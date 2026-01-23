Daten stehen im Zentrum moderner Unternehmen. Sie prägt Geschäftsstrategien, informiert die Entscheidungsfindung und bildet die Grundlage von allem von Preismodellen bis zur Automatisierung. Da Unternehmen zunehmend auf Big Data und Echtzeitanalysen setzen, um ihre Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) voranzutreiben, lässt sich der Einfluss schlechter Datenqualität nicht mehr ignorieren.
Ein Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) aus dem Jahr 2025 ergab, dass 43 % der Chief Operations Officers Datenqualitätsprobleme als ihre wichtigste Datenpriorität anerkennen.1 Und das aus gutem Grund: Mehr als ein Viertel der Unternehmen schätzt, dass sie aufgrund schlechter Datenqualität jährlich mehr als 5 Millionen USD verlieren, wobei 7 % Verluste von 25 Millionen USD oder mehr melden.
Dennoch bleibt schlechte Datenqualität oft unbemerkt, da ihre Auswirkungen selten am Ausfallpunkt sichtbar sind. Stattdessen äußert es sich im weiteren Verlauf in Form von Umsatzeinbußen, Ineffizienzen, Compliance-Risiken und verpassten Chancen. Diese Verzögerung macht schlechte Datenqualität besonders gefährlich. Es beeinflusst allmählich Datensatz und Systeme und prägt strategische Entscheidungen lange bevor das Problem und seine Ursache identifiziert werden.
Dieser heimtückische Effekt wird in der heutigen KI-gestützten Geschäftswelt noch bedeutsamer, insbesondere mit dem Aufkommen von generativer KI. Weitere Untersuchungen von IBM IBV zeigen, dass Datenqualität und Governance zu den größten Herausforderungen gehören, die die Einführung von KI behindern. Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit oder Verzerrung von Daten gelten als ein Haupthindernis für die Skalierung von KI-Initiativen, wie von fast der Hälfte (45 %) der Unternehmensleiter gemeldet.
Der Grund ist einfach: KI-Systeme erben und verstärken Probleme mit der Datenqualität. Wenn diese Daten inkonsistent, unvollständig, voreingenommen oder veraltet sind, sind sowohl Modelle als auch die darauf basierenden Agenten weniger genau und neigen dazu, Probleme in großem Maßstab zu verbreiten. Im Gegensatz dazu sind Unternehmen mit ausgereiften Datenqualitäts- und Framework-Rahmenwerken eher bereit, KI-Anwendungsfall von Pilot in die Produktion zu verschieben, und so langfristig den Wert zu erhalten.
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Daten von schlechter Qualität entstehen, wenn Datensätze die Anforderungen eines bestimmten Geschäftsbetriebs nicht erfüllen. Sogar Daten, die genau und vollständig erscheinen, können als „schlechte Daten“ fungieren, wenn sie nicht zweckmäßig sind, was bedeutet, dass sie den Anwendungsfall, den Workflow oder das KI-Ergebnis nicht unterstützen, das sie ermöglichen soll.
Dieser Fehler kann auf eine Reihe von Problemen zurückzuführen sein, darunter ungenaue Daten, unvollständige Datenfelder, inkonsistente Datenformate oder fehlende Datenpunkte. Selbst kleine menschliche Fehler bei der Eingabe von Kontaktinformationen – sei es eine falsch eingegebene Telefonnummer oder ungültige Adressdaten – können sich weiter auswirken. Diese Diskrepanzen können zu doppelten Datensätzen oder fehlenden Daten in frühen Phasen der Datenerfassung und Datenintegration führen, die Datenanalyse schwächen, die KI-Leistung reduzieren und letztlich die Geschäftsergebnisse beeinträchtigen.
Oft werden Datenqualitäts-Probleme anhand von Dimensionen wie Datengenauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Konsistenz beschrieben. Diese Dimensionen sind wichtig, aber sie erzählen nicht die ganze Geschichte. Sich nur auf sie zu verlassen, ist wie eine leicht falsch kalibrierte Skala – jeder einzelne Messwert erscheint vernünftig, doch kleine Fehler verstärken sich und führen zu schlechten Entscheidungen.
Häufige Indikatoren für schlechte oder minderwertige Daten sind Inkonsistenzen zwischen den Datenquellen, fehlende Kundendaten, veraltete Daten oder Datensätze, die nicht zu den entscheidenden Datenbesitzern zurückverfolgt werden können. Wenn das Datenvolumen wächst, summieren sich diese Probleme: Hochwertige Daten erodieren, Ineffizienzen werden über das Unternehmen in seinen Datenverwaltungs-Initiativen eingeführt und die KI-Leistung verschlechtert sich.
