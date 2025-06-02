Daten sind der Treibstoff, der alle KI-Funktionen und Anwendungsfälle antreibt. Und obwohl die meisten Unternehmen heute über ausreichend „Treibstoff im Tank“ verfügen, haben sie Schwierigkeiten, generative KI-Modelle zu entwickeln, die einen erheblichen geschäftlichen Mehrwert schaffen, da sie sozusagen mit „minderwertigem Treibstoff“ arbeiten. Ohne hochwertige Daten gibt es keine hochwertige KI. In dieser Folge der AI Academy erklärt Cathy Reese, dass Unternehmen heute eine Datenstrategie benötigen, die für fortschrittliche KI bereit ist, was bedeutet, dass sie ihre qualitativ hochwertigsten Datenressourcen nutzen müssen.
AI-Ready Data macht deutlich, dass KI, die zum Geschäftserfolg beitragen kann, mit Daten beginnt, die speziell für KI-Anwendungen vorbereitet wurden. Diese Ressource befasst sich mit sechs wesentlichen Maßnahmen, die Datenverantwortliche ergreifen können, um sicherzustellen, dass Unternehmensdaten für den effektiven Einsatz von KI bereitstehen.
