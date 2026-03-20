Erhalten Sie zuverlässige Antworten mit kontextbezogenen KI-Agenten, die auf kontrollierten und vernetzten Daten basieren – ohne Umstellung auf eine neue Plattform oder Bindung an einen Anbieter
Unzählige Dokumente. Verteilte Wissensdatenbanken. Nicht verbundene Systeme. Herkömmliche RAG- und Such-Tools können unvollständige, inkonsistente oder unzuverlässige Ergebnisse liefern.
Die Verwendung von OpenRAG mit IBM® watsonx.data bringt agentische KI in die Enterprise Search und ermöglicht schnelle, zuverlässige Erkenntnisse.
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Daten her, unabhängig von deren Speicherort – Dokumente, Datenbanken, Data Lakes und Content-Repositorys – ohne Daten migrieren oder neu formatieren zu müssen.
OpenRAG wählt dynamisch den besten Abrufansatz – Stichwort-, Vektor-, Hybrid- oder mehrstufige Logik („Schlussfolgerungen“) –, damit Ihre Teams genaue, kontextbezogene Antworten erhalten.
Die KI-Suche kann mithilfe von APIs in Geschäftsanwendungen, Portale und Dashboards integriert werden. Liefern Sie konsistente, sichere Antworten dort, wo Ihre Teams arbeiten, unterstützt durch eine Data Governance der Unternehmensklasse in watsonx.data.
Erfahren Sie, warum herkömmliche RAG-Systeme Schwierigkeiten mit komplexen Fragen aus mehreren Quellen haben und wie OpenRAG einen agentenbasierten, adaptiven Ansatz verwendet, um vollständigere und zuverlässigere Antworten zu liefern. Ein Compliance-Beispiel veranschaulicht, wie OpenRAG KI auf kontrollierte Unternehmensdaten stützt, um Genauigkeit in großem Maßstab zu gewährleisten.