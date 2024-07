Was ist Unterapproximation?

Da Unterapproximation basierend auf dem Trainingsset erkannt werden kann, ist eine bessere Unterstützung bei der Festlegung der dominanten Beziehung zwischen Eingabe- und Ausgabevariablen von Anfang an möglich. Durch Beibehaltung einer angemessenen Modellkomplexität können wir Unterapproximation vermeiden und genauere Prognosen treffen. Im Folgenden sind einige Techniken aufgeführt, mit denen Unterapproximation reduziert werden kann:

Regularisierung verringern

Regularisierung wird typischerweise verwendet, um die Varianz mit einem Modell zu reduzieren, indem die Eingabeparameter mit den größeren Koeffizienten benachteiligt werden. Es gibt eine Reihe verschiedener Methoden, wie z. B. L1-Regularisierung, Lasso-Regularisierung, Dropout etc., die dazu beitragen, Störgrößen und Ausreißer in einem Modell zu reduzieren. Wenn die Datenmerkmale jedoch zu einheitlich werden, kann das Modell den dominanten Trend nicht erkennen, was zu Unterapproximation führt. Durch Reduzierung der Regularisierung wird das Modell komplexer und variantenreicher, sodass ein erfolgreiches Training des Modells möglich ist.

Trainingsdauer steigern

Wie bereits erwähnt, kann ein zu frühes Stoppen des Trainings ebenfalls zu einem nicht ausreichend angepassten Modell führen. Dies kann durch Verlängerung der Trainingsdauer vermieden werden. Allerdings ist es wichtig, übermäßiges Training zu erkennen und damit auch übermäßige Anpassung. Es ist wichtig, das Gleichgewicht zwischen den beiden Szenarien zu finden.

Merkmalauswahl

Bei jedem Modell werden bestimmte Merkmale verwendet, um ein bestimmtes Ergebnis festzustellen. Wenn es nicht genügend prädiktive Merkmale gibt, sollten weitere Merkmale oder Merkmale mit größerer Bedeutung eingeführt werden. Beispielsweise könnten Sie in einem neuronalen Netz weitere verdeckte Neuronen aufnehmen oder in einem Random Forest weitere Bäume hinzufügen. Dieser Prozess macht das Modell komplexer, was zu besseren Trainingsergebnissen führt.