Sie bereiten einen Smoothie für Ihre Freunde zu. Bereits mit verschiedenen Früchten und Joghurt gemischt, kommt Ihr Freund Ruchir mit einem reifen Apfel und überreicht ihn Ihnen, um Ihr erfrischendes Meisterwerk zu vervollständigen. Jetzt ist es fertig, und man kann fast noch den Hauch von Apfel riechen, während das Getränk eingeschenkt wird. Bevor Sie den ersten Schluck nehmen, sagt Ruchir: „Ich habe meine Meinung geändert, ich muss gehen und möchte meinen Apfel zurückhaben.“ Sie antworten: „Ah, entschuldige, aber das ist leider nicht möglich.“ Wir werden gleich auf diese Geschichte zurückkommen und erläutern, inwiefern sie mit ChatGPT und vertrauenswürdiger KI zusammenhängt.
Während sich die Welt der künstlichen Intelligenz (KI) weiterentwickelt, haben neue Tools wie ChatGPT von OpenAI durch ihre Konversationsfähigkeiten Aufmerksamkeit erregt. Dennoch verstehe ich auch, wie wichtig es ist, die damit verbundenen Risiken zu bewerten, bevor man die Technologie direkt in unseren Unternehmen einsetzt. In dieser Diskussion erkunde ich die Risiken und Herausforderungen, die mit ChatGPT im Unternehmenskontext verbunden sind und die einen sorgfältigen Ansatz bei der Implementierung erfordern. Darüber hinaus werde ich die Bedeutung des Einsatzes von IBM® watsonx für die Gewährleistung vertrauenswürdiger KI-Lösungen hervorheben. Und wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, denselben gesunden Menschenverstand walten zu lassen, den Sie auch sonst immer bei der Nutzung neuer Internetdienste nutzen.
ChatGPT nutzt die immense Leistungsfähigkeit von GPT-3 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und GPT-4, die zu einer neuen Klasse von „gigantischen” und weit verbreiteten Large Language Models gehören, die in verschiedenen KI-Anwendungen eingesetzt werden. Mit ChatGPT können Benutzer Fragen stellen, Texte generieren, E-Mails entwerfen, Code in verschiedenen Programmiersprachen diskutieren, natürliche Sprache in Code übersetzen und vieles mehr. Es zeichnet sich als hochwertiger Chatbot aus, der darauf abzielt, kohärente und kontextbezogene Antworten zu liefern.
ChatGPT ist ein hervorragendes Werkzeug, um kreatives Schreiben auszuprobieren, Ideen zu generieren und mit KI zu interagieren. Es ist für alle kostenlos nutzbar und es gibt eine erweiterte Version für Abonnenten von ChatGPT Plus. Die Fähigkeit des Chatbots, sich an frühere Gespräche zu erinnern, trägt zu seinem interaktiven und ansprechenden Erlebnis bei.
Obwohl ChatGPT große Aufmerksamkeit und Popularität erlangt hat, steht es im Wettbewerb mit anderen KI-gestützten Chatbots und Systemen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP). Google hat beispielsweise Bard entwickelt, einen KI-Chatbot, der auf der eigenen Sprach-Engine PaLM 2 basiert. In ähnlicher Weise hat Meta kürzlich sein beeindruckendes Modell LLaMA2 veröffentlicht. Da sich der Bereich der intelligenten Chatbots ständig weiterentwickelt, wird es sicherlich zu einem verstärkten Wettbewerb und zum Aufkommen neuer Akteure kommen. Es ist unerlässlich, sich über die Fortschritte in diesem Bereich auf dem Laufenden zu halten, um die besten Lösungen für die Anforderungen von Unternehmen zu finden.
Die direkte Nutzung von ChatGPT in einem Unternehmen birgt Risiken und Herausforderungen. Dazu gehören Sicherheits- und Datenlecks, Bedenken hinsichtlich Vertraulichkeit und Haftung, Komplexitäten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, die Einhaltung von Open-Source-Lizenzen, Einschränkungen bei der KI-Entwicklung sowie Unsicherheiten hinsichtlich des Datenschutzes und der Einhaltung internationaler Gesetze. Im Folgenden untersuche ich diese Risiken und gebe Beispiele, die veranschaulichen, wie sich diese Risiken in Ihren täglichen Unternehmensaktivitäten manifestieren könnten.
Zunächst werde ich alternative Lösungen untersuchen, die darauf abzielen, die mit der direkten Nutzung von ChatGPT verbundenen Risiken zu mindern, darunter IBM watsonx, das ich für den Einsatz in Unternehmen empfehle, da es durch strenge Kuratierung und Governance Fragen des Dateneigentums und des Datenschutzes berücksichtigt. Ich werde dieses Gespräch abschließen, indem ich Sie zurück zur Smoothie-Geschichte bringe, das verspreche ich Ihnen. Wenn ich jedoch im Folgenden von „Ihren Daten“ spreche, können Sie diesen Ausdruck gerne durch „Ihren Apfel“ ersetzen.
