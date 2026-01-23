Daten stehen im Zentrum moderner Unternehmen. Sie prägt Geschäftsstrategien, informiert die Entscheidungsfindung und bildet die Grundlage von allem von Preismodellen bis zur Automatisierung. Da Unternehmen zunehmend auf Big Data und Echtzeitanalysen setzen, um ihre Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) voranzutreiben, lässt sich der Einfluss schlechter Datenqualität nicht mehr ignorieren.

Ein Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) aus dem Jahr 2025 ergab, dass 43 % der Chief Operations Officers Datenqualitätsprobleme als ihre wichtigste Datenpriorität anerkennen.1 Und das aus gutem Grund: Mehr als ein Viertel der Unternehmen schätzt, dass sie aufgrund schlechter Datenqualität jährlich mehr als 5 Millionen USD verlieren, wobei 7 % Verluste von 25 Millionen USD oder mehr melden.

Dennoch bleibt schlechte Datenqualität oft unbemerkt, da ihre Auswirkungen selten am Ausfallpunkt sichtbar sind. Stattdessen äußert es sich im weiteren Verlauf in Form von Umsatzeinbußen, Ineffizienzen, Compliance-Risiken und verpassten Chancen. Diese Verzögerung macht schlechte Datenqualität besonders gefährlich. Es beeinflusst allmählich Datensatz und Systeme und prägt strategische Entscheidungen lange bevor das Problem und seine Ursache identifiziert werden.

Dieser heimtückische Effekt wird in der heutigen KI-gestützten Geschäftswelt noch bedeutsamer, insbesondere mit dem Aufkommen von generativer KI. Weitere Untersuchungen von IBM IBV zeigen, dass Datenqualität und Governance zu den größten Herausforderungen gehören, die die Einführung von KI behindern. Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit oder Verzerrung von Daten gelten als ein Haupthindernis für die Skalierung von KI-Initiativen, wie von fast der Hälfte (45 %) der Unternehmensleiter gemeldet.

Der Grund ist einfach: KI-Systeme erben und verstärken Probleme mit der Datenqualität. Wenn diese Daten inkonsistent, unvollständig, voreingenommen oder veraltet sind, sind sowohl Modelle als auch die darauf basierenden Agenten weniger genau und neigen dazu, Probleme in großem Maßstab zu verbreiten. Im Gegensatz dazu sind Unternehmen mit ausgereiften Datenqualitäts- und Framework-Rahmenwerken eher bereit, KI-Anwendungsfall von Pilot in die Produktion zu verschieben, und so langfristig den Wert zu erhalten.