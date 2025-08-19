os hilft bei der Zusammenarbeit mit dem Betriebssystem.

io ermöglicht die Arbeit mit Datenströmen.

getpass verwendet eine sichere Methode, um sensible Informationen wie API-Schlüssel zu erfassen und zeigt keine Eingaben auf dem Bildschirm an.

PyPDF2.PdfReader ermöglicht die Extraktion von Inhalten aus PDFs.

langchain_ibm.WatsonxLLM ermöglicht es uns, das IBM Watsonx Granite LLM einfach innerhalb des LangChain-Frameworks zu verwenden.

langchain.embeddings.HuggingFaceEmbeddings nimmt ein HuggingFace-Modell und erzeugt die Einbettungen, die für die semantische Suche wichtig sind.

langchain.vectorstores.FAISS ist eine Bibliothek für effiziente Vektor-Speicher und Ähnlichkeitssuche, die es uns ermöglicht, einen Vektorindex zu erstellen und abzufragen.

langchain.text_splitter.RecursiveCharacterTextSplitter hilft dabei, große Textteile in kleinere Stücke zu zerlegen, die für die Verarbeitung von Dokumenten benötigt werden, die sonst nicht in den Speicher passen würden.

langchain.schema.Document stellt eine beliebige Texteinheit mit zugehörigen Metadaten dar und macht es zu einem Baustein in langchain.

requests wird verwendet, um HTTP-Anfragen extern an APIs zu senden.

botocore.client.Config ist eine Konfigurationsklasse, mit der Konfigurationseinstellungen für einen AWS/IBM Cloud Object Storage-Client definiert werden.

ibm_boto3 ist das IBM Cloud Object Storage SDK für Python, das die Interaktion mit Cloud Object Storage unterstützt.

langchain.prompts.PromptTemplate bietet eine Möglichkeit, wiederverwendbare, strukturierte Prompts für Sprachmodelle zu erstellen.

langchain.tools.BaseTool ist die Basisklasse, aus der Sie benutzerdefinierte Tools erstellen, die den LangChain-Agenten zur Verwendung übergeben werden können.

In diesem Schritt werden alle Werkzeuge und Module eingerichtet, die wir benötigen, um Text zu verarbeiten, Einbettungen zu erstellen, sie in einer Vektordatenbank zu speichern und mit watsonx LLM von IBM zu interagieren. Es enthält alle Teile, die für den Aufbau eines realen RAG-Systems erforderlich sind, das eine Reihe von Datentypen beschaffen, abfragen und durchsuchen kann.