Bevor alternative Lösungen in Betracht gezogen werden, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sich der potenziellen Risiken und Herausforderungen bewusst zu sein, die mit der direkten Nutzung von ChatGPT einhergehen. Zur Erinnerung: Die Geschichte des Internets hat gezeigt, dass neue Dienste (z. B. Google-Suche, Social-Media-Plattformen usw.) entstanden sind und sich weiterentwickelt haben, was die Bedeutung des Datenschutzes und der Datenhoheit in Unternehmen unterstreicht. Vor diesem Hintergrund sind folgende wichtige Faktoren zu berücksichtigen:
Wenn sensible Informationen von Dritten oder interne Unternehmensdaten in ChatGPT eingegeben werden, werden diese Teil des Datenmodells des Chatbots und können an andere Personen weitergegeben werden, die entsprechende Fragen stellen. Dies könnte zu Datenlecks führen und gegen die Sicherheitsrichtlinien eines Unternehmens verstoßen.
Beispiel: Pläne für ein neues Produkt, bei dessen Markteinführung Ihr Team einen Kunden unterstützt, einschließlich vertraulicher Spezifikationen und Marketingstrategien, sollten nicht an ChatGPT weitergegeben werden, um das Risiko von Datenlecks und potenzieller Sicherheitsverletzungen zu vermeiden.
Ähnlich wie im vorigen Punkt kann die Weitergabe vertraulicher Kunden- oder Partnerinformationen gegen vertragliche Vereinbarungen und gesetzliche Bestimmungen zum Schutz solcher Informationen verstoßen. Wenn die Sicherheit von ChatGPT kompromittiert wird, können vertrauliche Inhalte offengelegt werden, was sich möglicherweise auf den Ruf des Unternehmens auswirkt und es einer Haftung aussetzt.
Beispiel: Angenommen, ein Gesundheitsunternehmen nutzt ChatGPT, um bei der Beantwortung von Patientenanfragen zu unterstützen. Wenn vertrauliche Patientendaten wie Krankenakten oder persönliche Gesundheitsdaten an ChatGPT weitergegeben werden, könnte dies möglicherweise gegen gesetzliche Verpflichtungen und die durch Gesetze wie HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in den Vereinigten Staaten geschützte Datenschutzrechte der Patienten verstoßen.
Die Eigentumsverhältnisse an dem von ChatGPT generierten Code oder Text können komplex sein. Die Nutzungsbedingungen besagen, dass die Ausgabe dem Anbieter der Eingabe gehört, jedoch können Probleme auftreten, wenn die Ausgabe rechtlich geschützte Daten enthält, die aus anderen Eingaben stammen. Urheberrechtliche Bedenken können ebenfalls auftreten, wenn ChatGPT zur Erstellung von schriftlichem Material auf der Grundlage von urheberrechtlich geschütztem Eigentum verwendet wird.
Beispiel: Bei der Erstellung von schriftlichem Material für Marketingzwecke, das urheberrechtlich geschützte Inhalte aus externen Quellen ohne ordnungsgemäße Quellenangabe oder Genehmigung enthält, könnte dies möglicherweise die geistigen Eigentumsrechte der ursprünglichen Urheber verletzen. Dies kann rechtliche Konsequenzen und einen Reputationsschaden für das Unternehmen nach sich ziehen.
Wenn ChatGPT Open Source-Bibliotheken nutzt und diesen Code in Produkte integriert, könnte dies möglicherweise gegen Open Source Software-Lizenzen (OSS) (z. B. GPL) verstoßen, was zu rechtlichen Komplikationen für das Unternehmen führen könnte.
Beispiel: Wenn ein Unternehmen ChatGPT nutzt, um Code für ein Softwareprodukt zu generieren, und die Herkunft der Trainingsdaten, die zum Trainieren von GPT verwendet werden, unklar ist, besteht das Risiko, möglicherweise gegen die Open Source-Lizenzen für diesen Code zu verstoßen. Dies kann zu rechtlichen Komplikationen führen, z. B. Ansprüchen wegen Lizenzverletzung und potenziellen Klagen seitens der Open Source Community.
Die Nutzungsbedingungen für ChatGPT legen fest, dass es nicht für die Entwicklung anderer KI-Systeme verwendet werden darf. Die Nutzung von ChatGPT in dieser Weise könnte zukünftige KI-Entwicklungspläne beeinträchtigen, falls das Unternehmen in diesem Bereich tätig ist.
Beispiel: Ein auf Spracherkennungstechnologie spezialisiertes Unternehmen plant, sein bestehendes System durch die Integration der Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache von ChatGPT zu erweitern. Allerdings ist in den Nutzungsbedingungen von ChatGPT ausdrücklich vermerkt, dass es nicht zur Entwicklung anderer KI-Systeme verwendet werden darf.
