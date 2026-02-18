Kunden zählen IBM bei den G2 Best Software Awards 2026 zu den besten Anbietern von Unternehmenssoftware

G2's Best Software Awards heben die weltweit besten Softwareunternehmen und -produkte hervor, die ausschließlich auf Kundenbewertungen und reviews basieren.

Die Methodik verwendet einen proprietären Bewertungsalgorithmus, der die Kundenzufriedenheit mit der Marktpräsenz verbindet, um die jährlichen Rankings zu erstellen. Um sich für die Aufnahme in die Listen der besten Softwareunternehmen oder der besten Softwareprodukte 2026 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen im Kalenderjahr 2025 mindestens 50 positive Bewertungen für alle seine in G2 aufgeführten Produkte erhalten haben.

Dadurch wird sichergestellt, dass jede Anerkennung durch aussagekräftiges, transparentes Kundenfeedback untermauert wird.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Gewinnerprodukte: