenen dialogorientierten KI zu beginnen, können Sie die IBM watsonx Assistant Lite Version gebührenfrei testen.