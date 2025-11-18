Um sich für diese Auszeichnung zu qualifizieren, erfüllte jedes siegreiche IBM Produkt zwei wichtige Benchmarks: Erstens mindestens 10 verifizierte Bewertungen zwischen dem 1. Januar und dem 17. Oktober 2025; und zweitens wählten 75 % oder mehr Rezensenten IBM für Best Capabilities, Best Value for Price oder Best Customer Relationship.

Der letzte Punkt – Best Customer Relationship – bedeutet uns am meisten. Er basiert darauf, was Kunden bei jeder Interaktion wirklich denken und fühlen: von der Implementierung und den Vertriebszusagen bis hin zur Frage, ob sie sich erneut für IBM entscheiden würden. Das ist die Art von Feedback, die uns motiviert, fortzufahren und Kunden dort zu treffen, wo sie sind.