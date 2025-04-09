Besseren Kundenservice mit KI-Agenten

Was sind KI-Agenten und wie können sie bei der Kundenbetreuung helfen?

Ein KI-Agent ist ein System oder Programm, das in der Lage ist, Aufgaben für einen Benutzer oder ein anderes System selbstständig auszuführen, indem es seinen Workflow gestaltet und verfügbare Tools nutzt. Im Gegensatz zu anderen KI-Tools sind diese Agenten in der Lage, Probleme unabhängig zu lösen und durch Interaktion mit externen Umgebungen Aufgaben ausführen oder bestimmte Ziele erreichen zu können.

Diese Agenten basieren in erster Linie auf fortschrittlichen großen Sprachmodellen (LLMs) und nutzen eine unterschiedliche Kombination aus maschinellem Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Automatisierung, um Kundeninteraktionen über verschiedene Kommunikationskanäle hinweg zu verstehen, darauf zu reagieren und zu verwalten. Heute werden sie eingesetzt, um die Customer Experience (CX) zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und Entscheidungsfindung im gesamten Kundensupport zu treffen.

In einer überfüllten und wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist die Customer Experience ein immer wichtigerer Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Da die Verbraucher jedoch mehr von ihren Kundeninteraktionen erwarten, haben Serviceprofis Schwierigkeiten, die Erwartungen zu erfüllen. Laut einer aktuellen Studie von Salesforce geben 82 % der Servicemitarbeiter an, dass die Kunden mehr wollen als früher.1 Der Burnout unter den Kundendienstmitarbeitern nimmt angesichts der Anzahl der Kundenanfragen und der oft monotonen Natur der Arbeit zu.

Mit ihrer Fähigkeit, eine Vielzahl komplexer Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, können autonome KI-Agenten eine kritische Rolle bei der Verbesserung des Kundensupports spielen. Autonome Agenten werden derzeit eingesetzt, um Self-Service-Optionen für Kunden zu optimieren und grundlegende Routineaufgaben zu automatisieren. Aber ihre Fähigkeit, Workflows neu zu konzipieren und schnell zu skalieren, wird wahrscheinlich die Ausführung und das Design von Kundenservice erheblich verändern, insbesondere angesichts der jüngsten Fortschritte im Bereich der generativen KI und der dialogorientierte KI. Je nach Grad der Integration mit den Serviceabteilungen können Agenten die betriebliche Effizienz von Servicemitarbeitern steigern, hervorragende und personalisierte Customer Experience bieten, Kunden einbeziehen und durch den Serviceprozess führen oder Probleme vollständig mit minimalem menschlichen Eingreifen lösen.

Es wird erwartet, dass solche Partnerschaften zwischen Menschen und KI-Kundenservicemitarbeitern sich vertiefen werden, da KI-Agenten immer häufiger eingesetzt werden. Das bedeutet, dass die Technologie mit zunehmender Reife eine größere Rolle bei der Entscheidungsfindung im Unternehmen und bei der Erledigung von Aufgaben spielen wird, die bisher von menschlichen Agenten ausgeführt wurden.2 Diese Änderungen werden nicht nur die Effizienz und Produktivität im Kundenservice deutlich steigern, sondern auch die Rolle des Support-Teams grundlegend neu gestalten und den Schwerpunkt stärker auf emotionale Intelligenz, Beziehungsaufbau und technisches Know-how legen.

So arbeiten KI-Agenten für den Kundenservice

Im Gegensatz zu nicht-agentischen Assistenten (z. B. Chatbots), die nur eine Frage jeweils beantworten, sind KI-Agenten in der Lage, sich von einem Tag auf den anderen zu erinnern, selbständig zu denken und Maßnahmen zu ergreifen.

