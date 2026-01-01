Ressourcen

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Der Gartner Magic Quadrant für Datenintegration erkennt IBM für seine Fähigkeit an, komplexe Integrationen auf Unternehmensebene in On-Prem-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen zu unterstützen. IBM unterstützt Unternehmen weiterhin bei der Aufrechterhaltung von Datenkontrolle, Flexibilität und Vertrauen – ohne störende Migrationen zu erzwingen.
IBM wurde in der IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment für seine Stärke bei der Unterstützung komplexer Hybrid-Datenumgebungen und der Unterstützung von Unternehmen bei der Optimierung der Integration unter Wahrung von Offenheit, Governance und Geschäftswert anerkannt.
Der Gartner Magic Quadrant für Cloud-Datenbankverwaltungssysteme hebt IBM für seine zuverlässigen, leistungsstarken Datenbankdienste hervor, die Unternehmen bei der zuverlässigen Modernisierung und Skalierung unterstützen.
Dieser Bericht unterstreicht die Bedeutung hochwertiger, zugänglicher und gut verwalteter Unternehmensdaten als Grundlage für erfolgreiche KI-Initiativen und beschreibt die wichtigsten Herausforderungen und Strategien zur Erschließung des Potenzials strukturierter und unstrukturierter Daten.
Profitieren Sie von den Webinaren von IBM, die Ihnen Perspektiven von Vordenkern, Branchenkenntnisse und praktische Anwendungsbeispiele für Daten und KI bieten.
Erfolgreiche KI-Agenten beginnen mit den richtigen Daten. Erkunden Sie, wie sich Datenqualität, Governance und Integration auf die Zuverlässigkeit und die Ergebnisse von KI-Agenten auswirken.
Agentische KI ist auf vertrauenswürdige, unternehmensfähige Daten angewiesen. Erfahren Sie, wie Sie Daten aufbereiten, verwalten und integrieren, um skalierbare KI-Agenten im Unternehmen zu unterstützen.
Um Unternehmen dabei zu unterstützen, über KI-Pilotprojekte hinauszugehen, zeigt diese Sitzung, wie vertrauenswürdige, verwaltete Daten, die von watsonx.data bereitgestellt werden, skalierbare, produktionsreife KI-Agenten zur Lieferung messbarer Geschäftsergebnisse ermöglichen.
Erkunden Sie, wie moderne, intelligente Datenplattformen Unternehmen bei der Vereinheitlichung, Verwaltung und Aktivierung von Daten in großem Maßstab unterstützen – und so schnellere Erkenntnisse, bessere Entscheidungen und messbare geschäftliche Vorteile ermöglichen.
Erhalten Sie von IBM Thought Leadership zu Daten und KI, von strategischen Perspektiven bis hin zu praktischen Anwendungen.
Erkunden Sie, wie die moderne Cloud-Datenverwaltung KI, Analysen und Workloads auf Unternehmensebene mit Flexibilität und Kontrolle unterstützt.
Ermöglichen Sie KI-fähige Daten durch die Integration, Verwaltung und Optimierung unstrukturierter und strukturierter Daten in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen.
Erkunden Sie, wie IBM Unternehmen bei der Integration, Verwaltung und Aktivierung von Daten zur Förderung von KI-, Analyse- und Hybrid-Cloud-Strategien mit Flexibilität und Kontrolle unterstützt.
Ein prägnanter Überblick darüber, wie watsonx.data einen skalierbaren, kontrollierten Zugriff auf Unternehmensdaten ermöglicht. Erkunden Sie die wichtigsten Funktionen und Vorteile anhand eines praktischen Demo-Szenarios.
Erhalten Sie die neuesten Nachrichten zu Produktinnovationen, Kundenanerkennung und Trends in den Bereichen Daten, KI und Hybrid Cloud.
IBM Produkte wurden mit 23 TrustRadius 2026 Buyer's Choice Awards ausgezeichnet, die ausschließlich auf verifizierten Benutzerbewertungen basieren und das starke Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden in den Bereichen KI, Hybrid Cloud, Daten und Analysen, Sicherheit und mehr widerspiegeln.
In dieser aufschlussreichen Folge unserer AI Academy-Videoserie erfahren Sie, wie Sie eine erfolgreiche Datenstrategie für Unternehmens-KI entwickeln.
Die tatsächlichen Kosten von schlechter Datenqualität zeigen sich oft erst später in Form von Ineffizienzen, Compliance-Risiken, Umsatzverlusten und verpassten Chancen.
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Open-Source-Tool Docling von IBM und Python unstrukturierte Daten aus einer Gruppe gescannter Dateien in ein strukturiertes Format konvertieren können.