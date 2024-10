Was ist ein KI-Modell?

Deep Learning ist eine weiterentwickelte Form des unüberwachten Lernens, bei dem die Struktur der Neural Networks versucht, die des menschlichen Gehirns nachzuahmen. Mehrere Schichten miteinander verbundener Knoten nehmen nach und nach Daten auf, extrahieren Hauptmerkmale, identifizieren Beziehungen und verfeinern Entscheidungen in einem Prozess, der als Vorwärtsausbreitung (Forward Propagation) bezeichnet wird. Ein weiteres Verfahren, das Backpropagation genannt wird, wendet Modelle an, die Fehler berechnen und die Gewichte und Verzerrungen des Systems entsprechend anpassen. Die meisten fortgeschrittenen KI-Anwendungen, wie die großen Sprachmodelle (LLMs), die moderne Chatbots antreiben, nutzen Deep Learning. Es erfordert enorme Rechenressourcen.

Lesen Sie den Artikel: „KI vs. maschinelles Lernen vs. Deep Learning vs. Neural Networks: Was ist der Unterschied?“