Unternehmen, die Analyse, Automatisierung und KI optimieren möchten, stehen vor Herausforderungen, die weit über traditionelle Datenfehler hinausgehen. Die Bedenken von gestern, wie verzerrte Dashboards und isolierte Systeme, sind weiterhin relevant. Aber heute bringt der Aufstieg agentischer KI-Systeme und autonomer Workflows ein neues Maß an Risiko mit sich. Diese Systeme sind nicht nur für das Training auf gut verwaltete, verlässliche Daten angewiesen: bodenständige Reaktionen, Auslösen von Aktionen und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.
Während die meisten Unternehmen ihre eigenen Large Language Models (LLMs) nicht ausbilden, zeigt eine Umfrage von PwC, dass 79 % der Befragten KI-Agenten in irgendeiner Form einsetzen. Diese Agenten reichen von einfachen Copiloten bis hin zu fortschrittlichen Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Anwendungen. In diesen Umgebungen können Probleme mit der Datenqualität zu unvorhersehbarem KI-Verhalten wie halluzinierte Ausgaben oder dazu führen, dass Modelle im Laufe der Zeit abweichen.
Neben der Einführung steigen auch die Ausgaben für KI – laut Gartner werden sie 2026 voraussichtlich 2 Billionen USD übersteigen, was einem Wachstum von 37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.2 Wenn die KI-Investitionen steigen, steigen auch die Kosten für schlechte Datenqualität, d. h. der Spielraum für Fehler wird kleiner.
Abgesehen von den Risiken für KI führen Mängel in der Datenqualität weiterhin zu Herausforderungen wie:
Dashboards und Business Intelligence-Tools werden als Leitfaden für strategische Entscheidungen verwendet, bei denen viel auf dem Spiel steht. Wenn ungenaue oder unvollständige Daten diesen Datenqualität-Tools zugrunde liegen, können Führungskräfte die Leistung falsch einschätzen, Angebote falsch bewerten oder Initiativen verfolgen, die auf fehlerhaften Annahmen basieren.
Automatisierung und Modelle des maschinellen Lernens sind auf konsistente, validierte Datensätze angewiesen. Sie reflektieren und verstärken auch ihre Fehler. Wenn schlechte Daten in Machine-Learning-Workflows gelangen, können Ungenauigkeiten, Verzerrungen und Inkonsistenzen sich über nachgelagerte Systeme ausbreiten und den Geschäftswert sowie die betriebliche Effizienz verringern.
Wenn Sie immer wieder mit ungenauen oder inkonsistenten Daten konfrontiert werden, schwindet das Vertrauen der Stakeholder. Dateningenieure und Datenteams verbringen mehr Zeit damit, in Silos gefangene Datensätze abzugleichen, als Initiativen voranzutreiben. Geschäftsanwender beginnen, Erkenntnisse in Frage zu stellen, und die Customer Experience leidet unweigerlich.
In sensiblen Branchen wie dem Gesundheitswesen oder solchen, die durch Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt sind, stellen ungenaue oder schlecht verwaltete personenbezogene Daten Compliance-Risiken dar. Schwache Data Governance und unzureichende Datenvalidierungskontrollen können Unternehmen dem Risiko von Prüfungen, Reputationsschäden und hohen Geldstrafen aussetzen.
Trotz ihres Ausmaßes bleibt es schwierig, die Kosten schlechter Datenqualität zu quantifizieren, da die Auswirkungen auf Systeme, Teams und Zeit verteilt sind. Probleme manifestieren sich oft als sekundäre Effekte: verzögerte Workflows, verringerte betriebliche Effizienz oder schlechte Geschäftsergebnisse, die auf fehlerhafte Erkenntnis und Datenverfall zurückzuführen sind.
Diese Ineffizienzen werden selten als eine einzige Metrik erfasst. Vielmehr sind sie Stellvertreter für die Kosten, wobei jede den Zeitaufwand, den Wertverlust oder die verpassten Gelegenheiten widerspiegelt. Aufgrund der Streuung der Auswirkungen können die finanziellen Verluste leicht unterschätzt werden.
Anstatt einen genauen Dollarbetrag zu berechnen, führen viele Unternehmen Datenprüfungen durch und verfolgen verschiedene Metriken. Diese Untersuchungen zeigen, wie häufig Datenqualitätsprobleme auftreten und wie lange sie andauern. Zu den gängigen Metriken gehören:
Sowohl aktuelle als auch häufig zitierte Vorfälle veranschaulichen, wie schlechte Datenqualität zu messbaren Schäden für Unternehmen führt.
