Demnächst verfügbar: Eine neue Plattform zur Einbindung von F1-Ferrari-Fans

Datengestützte Erkenntnisse, direkt abrufbar zur Hand Jedes Formel-1-Rennen ist ein rasanter, spannender und adrenalingeladener Nervenkitzel für Teams und Fans gleichermaßen. Gleichzeitig ist es jedoch auch die Quelle einer enormen Menge und Vielfalt an Daten, wobei jedes Fahrzeug bis zu 10.000 Datenpunkte pro Sekunde erzeugt. Diese Daten sind der Treibstoff, der ein Team zum Sieg führen kann. Und mit Hilfe der modernsten Technologie und datengesteuerten Lösungen von IBM wird Ferrari diese Daten 2025 in erstklassige Digital Experiences für Millionen von Ferrari-F1-Fans transformieren. Also schnallen Sie sich an, denn es wird eine wilde Fahrt! Erfahren Sie mehr über Experience Design mit IBM Consulting

Lorenzo Giorgetti Chief Racing Revenue Officer, Ferrari “ Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit IBM, einem der renommiertesten Technologie- und Beratungsunternehmen der Welt, einzugehen. Durch die Zusammenarbeit mit IBM können wir den Fans von Scuderia Ferrari HP noch nie dagewesene Erlebnisse bieten, die die Scuderia für die Außenwelt zugänglicher machen. ”

Eine Tradition der Transformationen

IBM watsonx und Granite 3.0 Seit mehr als 30 Jahren arbeitet IBM mit einigen der bekanntesten Unternehmen im Sportbereich zusammen – darunter Wimbledon, die US Open, das Masters-Turnier und ESPN Fantasy Football – und modernisiert gemeinsam mit ihnen deren digitale Infrastruktur, um diese Großveranstaltungen für Millionen von Fans auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken. Diese Partnerschaften basieren auf derselben Daten- und Analysetechnologie, die von IBM Kunden aus verschiedenen Branchen eingesetzt wird, um eine verbesserte Customer Experience zu schaffen, die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern und fundiertere, datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen. IBM watsonx entdecken Granite 3.0 kennenlernen

Entwicklung beschleunigen

IBM watsonx Code Assistant Das IBM Consulting-Team verwendet den watsonx Code Assistant, um die Effizienz und Genauigkeit seiner Codierung zu steigern. IBM watsonx Code Assistant verwendet ein speziell entwickeltes IBM Granite-Modell, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen und Entwicklern dabei zu helfen, auf der Grundlage von Prompts in natürlicher Sprache Code zu generieren. Das Team nutzt das Tool, um Codefragmente zu analysieren und zu erklären, Code mit Anmerkungen zu versehen, um eine bessere Zusammenarbeit zwischen Entwicklern zu ermöglichen, sowie Fragmente des analysierten Codes automatisch zu vervollständigen. Beschleunigen Sie noch heute Ihre Softwareentwicklung

