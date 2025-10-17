Um diese Agenten zu unterstützen, haben wir IBM watsonx® integriert Programmierschnittstelle (API) als Modell-Backend verwenden. Wir nutzten eine Integration von watsonx.ai mit Hugging Face und konfigurierten das Framework so, dass es Llama-4-Maverick verwendet, um eine einfache Softwarelösung zu erstellen. Dieses Beispiel dient als Grundlage für die Erforschung von ChatChain und anderen internen Agentenkommunikationsmechanismen, die das Verhalten und die Entscheidungsfindung der Agenten während des gesamten Workflows steuern.

Am Ende dieses Tutorials sollten Sie praktische Erfahrung mit der Einrichtung und dem Betrieb von ChatDev haben und ein besseres Verständnis davon haben, wie Agenten-Kommunikationsprotokolle eine effektive und zuverlässige Zusammenarbeit zwischen mehreren Agenten ermöglichen.

Kollaborative KI: Künstliche Intelligenzsysteme, die dafür entwickelt wurden, mit Menschen oder KI-Agenten zusammenzuarbeiten, häufig unter Verwendung von Deep Learning oder anderen fortschrittlichen Techniken, um Zusammenarbeit, gemeinsame Entscheidungsfindung und gemeinsame Problemlösung zu ermöglichen und so gemeinsame Ziele zu erreichen.

Multiagenten-Kollaboration: Mehrere autonome Agenten, die Informationen teilen und koordinieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Diese Agenten können unterschiedliche Kenntnisse, Funktionen und Perspektiven haben, und ihre Zusammenarbeit umfasst häufig Verhandlungen, Planung und koordinierte Maßnahmen.

Rollenspielende Agenten: KI-Agenten, die bestimmte Rollen oder Personas simulieren, um zielgerichtet zu interagieren und zusammenzuarbeiten. Diese Rollen können reale Berufe oder Charaktere widerspiegeln und so kontextbezogene und zielgerichtete Interaktionen ermöglichen.

Agenten-Kommunikationsprotokolle: Standards oder Frameworks, die festlegen, wie KI-Agenten durch den Austausch strukturierter Datennachrichten miteinander interagieren. Diese Protokolle kontrollieren das Format, die Semantik und die Regeln der Kommunikation für Agenten, die innerhalb von Multiagentensystemen koordiniert werden.