KI-Agenten bearbeiten Kunden- oder Mitarbeiteranfragen, um Absichten und Kontexte zu verstehen, und stellen bei Bedarf Fragen. Abhängig von der Komplexität ihrer programmierten Aufgaben und der Anzahl der externen Tools, auf die sie Zugriff haben, können KI-Agenten Kundenservice lösen, Nachrichten mit Kunden austauschen, Verbraucherdaten analysieren, komplexe Probleme an menschliche Agenten weiterleiten und personalisierte Erfahrungen bieten.

So könnten KI-Agenten, die mit verschiedenen anderen Systemen und Datensätzen verbunden sind, auf voreingestellte Tools zurückgreifen, um eine Familie bei der Urlaubsplanung zu unterstützen: indem sie Reiseziele auf der Grundlage der bestehenden Benutzerpräferenzen vorschlagen, Routen planen, Hotels empfehlen und Reservierungen vornehmen. Durch die Integration von Daten anderer Anbieter könnte ein Netzwerk von Agenten für die Urlaubsplanung seine Pläne auch in Echtzeit an Bedingungen wie Wetter oder Verkehr ändern.

Anwendungsfälle für KI-Agenten im Kundenservice

Agentische Kundenservicetools können einfache Aufgaben oder komplexe Workflows erledigen, je nachdem, wie sie entwickelt sind und auf wie viele Tools sie zugreifen können. Viele KI-Agenten agieren als Teil eines Netzwerks, eines sogenannten agentenbasierten Systems, in dem jeder Agent eine separate Aufgabe ausführt, bevor er eine Anfrage an einen anderen aufgaben- oder zielspezifischen Bot weiterleitet.

Zum Beispiel könnte eine vernetzte agentische KI-Lösung eine Kundenanfrage interpretieren, die Art einer Serviceanfrage erkennen und automatisch eine Rückerstattung oder ein Service-Ticket ausstellen. Diese Tools lassen sich oft in Apps von Drittanbietern wie Softwares zu Kundenbeziehungsmanagement (CRM) oder Kommunikationstools wie Slack integrieren, um bestehende Systeme zu verbessern und relevante Daten zu sammeln.

Zusammen erhöhen diese Tools die Kundenzufriedenheit (CSAT), indem sie eine zeitnahe und genaue Bearbeitung von Serviceanfragen und anderer Mitteilungen ermöglichen und so zu einer besseren Customer Experience führen.

Einige häufige Anwendungsfälle für KI-Agenten im Kundenservice sind:

Beantwortung von Kundenanfragen

Während KI-Assistenten in der Regel nur voreingestellte FAQs und allgemeine Fragen bearbeiten können, kommunizieren KI-Agenten dynamisch mit Kunden über den Bestellstatus, Rückerstattungsrichtlinien, Produktprobleme und andere sehr spezifische Fragen. Sie können Anfragen auf der Grundlage früherer Interaktionen personalisieren, um eine persönliche Kundenbetreuung zu bieten.

Als beispielsweise der Wohnmobilhändler Camping World die Virtual-Agent-Technologie in seinen Kundenservice-Prozess integrierte, stellte er fest, dass die Kundenbindung um 40 % stieg, während die Wartezeiten von Stunden auf 33 Sekunden sanken.

Wissensmanagement und datengestützte Erkenntnisse

KI-Agenten können relevante Daten und Artikel in der Wissensdatenbank organisieren und abrufen, um sicherzustellen, dass sowohl Kunden als auch Support-Mitarbeiter in Echtzeit Zugriff auf genaue, personalisierte Informationen haben.

Bestellstatus und Sendungsverfolgung

KI-Agenten aktualisieren proaktiv den Bestellstatus und die Nachverfolgung von Kundenbestellungen in Echtzeit und stellen relevante Informationen basierend auf Versanddaten, Verkehrsbedingungen oder sogar Wettermustern bereit.

