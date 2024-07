IBM® watsonx-Modelle sind für Unternehmen konzipiert und gezielt für bestimmte Geschäftsbereiche und Anwendungsfälle optimiert. Über das KI-Studio IBM® watsonx.ai bieten wir eine Auswahl an kostengünstigen Foundation Models, die von IBM entwickelt wurden und auf Unternehmen ausgerichtet sind, sowie Open-Source-Modelle und Modelle von Drittanbietern. So möchten wir Kunden und Partnern dabei helfen, künstliche Intelligenz (KI) schneller und mit minimalem Risiko zu skalieren und zu operationalisieren. Sie können die KI-Modelle überall dort bereitstellen, wo sich Ihre Workloads befinden, sowohl On-Premises als auch in der Hybrid Cloud.

IBM verfolgt einen differenzierten Ansatz zur Bereitstellung von auf Unternehmen ausgerichteten Foundation Models: