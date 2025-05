Lockheed Martin entschied sich für die Implementierung von IBM Cloud Pak for Data als zentrale Datenplattform. Die integrierte Data-Fabric-Architektur der Lösung ermöglichte es dem Unternehmen, eine komplexe Geschäftswelt mit Datenbanken, Data Lake, Data Lakehouses und Tools zur Datenberichterstattung zu verbinden. Durch den Einsatz von IBM Cloud Pak for Data konnte Lockheed Martin die Anzahl seiner Daten- und KI-Tools um die Hälfte reduzieren.

Mit einer einheitlichen und skalierbaren Datengrundlage kann das Unternehmen nun zuverlässig auf seine qualitativ hochwertigsten Daten zugreifen und über sein KI-Factory-Ökosystem KI-basierte Lösungen im gesamten Unternehmen einsetzen.

Die Lockheed Martin AI Factory bietet ein sicheres KI-Ökosystem, in dem Ingenieure KI-Lösungen in großem Maßstab entwickeln, testen und einsetzen können. Die IBM® Granite® Familie von Open-Source-LLMs (Large Language Models), ergänzt durch andere Best-in-Class-Modelle, wird in der KI-Factory von Lockheed Martin gehostet und ermöglicht es den 10.000 Ingenieuren, Innovation voranzutreiben und die Unternehmenstransformation zu beschleunigen, während sie den Erfolg nationaler Sicherheitsmissionen durch die Entwicklung fortschrittlicher Assistenten und Agenten steigert.

Datenverwaltung-, Governance- und Orchestrierungsprodukte aus dem IBM watsonx®-Portfolio verbessern die internen Abläufe radikal. GenAI-Modelle haben die Notwendigkeit einer speziellen Codierung überflüssig gemacht, da Mitarbeiter die Quelldaten in ihrer natürlichen Sprache abfragen können.

Frameworks und virtuelle Assistenten, die innerhalb der KI Factory entwickelt wurden, haben es dem Unternehmen ermöglicht, komplexe Workflows besser zu verwalten, die Interaktionen zwischen Menschen und Technologie zu vereinfachen und die Effizienz durch Automatisierung und Optimierung zu steigern.

Schließlich hat das Unternehmen im Rahmen einer Initiative zur Schaffung vertrauenswürdiger und sicherer Leitplanken für die Skalierung von KI das watsonx® End-to-End-KI-Governance-Toolkit eingeführt, um verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI sicherzustellen. Diese Initiative ist entscheidend für die Aufrechterhaltung ethischer Standards und die Einhaltung von Best Practices der Branche und Datenschutzbestimmungen.