Personalisierte Empfehlungen und Unterstützung

Agentische KI kann bei der Diagnose und Lösung von Software-, Hardware- oder Produktproblemen für Kunden helfen und Informationen über ihre Präferenzen speichern, um einen genaueren Support zu ermöglichen. Er kann auch Empfehlungen für zusätzliche Produkte geben. Durch das Speichern von Präferenzen wie diesen können KI-Agenten auch relevante Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage der individuellen Bedürfnisse der Verbraucher vorschlagen.

Identifizieren der Kundenstimmung

Durch den Zugriff auf Tools zur Stimmungsanalyse können KI-Agenten proaktiv interpretieren, wie Verbraucher auf neue Produkte oder Initiativen reagieren. Diese Agenten können als Frühwarnsysteme für potenzielle Probleme oder als strategische Partner bei der Entwicklung neuer Produktfunktionen auf der Grundlage von Kundendaten fungieren. Sie können auch Zusammenfassungen von Meetings, Serviceanrufen und anderer Kundenkommunikation erstellen, Schulungsmaterial für neue Kundenservicemitarbeiter bereitstellen und ein Gefühl der Kontinuität im gesamten Unternehmen schaffen.

Prozessautomatisierung

KI-Agenten helfen bei entscheidenden Routineaufgaben wie der Datenverwaltung, dem Projektmanagement und anderen administrativen Aufgaben. Zum Beispiel hat Avid Solutions, ein Unternehmen aus Forschung und Entwicklung, mithilfe von agentischer KI die Zeit, die für das Onboarding neuer Kunden benötigt wird, erfolgreich um 25 % reduziert.

Fehlerbehebung und technischer Support

KI-Systeme, einschließlich Agenten, die mit Verarbeitung natürlicher Sprache ausgestattet sind, führen Kunden durch die Fehlerbehebung bei technischen oder servicebezogenen Problemen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, die „Gedächtnis“ im Laufe der Zeit beizubehalten und die Ausgaben zu personalisieren, können diese Tools auf der Grundlage individueller Variablen präzise Unterstützung für eine Reihe von Kundenproblemen bieten.

Vorteile der Verwendung von KI-Agenten für den Kundenservice

Agentische KI und die damit verbundenen KI-gestützten Kundenservice-Tools steigern die Effizienz, reduzieren Fehler und liefern menschlichen Agenten entscheidende Informationen, um proaktiv auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Durch die Auslagerung manueller Routineaufgaben an Digital Worker haben Kundenservice-Experten mehr Möglichkeiten, wertvolle Verbindungen zu Kunden aufzubauen.

Zum Beispiel nutzte eine große Reederei agentische KI, um den Zeitaufwand für die Einarbeitung von Unterlagen von vier Stunden pro Woche auf 30 Minuten zu reduzieren. Dadurch konnte das Betriebspersonal die Zeit, die es für kreativere und differenziertere Kundenbetreuung aufwendete, drastisch erhöhen.

Zu den zusätzlichen Vorteilen des Einsatzes von KI-Agenten im Kundenservice gehören:

24/7 Erreichbarkeit

Mit Kundenservice-orientierten KI-Agenten können Kunden personalisierten und umfassenden Kundenservice in mehreren Sprachen und an mehreren Standorten erhalten, ohne die Einschränkungen, mit denen menschliche Mitarbeiter zu kämpfen haben.

Datengesteuerte Erkenntnisse

KI-Agenten sammeln und analysieren proaktiv Kundeninteraktionsdaten, die ein einzelner Mensch unmöglich analysieren könnte. Mithilfe dieser Daten kann agentische KI Trends erkennen, Ressourcen optimieren und die Servicequalität verbessern oder als Frühwarnzeichen für mögliche Probleme dienen.

Verbesserte Interaktion mit menschlichen Agenten

KI-Agenten entlasten menschliche Mitarbeiter, die sich auf komplexe oder sensible Kundeninteraktionen konzentrieren oder an kreativeren Kundenserviceinitiativen arbeiten können.

Verbesserte betriebliche Effizienz und Produktivität

KI-Agenten automatisieren sich wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Service-Tickets und ermöglichen es Unternehmen, Ressourcen effektiver zuzuweisen.

