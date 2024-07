Die Unterstützung des US Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ist für Enterprise-Pläne verfügbar, die an den Standorten in Washington, DC oder Dallas gehostet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der EU- und HIPAA-unterstützten Einstellungen.

Fügen Sie den von Ihnen erstellten Trainingsdaten (Definitionseinheiten und Absichten, einschließlich Benutzerbeispiele) keine persönlichen Gesundheitsdaten hinzu. Achten Sie insbesondere darauf, alle persönlichen Gesundheitsdaten aus Dateien zu entfernen, die echte verbale Äußerungen von Benutzern enthalten, die Sie hochladen, um nach Absicht oder Beispielen für Benutzerabsicht zu suchen.