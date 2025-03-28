Multi-Agenten-Kollaboration für die Analyse von Kundenanrufen mit watsonx.ai und CrewAI

KI-Agenten sind LLM-basierte Entitäten, die Vorgänge im Namen eines Benutzers oder eines agentischen KI-Systems ausführen können. Agentische Architekturen sind um zwei verschiedene Systeme herum strukturiert: Single-Agent und Multi-Agent.

Single-Agent-Systeme eignen sich am besten für die Lösung spezifischer Probleme, da sie zur Ausführung generativer KI-Aufgaben auf einen einzigen LLM-Agenten angewiesen sind. So kann sich ein einzelner Chatbot beispielsweise auf bestimmte Aufgaben oder Gespräche konzentrieren, die er im Rahmen seiner individuellen Funktionen erledigen kann.

Multi-Agenten-Systeme (MAS) sind Frameworks, die Funktionalität und Interaktionen zwischen KI-Agenten orchestrieren. Anstatt zu versuchen, alle Funktionen in einem einzigen Agenten abzudecken, verwenden Multi-Agent-Architekturen verschiedene Agenten, um in derselben Umgebung zu arbeiten und ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Zu den Hauptvorteilen von Multi-Agent-Systemen gehören die Zusammenarbeit der Agenten und die Anpassungsfähigkeit an die Lösung von Problemen, die über die Funktionen eines einzelnen Agenten hinausgehen. Welches der beste Ansatz ist, hängt von der Komplexität der ML-Aufgaben ab, die erforderlich sind, um eine Lösung zu kompilieren oder bestimmte Ergebnisse zu erzielen.