Befolgen Sie diese fünf Schritte, um KI effektiv in Ihre nächste Marketingkampagne zu integrieren.

Schritt 1: Ziele festlegen

Der erste Schritt zur Integration von KI in eine Marketingkampagne in der Festlegung von Zielen und Erwartungen. Bewerten Sie, was bei früheren Kampagnen funktioniert hat und was nicht, und skizzieren Sie, wie KI Ihrer Meinung nach dazu beitragen kann, Ihre Ergebnisse in Zukunft zu verbessern. Sobald sich die Stakeholder über ihre Erwartungen einig sind, wird es einfacher sein, eine KI-Lösung auszuwählen und aussagekräftige Leistungskennzahlen (KPIs) festzulegen, mit denen sich der Erfolg bewerten lässt.

Schritt 2: Akquirieren Sie die richtigen Talente

Data Scientist oder Ingenieure mit einem Hintergrund in KI, maschinellem Lernen und Deep Learning sitzen normalerweise nicht in Marketingteams. Ihr Fachwissen ist allerdings für erfolgreiche KI-Marketinginitiativen unerlässlich. Um dieses Problem zu lösen, haben Unternehmen die Wahl: Sie können entweder die erforderlichen Data Scientist und Ingenieure einstellen oder sich an einen Drittanbieter wenden, der sie bei der Schulung und Wartung ihres KI-Marketing-Tools unterstützt. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile, vor allem in Bezug auf die Höhe der Investitionen, die ein Unternehmen bereit ist zu tätigen.

Schritt 3: Datenschutzgesetze einhalten

Eine der größten Herausforderungen für KI-Marketinglösungen ist die Nutzung von Kundendaten für Schulungs- und Implementierungszwecke, ohne dabei gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen. Während des gesamten Schulungsprozesses müssen Unternehmen Wege finden, um die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Kunden zu wahren, da sie sonst mit hohen Geldstrafen rechnen müssen.

Schritt 4: Qualität der Daten testen

Der Erfolg eines KI-Marketing-Tools hängt von der Genauigkeit und Relevanz der Daten ab, mit denen es trainiert wird. KI-Tools, die mit Daten trainiert werden, die die Absichten der Kunden nicht genau widerspiegeln, können keine nützlichen Erkenntnisse über das Kundenverhalten liefern oder nützliche strategische Empfehlungen abgeben. Indem Unternehmen der Qualität ihrer Daten Priorität einräumen, können sie sicherstellen, dass ihre KI-Lösungen ihnen dabei helfen, die gewünschten Ergebnisse für ihre Marketingprogramme besser zu erzielen.

Schritt 5: Die für Sie passende Lösungen wählen

Unternehmen, die sich für eine KI-Lösung entscheiden, können aus vielen verschiedenen Plattformen und Funktionen wählen. Wenn sie die ersten vier Schritte sorgfältig befolgt haben – ihre Ziele festlegen, die richtigen Talente einstellen und die Qualität und Genauigkeit ihrer Daten sicherstellen – sollte der letzte Schritt der einfachste sein: die Wahl des für sie richtigen Tools.