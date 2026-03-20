KI-gestützte Enterprise Search mit OpenRAG

Erhalten Sie zuverlässige Antworten mit kontextbezogenen KI-Agenten, die auf kontrollierten und vernetzten Daten basieren – ohne Umstellung auf eine neue Plattform oder Bindung an einen Anbieter 

 

Lesen Sie, warum der Zugang zu allen Daten wichtig ist Live-Demo buchen
Mann mit Headset arbeitet am Computer, im Hintergrund abstrakte Chat- und Datengrafiken.
Starten Sie noch heute mit OpenRAG
Entwickler: Stellen Sie innerhalb weniger Minuten eine agentenbasierte RAG-Anwendung mithilfe offener, kombinierbarer Technologien bereit.
Erste Schritte

Erhalten Sie Antworten, die auf validiertem Geschäftswissen basieren

Unzählige Dokumente. Verteilte Wissensdatenbanken. Nicht verbundene Systeme. Herkömmliche RAG- und Such-Tools können unvollständige, inkonsistente oder unzuverlässige Ergebnisse liefern.

Die Verwendung von OpenRAG mit IBM® watsonx.data bringt agentische KI in die Enterprise Search und ermöglicht schnelle, zuverlässige Erkenntnisse.
Vom Pilotprojekt zur Produktion in Minuten 01 Stellen Sie ohne Umstrukturierung eine Verbindung mit Ihren Unternehmensdaten her

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Daten her, unabhängig von deren Speicherort – Dokumente, Datenbanken, Data Lakes und Content-Repositorys – ohne Daten migrieren oder neu formatieren zu müssen.

 02 Abrufen und „Schlussfolgern“ mithilfe agentischer KI

OpenRAG wählt dynamisch den besten Abrufansatz – Stichwort-, Vektor-, Hybrid- oder mehrstufige Logik („Schlussfolgerungen“) –, damit Ihre Teams genaue, kontextbezogene Antworten erhalten.

 03 Bereitstellung über Ihre bevorzugten Tools und Workflows

Die KI-Suche kann mithilfe von APIs in Geschäftsanwendungen, Portale und Dashboards integriert werden. Liefern Sie konsistente, sichere Antworten dort, wo Ihre Teams arbeiten, unterstützt durch eine Data Governance der Unternehmensklasse in watsonx.data.

Erleben Sie OpenRAG mit watsonx.data in Aktion

Erfahren Sie, warum herkömmliche RAG-Systeme Schwierigkeiten mit komplexen Fragen aus mehreren Quellen haben und wie OpenRAG einen agentenbasierten, adaptiven Ansatz verwendet, um vollständigere und zuverlässigere Antworten zu liefern. Ein Compliance-Beispiel veranschaulicht, wie OpenRAG KI auf kontrollierte Unternehmensdaten stützt, um Genauigkeit in großem Maßstab zu gewährleisten.

Mehr Demos aufrufen

Intelligentere Suchergebnisse erzielen

Darstellung eines digitalen Assistenten mit Symbolen für Telefon und digitale Nachrichten
Höhere Genauigkeit durch agentenbasierte, mehrstufige Abfrage

OpenRAG verbessert die Präzision durch die Anpassung von Abrufstrategien – durch die Kombination von hybrider Suche, Verfeinerung von Suchanfragen und „Reasoning“-Schleifen –, um umfassendere und zuverlässigere Antworten auf komplexe geschäftliche Fragen zu liefern.

 
Darstellung eines Contact-Center-Mitarbeiters, umgeben von Diagramm- und digitalen Nachrichten-Symbolen
Governance und Sicherheit integriert

Durch die Anwendung einheitlicher Richtlinien, Herkunfts- und Zugriffskontrollen für strukturierte und unstrukturierte Quellen trägt watsonx.data dazu bei, dass KI-Systeme auf der Grundlage vertrauenswürdiger, vernetzter Daten arbeiten.

 
Illustration eines modernisierten Kontaktzentrums, umgeben von digitalen Nachrichtensymbolen
Suche, die sich über Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen erstreckt

watsonx.data stellt eine Verbindung zu verwalteten Daten her, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind – in der Cloud, vor Ort oder verteilt – und trägt so dazu bei, eine konsistente Qualität der KI-Suche und Zugriffskontrollen zu gewährleisten, ohne dass Daten dupliziert oder verschoben werden müssen.

 
Illustration eines modernisierten Kontaktzentrums, umgeben von digitalen Nachrichtensymbolen
Nahtlose Integration in Workflows

APIs integrieren die KI-Suche in Mitarbeiterportale, Kundenanwendungen, Wissenswerkzeuge und BI-Systeme. Reduzieren Sie Reibungsverluste im Tagesgeschäft und setzen Sie die Enterprise Search ein, wo und wie Sie es wünschen.

 
Darstellung eines digitalen Assistenten mit Symbolen für Telefon und digitale Nachrichten
Höhere Genauigkeit durch agentenbasierte, mehrstufige Abfrage

OpenRAG verbessert die Präzision durch die Anpassung von Abrufstrategien – durch die Kombination von hybrider Suche, Verfeinerung von Suchanfragen und „Reasoning“-Schleifen –, um umfassendere und zuverlässigere Antworten auf komplexe geschäftliche Fragen zu liefern.

 
Darstellung eines Contact-Center-Mitarbeiters, umgeben von Diagramm- und digitalen Nachrichten-Symbolen
Governance und Sicherheit integriert

Durch die Anwendung einheitlicher Richtlinien, Herkunfts- und Zugriffskontrollen für strukturierte und unstrukturierte Quellen trägt watsonx.data dazu bei, dass KI-Systeme auf der Grundlage vertrauenswürdiger, vernetzter Daten arbeiten.

 
Illustration eines modernisierten Kontaktzentrums, umgeben von digitalen Nachrichtensymbolen
Suche, die sich über Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen erstreckt

watsonx.data stellt eine Verbindung zu verwalteten Daten her, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind – in der Cloud, vor Ort oder verteilt – und trägt so dazu bei, eine konsistente Qualität der KI-Suche und Zugriffskontrollen zu gewährleisten, ohne dass Daten dupliziert oder verschoben werden müssen.

 
Illustration eines modernisierten Kontaktzentrums, umgeben von digitalen Nachrichtensymbolen
Nahtlose Integration in Workflows

APIs integrieren die KI-Suche in Mitarbeiterportale, Kundenanwendungen, Wissenswerkzeuge und BI-Systeme. Reduzieren Sie Reibungsverluste im Tagesgeschäft und setzen Sie die Enterprise Search ein, wo und wie Sie es wünschen.

 
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie die KI-gestützte Enterprise Search mit OpenRAG Ihnen dabei helfen kann, Ihre KI-Ziele schneller zu erreichen – unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens.

  1. Lesen Sie, warum der Zugang zu allen Daten wichtig ist
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