Omnichannel-Unterstützung

KI-Agenten bieten nahtlosen und zusammenhängenden Support über verschiedene Kanäle wie Chat, E-Mail, Telefon und soziale Medien.

Verkürzte Reaktionszeit für Kunden

KI-Systeme analysieren und beantworten Kundenanfragen sofort und zu jeder Tageszeit und minimieren so Rückstände und Verzögerungen.

Geringere Betriebskosten

Unternehmen senken die Betriebskosten, indem sie Routineinteraktionen automatisieren und den Bedarf an großen Support-Teams reduzieren.

Skalierbarkeit

KI-gestützte Systeme bearbeiten wachsende Kundenanfragen ohne zusätzliche Personal- oder Infrastrukturkosten.

Vier Best Practices für den Einsatz von KI-Agenten im Kundenservice

Um den wahren Wert von KI-Agenten im Kundenservice zu nutzen, sind oft Klarheit, langfristige Planung und eine Neuverteilung der Rollen erforderlich. Vier Best Practices für Unternehmen, die diese Tools bereitstellen, sind:

Integration von KI in eine umfassendere Strategie für die Kundenbindung

KI-Agenten sollten die menschlichen Kundenservice-Teams ergänzen und sich an den allgemeinen Servicezielen orientieren. Anstatt einfach ausgewählte Workflows und Praktiken ohne Anleitung zu automatisieren, werden bei den erfolgreichsten Bereitstellungen sowohl lang- als auch kurzfristige Ziele auf der Grundlage bestimmter Metriken wie verbesserter CSAT-Wert oder Lösungszeit festgelegt.

Bereitstellung geeigneter Daten und Tools für KI-Agenten

KI-Agenten sind am erfolgreichsten, wenn sie auf saubere, geeignete Daten trainiert und mit den relevantesten Funktionen ausgestattet werden. Die Ausstattung von Support-Mitarbeitern für die Übernahme autonomer Aufgaben kann die Überprüfung von API-Tools, die Einstellung von Data Scientists oder die Investition in zusätzliche Infrastruktur umfassen. Dadurch, dass KI-Agenten ständigen Zugriff auf die neuesten Wissensdatenbanken und Automatisierung haben, können sie effektiver arbeiten und sich an die sich ändernden Anforderungen anpassen.

Integration von Agenten in Unternehmensweite Systeme

Wie IBM herausgefunden hat, sind KI-Bereitstellungen am produktivsten, wenn sie tief in bestehende Workflows integriert sind. Die nützlichsten vertriebsbasierten KI-Agenten verbinden sich nahtlos mit CRM, Enterprise-Ressourcen-Management (ERP) und anderen Unternehmenssystemen, um auf relevante Daten zuzugreifen und administrative Prozesse zu rationalisieren. Durch die Modernisierung vorhandener Systeme, die Beseitigung von Silos und die Ermöglichung des Datenzugriffs im gesamten Unternehmen können Führungskräfte KI-Agenten in die Lage versetzen, effektivere Entscheidungen zu treffen und robuste Analysen auf der Grundlage sich ändernder Bedingungen bereitzustellen.

Weiterbildung menschlicher Agenten

Da agentische KI eine Vielzahl von Routineaufgaben übernimmt, die zuvor von menschlichen Supportmitarbeitern übernommen wurden, ändert sich der Kundenservice zwangsläufig. Kundenservice-Mitarbeiter benötigen möglicherweise zusätzliche Schulungen , um produktiv mit KI-Agenten zusammenzuarbeiten, diese angemessen zu befragen und ihre Erkenntnisse zur Verbesserung der Kundeninteraktionen zu nutzen. Klare Richtlinien für die Weiterleitung entscheidender Kundenprobleme an menschliche Support-Teams können ebenfalls Frustrationen bei Mitarbeitern und Kunden vorbeugen.
