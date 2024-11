Was ist GPT (Generative Pre-Trained Transformer)?

Im Februar 2024 veröffentlichte die US National Library of Medicine (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ein Dokument, in dem potenzielle GPT-Anwendungen im Gesundheitswesen skizziert werden. Dazu gehören ein gleichbleibender Zugang für Patienten in entlegenen Gebieten sowie personalisierte Versorgungsoptionen. Das Papier behandelt jedoch auch eine Reihe von Nachteilen, wie z. B. Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und Wissenslücken.