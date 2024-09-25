IBM kündigt die Verfügbarkeit mehrerer Llama 3.2-Modelle auf watsonx.ai an, IBMs Enterprise Studio für KI-Entwickler, im Anschluss an die Veröffentlichung der Llama 3.2-Sammlung vortrainierter und auf Anweisungen abgestimmter mehrsprachiger großer Sprachmodelle (LLMs) auf der MetaConnect heute Vormittag.

Vor allem istLlama 3.2 der erste Vorstoß von Meta in die multimodale KI: Die Version enthält zwei Modelle in den Größen 11B und 90B, die Bilder als Eingabe aufnehmen können. Die instruktionsoptimierten Llama 3.2 90B Vision- und 11B Vision-Modelle sind sofort in watsonx.ai über SaaS verfügbar.

In watsonx.ai sind auch die bisher kleinsten Llama-Modelle eingetroffen: zwei Texteingabe-, Textausgabe-LLMs in den Größen 1B und 3B. Alle Llama 3.2-Modelle unterstützen lange Kontextlängen (bis zu 128K Token) und sind für schnelle und effiziente Inferenz mit gruppierter Abfrageaufmerksamkeit optimiert. Meta gibt an, dass Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Hindi, Spanisch und Thailändisch offiziell unterstützt werden, weist aber darauf hin, dass Llama 3.2 für weitere Sprachen trainiert wurde und Entwickler die Llama 3.2-Modelle auch für diese weiteren Sprachen feinabstimmen können.

Diese neuesten Ergänzungen von Meta ergänzen die umfangreiche Bibliothek von Foundation Models, die in watsonx.ai® verfügbar sind, was der offenen, modellübergreifenden Strategie von IBM in Bezug auf generative KI entspricht.

„Indem wir unsere neuesten Llama 3.2-Modelle auf watsonx verfügbar machen, kann ein viel größerer Kreis von Unternehmen von diesen Innovationen profitieren und unsere neuesten Modelle problemlos, nach ihren eigenen Bedingungen und in Hybrid-Cloud-Umgebungen bereitstellen“, sagt Ahmad Al-Dahle, Head of GenAi bei Meta. „Wir bei Meta glauben, dass es unerlässlich ist, KI-Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Unternehmens zuzuschneiden und sie in die Lage zu versetzen, Llama-Lösungen einfach bereitzustellen. Unsere Partnerschaft mit IBM, einem Unternehmen, das unser Engagement für Offenheit, Sicherheit, Vertrauen und Transparenz teilt, ermöglicht uns genau das.“

Lesen Sie weiter, um mehr über die Llama 3.2-Kollektion zu erfahren, darunter neue multimodale Funktionen, neue Bereitstellung auf mobilen und anderen Edge-Geräten, aktualisierte Sicherheitsfunktionen und mehr.