Anfang 2022 gab Unity Technologies bekannt, dass fehlerhafte Datenerfassung Datensätze beschädigt hatte, die zum Trainieren von maschinellen Lernmodellen im Werbebereich verwendet wurden. Fehlerhafte Datenquellen führten zu Fehlern in Datenpipelines, die prädiktive Targeting- und Gebotsalgorithmen unterstützten. Unity meldete etwa 110 Millionen USD an entgangenen Umsätzen, die durch leistungsschwache Modelle, verzögerte Initiativen und die Kosten für das Nachtrainieren betroffener Datensätze zusammenhängen.
Im Jahr 2022 erteilte Equifax Millionen von Verbrauchern ungenaue Kreditbewertungen aufgrund fehlerhafter Datenwerte, die von einem veralteten System generiert wurden. In einigen Fällen waren die Fehler so gravierend, dass sie Einfluss auf die Kreditvergabe hatten und sowohl Verbraucher als auch Kreditgeber einem finanziellen Risiko aussetzten.
Neben dem Schlag für den Ruf des Unternehmens umfassten die Folgen regulatorische Kontrolle, Sammelklagen und einen Vergleich in Höhe von 725.000 USD – eine von mehreren Strafen, die das Unternehmen wegen Mängeln bei der Kreditauskunft und der Bearbeitung von Streitfällen auferlegt wurden.
Im Jahr 2018 verarbeitete Samsung Securities bei dem Versuch, Mitarbeiterdividenden auszugeben, eine ungültige Dateneingabe, was fälschlicherweise die Ausgabe von Milliarden von doppelten Teilen auslöste. Unzureichende Validierung und Human-in-the-Loop-Kontrollen ermöglichten es, dass fehlerhafte Datenwerte nachgelagerte Handelssysteme erreichten.
Obwohl das Problem innerhalb von Minuten erkannt wurde, waren die Folgen schwerwiegend: Marktstörungen, behördliche Strafen, Rücktritt von Führungskräften und ein geschätzter Verlust von Hunderten von Millionen USD an Marktwert.
Traditionelle Ansätze, wie die ausschließliche Überprüfung der Datenqualität innerhalb eines Data Warehouse, sind nicht mehr skalierbar. Die heutigen KI-Systeme interagieren kontinuierlich mit Daten, nicht episodisch, wobei viele mit Streaming- oder ereignisgesteuerten Eingaben arbeiten.
Diese Entwicklung bedeutet, dass Unternehmen bei der Datenintegrität „nach links verschieben“ müssen: Erkennung, Prävention und Sanierung näher an den Moment der Datenerzeugung heranziehen, anstatt darauf zu warten, dass Probleme nachgelagert werden.
Ein starkes Programm für Datenqualitätsmanagement kann Unternehmen helfen, die Folgen schlechter Datenqualität zu vermeiden. Es kann auch einen Wettbewerbsvorteil in einer Zeit schaffen, in der KI und Agentensysteme auf vertrauenswürdige Echtzeitdaten angewiesen sind.
Um dies zu erreichen, benötigen Unternehmen mehr als nur vereinzelte Fixes. Stattdessen benötigen sie einen skalierbaren, wiederholbaren Ansatz für das Management der Datenqualität. Indem Sie Datenqualität nicht als Checkliste, sondern als Betriebsmodell betrachten, können Unternehmen die Verwaltung von Eigentum, Kontrolle und Verantwortlichkeit über den gesamten Lebenszyklus von Daten neu gestalten.
Moderne Praktiken zur Vermeidung von Datenqualitätsproblemen sind zwar nicht erschöpfend, umfassen aber Folgendes:
Wir leben in einer Zeit, in der KI-Systeme eher zum Handeln als zum Empfehlen aufgefordert werden. Dieser Umschwung setzt die Unternehmen unter Druck, die Datenqualität von Anfang an richtig zu gestalten oder Probleme zu riskieren, die sich auf alle Geschäftsprozesse auswirken. Wenn man in die Zukunft blickt, müssen Unternehmen über operative Fixes hinausgehen und stattdessen die Datenqualität als Voraussetzung für den Erfolg von KI betrachten und nicht nur als Schutz vor Risiken.
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1 „Die CDO-Studie 2025: Der KI-Multiplikatoreffekt.“ IBM Institute for Business Value, 12. November 2025
2 „Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für KI im Jahr 2025 insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar betragen werden.“ Gartner, 17. September 2025