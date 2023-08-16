Die direkte Nutzung von ChatGPT in einem Unternehmen birgt Risiken und Herausforderungen. Dazu gehören Sicherheits- und Datenlecks, Bedenken hinsichtlich Vertraulichkeit und Haftung, Komplexitäten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, die Einhaltung von Open-Source-Lizenzen, Einschränkungen bei der KI-Entwicklung sowie Unsicherheiten hinsichtlich des Datenschutzes und der Einhaltung internationaler Gesetze. Im Folgenden untersuche ich diese Risiken und gebe Beispiele, die veranschaulichen, wie sich diese Risiken in Ihren täglichen Unternehmensaktivitäten manifestieren könnten.

Zunächst werde ich alternative Lösungen untersuchen, die darauf abzielen, die mit der direkten Nutzung von ChatGPT verbundenen Risiken zu mindern, darunter IBM watsonx, das ich für den Einsatz in Unternehmen empfehle, da es durch strenge Kuratierung und Governance Fragen des Dateneigentums und des Datenschutzes berücksichtigt. Ich werde dieses Gespräch abschließen, indem ich Sie zurück zur Smoothie-Geschichte bringe, das verspreche ich Ihnen. Wenn ich jedoch im Folgenden von „Ihren Daten“ spreche, können Sie diesen Ausdruck gerne durch „Ihren Apfel“ ersetzen.

Bevor alternative Lösungen in Betracht gezogen werden, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sich der potenziellen Risiken und Herausforderungen bewusst zu sein, die mit der direkten Nutzung von ChatGPT einhergehen. Zur Erinnerung: Die Geschichte des Internets hat gezeigt, dass neue Dienste (z. B. Google-Suche, Social-Media-Plattformen usw.) entstanden sind und sich weiterentwickelt haben, was die Bedeutung des Datenschutzes und der Datenhoheit in Unternehmen unterstreicht. Vor diesem Hintergrund sind folgende wichtige Faktoren zu berücksichtigen:

Sicherheit und Datenverlust

Wenn sensible Informationen von Dritten oder interne Unternehmensdaten in ChatGPT eingegeben werden, werden diese Teil des Datenmodells des Chatbots und können an andere Personen weitergegeben werden, die entsprechende Fragen stellen. Dies könnte zu Datenlecks führen und gegen die Sicherheitsrichtlinien eines Unternehmens verstoßen.

Beispiel: Pläne für ein neues Produkt, bei dessen Markteinführung Ihr Team einen Kunden unterstützt, einschließlich vertraulicher Spezifikationen und Marketingstrategien, sollten nicht an ChatGPT weitergegeben werden, um das Risiko von Datenlecks und potenzieller Sicherheitsverletzungen zu vermeiden.

Vertraulichkeit und Datenschutz

Ähnlich wie im vorigen Punkt kann die Weitergabe vertraulicher Kunden- oder Partnerinformationen gegen vertragliche Vereinbarungen und gesetzliche Bestimmungen zum Schutz solcher Informationen verstoßen. Wenn die Sicherheit von ChatGPT kompromittiert wird, können vertrauliche Inhalte offengelegt werden, was sich möglicherweise auf den Ruf des Unternehmens auswirkt und es einer Haftung aussetzt.

Beispiel: Angenommen, ein Gesundheitsunternehmen nutzt ChatGPT, um bei der Beantwortung von Patientenanfragen zu unterstützen. Wenn vertrauliche Patientendaten wie Krankenakten oder persönliche Gesundheitsdaten an ChatGPT weitergegeben werden, könnte dies möglicherweise gegen gesetzliche Verpflichtungen und die durch Gesetze wie HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in den Vereinigten Staaten geschützte Datenschutzrechte der Patienten verstoßen.

Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums

Die Eigentumsverhältnisse an dem von ChatGPT generierten Code oder Text können komplex sein. Die Nutzungsbedingungen besagen, dass die Ausgabe dem Anbieter der Eingabe gehört, jedoch können Probleme auftreten, wenn die Ausgabe rechtlich geschützte Daten enthält, die aus anderen Eingaben stammen. Urheberrechtliche Bedenken können ebenfalls auftreten, wenn ChatGPT zur Erstellung von schriftlichem Material auf der Grundlage von urheberrechtlich geschütztem Eigentum verwendet wird.

Beispiel: Bei der Erstellung von schriftlichem Material für Marketingzwecke, das urheberrechtlich geschützte Inhalte aus externen Quellen ohne ordnungsgemäße Quellenangabe oder Genehmigung enthält, könnte dies möglicherweise die geistigen Eigentumsrechte der ursprünglichen Urheber verletzen. Dies kann rechtliche Konsequenzen und einen Reputationsschaden für das Unternehmen nach sich ziehen.

Einhaltung von Open-Source-Lizenzen

Wenn ChatGPT Open Source-Bibliotheken nutzt und diesen Code in Produkte integriert, könnte dies möglicherweise gegen Open Source Software-Lizenzen (OSS) (z. B. GPL) verstoßen, was zu rechtlichen Komplikationen für das Unternehmen führen könnte.

Beispiel: Wenn ein Unternehmen ChatGPT nutzt, um Code für ein Softwareprodukt zu generieren, und die Herkunft der Trainingsdaten, die zum Trainieren von GPT verwendet werden, unklar ist, besteht das Risiko, möglicherweise gegen die Open Source-Lizenzen für diesen Code zu verstoßen. Dies kann zu rechtlichen Komplikationen führen, z. B. Ansprüchen wegen Lizenzverletzung und potenziellen Klagen seitens der Open Source Community.

Einschränkungen der KI-Entwicklung

Die Nutzungsbedingungen für ChatGPT legen fest, dass es nicht für die Entwicklung anderer KI-Systeme verwendet werden darf. Die Nutzung von ChatGPT in dieser Weise könnte zukünftige KI-Entwicklungspläne beeinträchtigen, falls das Unternehmen in diesem Bereich tätig ist.

Beispiel: Ein auf Spracherkennungstechnologie spezialisiertes Unternehmen plant, sein bestehendes System durch die Integration der Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache von ChatGPT zu erweitern. Allerdings ist in den Nutzungsbedingungen von ChatGPT ausdrücklich vermerkt, dass es nicht zur Entwicklung anderer KI-Systeme verwendet werden darf.