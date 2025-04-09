In einer überfüllten und wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist die Customer Experience ein immer wichtigerer Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Da die Verbraucher jedoch mehr von ihren Kundeninteraktionen erwarten, haben Serviceprofis Schwierigkeiten, die Erwartungen zu erfüllen. Laut einer aktuellen Studie von Salesforce geben 82 % der Servicemitarbeiter an, dass die Kunden mehr wollen als früher.1 Der Burnout unter den Kundendienstmitarbeitern nimmt angesichts der Anzahl der Kundenanfragen und der oft monotonen Natur der Arbeit zu.

Mit ihrer Fähigkeit, eine Vielzahl komplexer Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, können autonome KI-Agenten eine kritische Rolle bei der Verbesserung des Kundensupports spielen. Autonome Agenten werden derzeit eingesetzt, um Self-Service-Optionen für Kunden zu optimieren und grundlegende Routineaufgaben zu automatisieren. Aber ihre Fähigkeit, Workflows neu zu konzipieren und schnell zu skalieren, wird wahrscheinlich die Ausführung und das Design von Kundenservice erheblich verändern, insbesondere angesichts der jüngsten Fortschritte im Bereich der generativen KI und der dialogorientierte KI. Je nach Grad der Integration mit den Serviceabteilungen können Agenten die betriebliche Effizienz von Servicemitarbeitern steigern, hervorragende und personalisierte Customer Experience bieten, Kunden einbeziehen und durch den Serviceprozess führen oder Probleme vollständig mit minimalem menschlichen Eingreifen lösen.

Es wird erwartet, dass solche Partnerschaften zwischen Menschen und KI-Kundenservicemitarbeitern sich vertiefen werden, da KI-Agenten immer häufiger eingesetzt werden. Das bedeutet, dass die Technologie mit zunehmender Reife eine größere Rolle bei der Entscheidungsfindung im Unternehmen und bei der Erledigung von Aufgaben spielen wird, die bisher von menschlichen Agenten ausgeführt wurden.2 Diese Änderungen werden nicht nur die Effizienz und Produktivität im Kundenservice deutlich steigern, sondern auch die Rolle des Support-Teams grundlegend neu gestalten und den Schwerpunkt stärker auf emotionale Intelligenz, Beziehungsaufbau und technisches Know-how legen.