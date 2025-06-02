AI Academy

Diese Folge ansehen (8:21)
Aufbau einer Datenstrategie für Enterprise-KI

Daten sind der Treibstoff, der alle KI-Funktionen und Anwendungsfälle antreibt. Und obwohl die meisten Unternehmen heute über ausreichend „Treibstoff im Tank“ verfügen, haben sie Schwierigkeiten, generative KI-Modelle zu entwickeln, die einen erheblichen geschäftlichen Mehrwert schaffen, da sie sozusagen mit „minderwertigem Treibstoff“ arbeiten. Ohne hochwertige Daten gibt es keine hochwertige KI. In dieser Folge der AI Academy erklärt Cathy Reese, dass Unternehmen heute eine Datenstrategie benötigen, die für fortschrittliche KI bereit ist, was bedeutet, dass sie ihre qualitativ hochwertigsten Datenressourcen nutzen müssen.
Ansehen (8:21)
Das werden Sie lernen
  • Warum der KI-Boom die Definition von „qualitativ hochwertigen Daten“ verändert hat
  • Wie man die Datenqualitätsbarriere überwindet
  • Was es braucht, um eine Roadmap für die Datenbereitschaft vorzubereiten
Die richtige Kombination aus Prozessen, Technologie und Menschen gewährleistet, dass Ihre Unternehmensdaten von hoher Qualität und zugänglich sind und die Anforderungen für jeden Anwendungsfall, insbesondere für KI, erfüllen.
Cathy Reese Senior Partner, Public Hybrid Cloud und Data Leader IBM Consulting

Zum Leitfaden

Ein Leitfaden für KI-fähige Daten

AI-Ready Data macht deutlich, dass KI, die zum Geschäftserfolg beitragen kann, mit Daten beginnt, die speziell für KI-Anwendungen vorbereitet wurden. Diese Ressource befasst sich mit sechs wesentlichen Maßnahmen, die Datenverantwortliche ergreifen können, um sicherzustellen, dass Unternehmensdaten für den effektiven Einsatz von KI bereitstehen.

 Handbuch herunterladen
Abstrakte Darstellung gruppierter Elemente

Zugehörige Ressourcen

Zwei Männer unterhalten sich während einer Podcast-Aufnahme.
Aufbau einer Datenstrategie für Enterprise-KI

Daten sind der Treibstoff, der alle KI-Funktionen und Anwendungsfälle antreibt. Erfahren Sie, wie Unternehmen ihre hochwertigsten Ressourcen nutzen und eine Datenstrategie entwickeln können, die für fortschrittliche KI geeignet ist.
Scott Brokaw blickt in die Kamera
Data Matters

Unser Data Matters Hub erläutert, wie Sie Herausforderungen im Bereich Daten und KI bewältigen können. 
Nahaufnahme einer Raketenturbine für Lockheed Martin mit überlappenden zylindrischen Formen in Blau- und Schwarztönen.
Eine neue Ära der KI bricht an

Lockheed Martin vereinheitlicht 46 isolierte Datensysteme und Tools und beginnt mit der Umstellung auf KI.
Updates für die AI Academy erhalten

Wir hoffen, dass es Ihnen bei der AI Academy gefällt.  Melden Sie sich für den Think-Newsletter an, um über die neuesten Updates der AI Academy auf dem Laufenden zu bleiben.

 Think-Newsletter abonnieren
Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zu KI
IBM Carbon Library Pictograms
KI-Lösungen Watsonx entdecken
IBM Carbon Library Pictograms
Hybrid-Cloud-Lösungen Produkte entdecken
IBM Carbon Library Pictograms
KI-Strategiebriefing Melden Sie sich für eine Sitzung an