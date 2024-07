MSPs gibt es seit über zwei Jahrzehnten, seit Unternehmen erkannt haben, dass es kosteneffizienter ist, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und die IT-Verwaltung jemand anderem zu überlassen. Oft ist ein und derselbe Help-Desk-Techniker bei einem MSP während einer einzigen Schicht dafür verantwortlich, Fehler bei mehreren Anwendungen zu beheben, die ganz unterschiedliche Kunden unterstützen. Doch selbst wenn der Help Desk ein Ticket schließt, haben etwa 50 % der Kunden das Gefühl, dass ihr Problem nicht angemessen gelöst wurde.

Die Gründer von CrushBank wissen aus erster Hand, vor welchen Herausforderungen die Mitarbeiter des IT-Supports stehen, wenn sie versuchen, einen personalisierten Service zu bieten. Mehr als 20 Jahre lang hat das Unternehmen im Großraum New York Managed Services bereitgestellt, die verschiedene Geschäftsbereiche für Kunden von Anwaltskanzleien mit 100 Mitarbeitern bis hin zu medizinischen Einrichtungen mit 1.500 Mitarbeitern und alles dazwischen unterstützt haben.

Von Help-Desk-Technikern wird erwartet, dass sie sich sowohl mit den IT-Anwendungen als auch mit den spezifischen Konfigurationen, der Geschichte und den Problemen ihrer Kunden auskennen. Wenn Kunden sich mit einem Problem an den Help Desk wenden, erwarten sie, dass der vermeintliche Experte das Problem ohne Ausreden und ohne Verzögerung lösen wird. CrushBank erkannte, dass die Erwartungen an eine sofortige Problemlösung angesichts der wachsenden Anzahl von Technologien in den meisten Unternehmen für die Help-Desk-Mitarbeiter kaum noch zu erfüllen waren.

Laut Brian Mullaney, Principal und Chief Revenue Officer bei CrushBank, erweist sich dieses derzeitige Modell der Informationsbereitstellung aus mehreren Gründen als zunehmend ineffizient und kostspielig für den MSP.

Erstens gibt es eine große Menge an Informationen, die der Help-Desk-Techniker sichten muss. „Für diese Unternehmen ist es schwierig, all diese Daten zu extrahieren und sie in nützliche Informationen umzuwandeln, während sie von ihren Kunden am Telefon herausgefordert und mit Informationen überhäuft werden“, sagt er. „Achtzig Prozent der Daten, auf die IT-Unternehmen zugreifen, sind unstrukturiert. Es gibt kein Metadatenfeld, das Sie aus einer Datenbank herausziehen können.“

Nach Mullaneys Erfahrung verbringt ein Techniker etwa 50 % seiner Zeit damit, nach Informationen zu suchen, bevor er oder sie überhaupt mit der Behebung des Problems auf Kundenseite beginnen kann. Dies führt zu einem zweiten Problem für Unternehmen: direkte Auswirkungen auf ihr Geschäftsergebnis. Help-Desk-Techniker werden dafür bezahlt, Probleme zu lösen, doch sie verbringen nur die Hälfte ihrer Zeit mit dieser Aufgabe. Dazu sagt er: „Die Hälfte [ihres Gehalts] geht für das Auffinden von Informationen drauf, bevor das erste Bisschen technischer Kompetenz zum Einsatz kommt ...“

Und schließlich wird es immer schwieriger, hochqualifiziertes und erfahrenes IT-Help-Desk-Personal zu finden und zu halten. Die meisten IT-Absolventen tendieren mittlerweile zu Jobs in der Anwendungsentwicklung. Das Problem wird durch die hohe Fluktuationsrate beim Personal noch verschärft – nach Angaben von Mullaney 38,3 % pro Jahr. Unternehmen, die sechs Monate Zeit und Geld in die Schulung und Einarbeitung von Help-Desk-Technikern investieren, sehen also, dass dieses Geld nur 18 Monate später wieder weg ist.