Ressourcen

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Wir stellen vor: IBM watsonx.data Developer Edition Developer Edition
Kostenlose Nutzung. Einfache Einrichtung. Schneller zum Proof-of-Concept. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit moderner Data-Lakehouse-Funktionen.
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Berichte von Analysten

Erhalten Sie unabhängige Analystenmeinungen, die die Daten- und KI-Funktionen, Software und Lösungen von IBM anerkennen.
Ein führender Anbieter im Bereich Unternehmensdatenintegration, anerkannt von Gartner

Der Gartner Magic Quadrant für Datenintegration erkennt IBM für seine Fähigkeit an, komplexe Integrationen auf Unternehmensebene in On-Prem-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen zu unterstützen. IBM unterstützt Unternehmen weiterhin bei der Aufrechterhaltung von Datenkontrolle, Flexibilität und Vertrauen – ohne störende Migrationen zu erzwingen.

 Zugriff auf den Bericht Förderung von Datenintegration der Unternehmensklasse: IBM in IDC MarketScape

IBM wurde in der IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment für seine Stärke bei der Unterstützung komplexer Hybrid-Datenumgebungen und der Unterstützung von Unternehmen bei der Optimierung der Integration unter Wahrung von Offenheit, Governance und Geschäftswert anerkannt.

 Zugriff auf den Bericht Führender Anbieter von Cloud-Datenbankverwaltungssystemen, anerkannt von Gartner

Der Gartner Magic Quadrant für Cloud-Datenbankverwaltungssysteme hebt IBM für seine zuverlässigen, leistungsstarken Datenbankdienste hervor, die Unternehmen bei der zuverlässigen Modernisierung und Skalierung unterstützen.

 Zugriff auf den Bericht Vom Datenchaos zur KI-Klarheit: Aktivierung von KI durch hochwertige Unternehmensdaten

Dieser Bericht unterstreicht die Bedeutung hochwertiger, zugänglicher und gut verwalteter Unternehmensdaten als Grundlage für erfolgreiche KI-Initiativen und beschreibt die wichtigsten Herausforderungen und Strategien zur Erschließung des Potenzials strukturierter und unstrukturierter Daten.

 Zugriff auf den Bericht

Webinare

Profitieren Sie von den Webinaren von IBM, die Ihnen Perspektiven von Vordenkern, Branchenkenntnisse und praktische Anwendungsbeispiele für Daten und KI bieten.

 
KI-Agenten arbeiten mit Daten – Sind Ihre bereit dafür?

 

   Erfolgreiche KI-Agenten beginnen mit den richtigen Daten. Erkunden Sie, wie sich Datenqualität, Governance und Integration auf die Zuverlässigkeit und die Ergebnisse von KI-Agenten auswirken.

 Jetzt ansehen Machen Sie Ihre Daten KI-fähig für skalierbare KI-Agenten

Agentische KI ist auf vertrauenswürdige, unternehmensfähige Daten angewiesen. Erfahren Sie, wie Sie Daten aufbereiten, verwalten und integrieren, um skalierbare KI-Agenten im Unternehmen zu unterstützen.

 

 Jetzt ansehen Skalierung von KI-Agenten für echte Geschäftserfolge

Um Unternehmen dabei zu unterstützen, über KI-Pilotprojekte hinauszugehen, zeigt diese Sitzung, wie vertrauenswürdige, verwaltete Daten, die von watsonx.data bereitgestellt werden, skalierbare, produktionsreife KI-Agenten zur Lieferung messbarer Geschäftsergebnisse ermöglichen.

 Jetzt ansehen Datenstrategie in KI-Einfluss umwandeln

Erkunden Sie, wie moderne, intelligente Datenplattformen Unternehmen bei der Vereinheitlichung, Verwaltung und Aktivierung von Daten in großem Maßstab unterstützen – und so schnellere Erkenntnisse, bessere Entscheidungen und messbare geschäftliche Vorteile ermöglichen.

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Handbücher

Erhalten Sie von IBM Thought Leadership zu Daten und KI, von strategischen Perspektiven bis hin zu praktischen Anwendungen.
Ihre KI ist nur so gut wie Ihre Daten

Erkunden Sie, wie die moderne Cloud-Datenverwaltung KI, Analysen und Workloads auf Unternehmensebene mit Flexibilität und Kontrolle unterstützt.

 Handbuch herunterladen Das einzige hybride, offene Data Lakehouse für KI und Analysen auf Unternehmensebene

Ermöglichen Sie KI-fähige Daten durch die Integration, Verwaltung und Optimierung unstrukturierter und strukturierter Daten in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen.

 Handbuch herunterladen Der Leitfaden für Data Leader zu KI-fähigen Daten

Erkunden Sie, wie IBM Unternehmen bei der Integration, Verwaltung und Aktivierung von Daten zur Förderung von KI-, Analyse- und Hybrid-Cloud-Strategien mit Flexibilität und Kontrolle unterstützt.

 Handbuch herunterladen Entfesseln Sie die Macht der KI für eine nahtlose Datenintegration

Ein prägnanter Überblick darüber, wie watsonx.data einen skalierbaren, kontrollierten Zugriff auf Unternehmensdaten ermöglicht. Erkunden Sie die wichtigsten Funktionen und Vorteile anhand eines praktischen Demo-Szenarios.

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Blogbeiträge und mehr

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten zu Produktinnovationen, Kundenanerkennung und Trends in den Bereichen Daten, KI und Hybrid Cloud.
Kundenorientierte Anerkennung: 23 IBM Produkte von TrustRadius ausgezeichnet

IBM Produkte wurden mit 23 TrustRadius 2026 Buyer's Choice Awards ausgezeichnet, die ausschließlich auf verifizierten Benutzerbewertungen basieren und das starke Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden in den Bereichen KI, Hybrid Cloud, Daten und Analysen, Sicherheit und mehr widerspiegeln.

 Ankündigung lesen Aufbau einer Datenstrategie für Enterprise-KI

In dieser aufschlussreichen Folge unserer AI Academy-Videoserie erfahren Sie, wie Sie eine erfolgreiche Datenstrategie für Unternehmens-KI entwickeln.

 Jetzt ansehen Eine sich verschärfende Bedrohung: Die tatsächlichen Kosten schlechter Datenqualität

Die tatsächlichen Kosten von schlechter Datenqualität zeigen sich oft erst später in Form von Ineffizienzen, Compliance-Risiken, Umsatzverlusten und verpassten Chancen.

 

 Jetzt ansehen So konvertieren Sie unstrukturierte Daten in strukturierte Daten

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Open-Source-Tool Docling von IBM und Python unstrukturierte Daten aus einer Gruppe gescannter Dateien in ein strukturiertes Format konvertieren können.

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Es ist an der Zeit, Ihre Daten optimal für generative KI zu nutzen.

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