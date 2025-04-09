Im Gegensatz zu nicht-agentischen Assistenten (z. B. Chatbots), die nur eine Frage jeweils beantworten, sind KI-Agenten in der Lage, sich von einem Tag auf den anderen zu erinnern, selbständig zu denken und Maßnahmen zu ergreifen.
KI-Agenten bearbeiten Kunden- oder Mitarbeiteranfragen, um Absichten und Kontexte zu verstehen, und stellen bei Bedarf Fragen. Abhängig von der Komplexität ihrer programmierten Aufgaben und der Anzahl der externen Tools, auf die sie Zugriff haben, können KI-Agenten Kundenservice lösen, Nachrichten mit Kunden austauschen, Verbraucherdaten analysieren, komplexe Probleme an menschliche Agenten weiterleiten und personalisierte Erfahrungen bieten.
So könnten KI-Agenten, die mit verschiedenen anderen Systemen und Datensätzen verbunden sind, auf voreingestellte Tools zurückgreifen, um eine Familie bei der Urlaubsplanung zu unterstützen: indem sie Reiseziele auf der Grundlage der bestehenden Benutzerpräferenzen vorschlagen, Routen planen, Hotels empfehlen und Reservierungen vornehmen. Durch die Integration von Daten anderer Anbieter könnte ein Netzwerk von Agenten für die Urlaubsplanung seine Pläne auch in Echtzeit an Bedingungen wie Wetter oder Verkehr ändern.