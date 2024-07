Auf der Analysenübersichtsseite finden Sie eine Zusammenfassung der Chatbot-Interaktionen. Sie können das Datenverkehrsaufkommen für einen bestimmten Zeitraum sowie die Absichten und Entitäten, die in Benutzergesprächen am häufigsten erkannt wurden, anzeigen.

Sie können die gewünschten Metriken auswählen: Legen Sie fest, ob Chatbot-Datenanalysen für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Quartal angezeigt werden sollen. In jedem Fall passen sich die Datenpunkte in der Grafik an einen geeigneten Messzeitraum an. Wenn Sie beispielsweise ein Diagramm für einen Tag anzeigen, werden die Daten in Stundenwerten dargestellt. Wenn Sie hingegen ein Diagramm für eine Woche anzeigen, werden die Daten nach Tagen angezeigt. Eine Woche geht immer von Sonntag bis Samstag. Sie können auch benutzerdefinierte Zeiträume erstellen, z. B. eine Woche, die von Donnerstag bis Mittwoch geht, oder einen Monat, der an einem anderen Datum als dem ersten beginnt.