23 verschiedene IBM-Angebote gewinnen den TrustRadius 2026 Buyer's Choice Award

Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden in IBM-Lösungen setzen, und spiegelt unser Engagement wider, nicht nur leistungsstarke Technologie, sondern auch eine reibungslose und vertrauenswürdige Customer Experience zu bieten.

Veröffentlicht 18. November 2025
By Chaitali Pramanik

Dreiundzwanzig verschiedene IBM Angebote wurden mit dem Buyer's Choice Award 2026 von TrustRadius ausgezeichnet – eine Auszeichnung, die die Stimme unserer Kunden und den Mehrwert widerspiegelt, den IBM täglich liefert.

Kundenfeedback, Erkenntnisse und Kooperationen prägen unsere Innovations-, Entwicklungs- und Leistungsprozesse und stellen sicher, dass jede IBM Lösung nicht nur Power und Leistung, sondern auch Partnerschaft und Vertrauen bietet.

Was es braucht, um die erste Wahl eines Käufers zu sein

Um sich für diese Auszeichnung zu qualifizieren, erfüllte jedes siegreiche IBM Produkt zwei wichtige Benchmarks: Erstens mindestens 10 verifizierte Bewertungen zwischen dem 1. Januar und dem 17. Oktober 2025; und zweitens wählten 75 % oder mehr Rezensenten IBM für Best Capabilities, Best Value for Price oder Best Customer Relationship.

Der letzte Punkt – Best Customer Relationship – bedeutet uns am meisten. Er basiert darauf, was Kunden bei jeder Interaktion wirklich denken und fühlen: von der Implementierung und den Vertriebszusagen bis hin zur Frage, ob sie sich erneut für IBM entscheiden würden. Das ist die Art von Feedback, die uns motiviert, fortzufahren und Kunden dort zu treffen, wo sie sind.

Anerkennung der Gewinner

Die diesjährige Auszeichnung „Buyer's Choice“ umfasst ein breites Spektrum an IBM Angeboten – von KI über Automatisierung, Daten und Analysen bis hin zu Hybrid Cloud und Sicherheit – und spiegelt wider, wie stark wir uns dafür einsetzen, Unternehmen bei ihrer Transformation und ihrem Erfolg zu unterstützen.

Gewinner des 2026 TrustRadius Buyer's Choice Award

IBM API Connect: API-Management

IBM Apptio: Technologie Business Management

IBM Aspera on Cloud: Managed File Transfer (MFT)

IBM Cloudability: Cloud-Kostenmanagement

IBM Cloud Object Storage: Infrastructure-as-a-Service

IBM Cognos Analytics: Business Intelligence (BI)

IBM Db2: Relationale Datenbanken

IBM Guardium: Datenbank-Sicherheit

IBM Instana: Observability

IBM Maximo Application Suite: Enterprise Asset Management

IBM Planning Analytics: Corporate Performance Management (CPM)

IBM SevOne: Überwachung der Netzwerkleistung

IBM SPSS Statistics: Statistische Analyse

IBM Storage FlashSystem: Flash-Array-Speicher für Unternehmen

IBM StreamSets: Daten-Pipeline

IBM Targetprocess: Agile Entwicklung

IBM Turbonomic: Cloud-Management

IBM Verify: Identitätsmanagement

IBM watsonx.ai: KI-Entwicklung

IBM watsonx.data: Data Lakehouse

IBM watsonx Code Assistant: KI-Codegenerierung

IBM watsonx Orchestrate: KI-Agenten-Builder

IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)

Vielen Dank an unsere Kunden

Wir sind unglaublich dankbar für Ihre Anerkennungen und noch stolzer auf die Teams und Kunden dahinter. Ihr Vertrauen und Ihre Partnerschaft treiben unsere Innovationen an und inspirieren uns, immer wieder neu zu definieren, was möglich ist.

Hier erfahren Sie, wie Sie gemeinsam intelligentere und besser vernetzte Erlebnisse schaffen.

Lesen Sie die Gewinner des TrustRadius 2026 Buyer's Choice Award

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM