Kunden zählen IBM bei den G2 Best Software Awards 2026 zu den besten Anbietern von Unternehmenssoftware

Echte Benutzererfahrungen, Branchenauszeichnungen und Analystenstudien geben Technologieeinkäufern die zuverlässigen Nachweise an die Hand, um sich durch das oft unüberschaubare Marktumfeld zu kämpfen und Lösungen auszuwählen, die wirklich funktionieren.
Während Unternehmen ihre Investitionen in KI, hybride Infrastrukturen und Cybersicherheit beschleunigen, verlassen sich Käufer bei komplexen Software-Entscheidungen zunehmend auf vertrauenswürdige Peer-Reviews auf Websites wie G2.
Bei den 2026 G2 Best Software Awards wurde IBM als eines der 50 besten Unternehmensprodukte anerkannt und hat damit seine Bedeutung in den Bereichen KI, hybride Cloud, Automatisierung, Cybersicherheit sowie Daten und Analysen gestärkt. IBM Guardium Data Protection wurde auf Platz 1 der „Besten Datenschutzprodukte“ gewählt, während weitere 13 Angebote von IBM in 10 Kategorien ausgezeichnet wurden.
G2's Best Software Awards heben die weltweit besten Softwareunternehmen und -produkte hervor, die ausschließlich auf Kundenbewertungen und reviews basieren.
Die Methodik verwendet einen proprietären Bewertungsalgorithmus, der die Kundenzufriedenheit mit der Marktpräsenz verbindet, um die jährlichen Rankings zu erstellen. Um sich für die Aufnahme in die Listen der besten Softwareunternehmen oder der besten Softwareprodukte 2026 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen im Kalenderjahr 2025 mindestens 50 positive Bewertungen für alle seine in G2 aufgeführten Produkte erhalten haben.
Dadurch wird sichergestellt, dass jede Anerkennung durch aussagekräftiges, transparentes Kundenfeedback untermauert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Gewinnerprodukte:
Diese Anerkennungen unterstreichen das Engagement von IBM für die Bereitstellung von Innovationen auf Unternehmensebene, die auf skalierbaren Architekturen, robusten Sicherheits-Frameworks und betrieblicher Effizienz beruhen und einen messbaren Mehrwert in globalen Produktionsumgebungen schaffen.
Erkunden Sie unsere KI-Lösungen
Unsere Automatisierungslösungen erkunden