Um auf unser Smoothie-Beispiel zurückzukommen: Public ChatGPT nutzt Ihre Promptdaten, um sein neuronales Netz zu verbessern, zum Beispiel, wie der Apfel dem Smoothie Geschmack verleiht. Sobald Ihre Daten bei ChatGPT eingegangen sind, haben Sie, wie beim Apfel im Smoothie, keine Kontrolle mehr darüber, wie sie verwendet werden. Daher muss man sicher sein, dass man das Recht hat, seinen Apfel hinzuzufügen, und dass er sozusagen keine sensiblen Daten enthält.
Um diesen Bedenken entgegenzutreten, bietet IBM Watsonx kuratierte und transparente Daten und Modelle, die Ihnen mehr Kontrolle und Vertrauen bei der Erstellung und Verwendung Ihres Smoothies ermöglichen. Einfach ausgedrückt: Wenn Ruchir seinen Apfel zurückverlangen würde, könnte watsonx seiner Bitte nachkommen. Da haben Sie es ... Analogie und Geschichte vollständig.
IBM watsonx führt drei Schlüsselfunktionen ein – watsonx.data, watsonx.ai, und watsonx.governance, die zusammenarbeiten, um vertrauenswürdige KI in einer Weise zu etablieren, die in OpenAI-Modellen noch nicht existiert. Diese Funktionen kuratieren und kennzeichnen Daten und KI-Modelle und sorgen für Transparenz in Bezug auf Herkunft und Eigentumsverhältnisse. Sie verwalten außerdem die Modelle und Daten und gehen dabei auf bestehende Probleme wie Drift und Voreingenommenheit ein. Dieser rigorose Ansatz mindert wirksam die in diesem Artikel diskutierten Bedenken hinsichtlich Dateneigentum und Datenschutz.
IBM hat sich mit dem Open-Source-Unternehmen Hugging Face zusammengetan, um ein Ökosystem von Modellen zu schaffen. Beide Unternehmen nutzen die Funktionen von watsonx, um Modelle auf der Grundlage ihrer Funktionalität und Vertrauenswürdigkeit zu kuratieren und zu empfehlen.
Die direkte Nutzung von intelligenten Chatbots wie ChatGPT innerhalb eines Unternehmens birgt Risiken in Bezug auf Sicherheit, Datenlecks, Vertraulichkeit, Haftung, geistiges Eigentum, Compliance, Einschränkungen bei der KI-Entwicklung und Datenschutz. Diese Risiken können nachteilige Folgen für Unternehmen haben, darunter Reputationsschäden und kostspielige rechtliche Komplikationen.
Um diese Risiken zu minimieren und eine vertrauenswürdige KI zu etablieren, empfiehlt sich IBM watsonx als Lösung. Es bietet kuratierte und gekennzeichnete Daten und KI-Modelle, die Transparenz hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Herkunft gewährleisten. Es befasst sich mit Bedenken hinsichtlich Voreingenommenheit und Abweichungen und schafft so ein zusätzliches Maß an Vertrauen. IBM watsonx schafft ein Gleichgewicht zwischen Innovation und verantwortungsbewusstem Einsatz von KI. Darüber hinaus stärkt die Zusammenarbeit zwischen IBM und Hugging Face das Ökosystem der Modelle.
Während watsonx mehr Vertrauen und Genauigkeit bietet, können derzeit nur wenige Modelle mit der breiten Palette an allgemeinen Nutzungsoptionen von ChatGPT und der GPT-Modellfamilie mithalten. Der Bereich der KI-Modelle entwickelt sich ständig weiter, und es sind fortlaufende Verbesserungen zu erwarten. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig zu verstehen, wie die Modelle bewertet und trainiert werden. Dieses Wissen ermöglicht fundierte Entscheidungen und erlaubt Unternehmen, Modelle auszuwählen, die ihren Bedürfnissen und Qualitätsstandards am besten entsprechen.
Durch die Einführung von watsonx können Unternehmen die Power der KI nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten sowie die Einhaltung ethischer und rechtlicher Standards gewährleisten. Sie können ihre Daten sichern, ihr geistiges Eigentum schützen und das Vertrauen der Stakeholder stärken, während sie gleichzeitig von kuratierten Modellen und mehr Transparenz profitieren. Wenn Unternehmen den KI-Bereich erkunden, ist es entscheidend, vorsichtig vorzugehen, sich die Lösungen genau anzusehen und vertrauenswürdiger KI Priorität einzuräumen.
Von Zeit zu Zeit lädt IBM Vordenker der Branche ein, ihre Meinungen und Erkenntnisse zu aktuellen Technologietrends auszutauschen. Die in diesem Blogbeitrag geäußerten Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten oder Strategien von IBM wider.
