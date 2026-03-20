watsonx.data stellt eine Verbindung zu verwalteten Daten her, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind – in der Cloud, vor Ort oder verteilt – und trägt so dazu bei, eine konsistente Qualität der KI-Suche und Zugriffskontrollen zu gewährleisten, ohne dass Daten dupliziert oder verschoben werden müssen.