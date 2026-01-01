Ressourcen

Der Gartner Magic Quadrant für Datenintegration erkennt IBM für seine Fähigkeit an, komplexe Integrationen auf Unternehmensebene in On-Prem-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen zu unterstützen. IBM unterstützt Unternehmen weiterhin bei der Aufrechterhaltung von Datenkontrolle, Flexibilität und Vertrauen – ohne störende Migrationen zu erzwingen.