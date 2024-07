Ein Wissensgraph (Knowledge Graph), der auch als semantisches Netzwerk bezeichnet wird, stellt ein Netzwerk aus realen Entitäten – d. h. Objekten, Ereignissen, Situationen oder Konzepten – dar und veranschaulicht die Beziehungen zwischen ihnen. Diese Informationen werden in der Regel in einer Graphendatenbank gespeichert und als Graphenstruktur visualisiert, wovon sich der Begriff „Wissensgraph“ herleitet.

Ein Wissensgraph besteht aus drei Hauptkomponenten: Knoten, Kanten und Beschriftungen. Jedes Objekt, jeder Ort und jede Person kann ein Knoten sein. Eine Kante definiert die Beziehung zwischen den Knoten. Ein Knoten könnte zum Beispiel ein Kunde wie IBM und eine Agentur wie Ogilvy sein. Eine Kante würde die Beziehung als eine Kundenbeziehung zwischen IBM und Ogilvy kategorisieren.

A steht für das Subjekt, B steht für das Prädikat, C steht für das Objekt

Es ist auch zu beachten, dass die Definitionen von Wissensgraphen (Knowledge Graphs) variieren, und es gibt Untersuchungen (PDF, 183 KB) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), die darauf hindeuten, dass ein Wissensgraph nichts anderes ist als eine Wissensbasis oder eine Ontologie. Populär wurde der Begriff durch den Knowledge Graph von Google im Jahr 2012.

Ontologien

Ontologien werden ebenfalls häufig im Zusammenhang mit Wissensgraphen erwähnt, aber auch hier wird noch darüber diskutiert, wie sie sich von Wissensgraphen unterscheiden. Letztlich dienen Ontologien dazu, eine formale Darstellung der Entitäten im Graphen zu erstellen. Sie basieren in der Regel auf einer Taxonomie, aber da sie mehrere Taxonomien enthalten können, wird eine eigene Definition beibehalten. Da Wissensgraphen und Ontologien in ähnlicher Weise – d.h. durch Knoten und Kanten – dargestellt werden und auf dem RDF-Tripel (Resource Description Framework) basieren, ähneln sie sich in der Regel in der Visualisierung.

Ein Beispiel für eine Ontologie wäre, wenn wir einen bestimmten Veranstaltungsort wie den Madison Square Garden untersuchen. Eine Ontologie unterscheidet zwischen den Ereignissen an diesem Ort anhand einer Variable wie der Zeit. Eine Sportmannschaft, wie die New York Rangers, hat eine Reihe von Spielen innerhalb einer Saison, die in dieser Arena ausgetragen werden. Es handelt sich um Eishockeyspiele, die alle am selben Ort stattfinden. Jede Veranstaltung wird jedoch durch Datum und Uhrzeit unterschieden.

Die Web Ontology Language (OWL) ist ein Beispiel für eine weit verbreitete Ontologie, die vom World Wide Web Consortium (W3C) unterstützt wird, einer internationalen Vereinigung, die sich für offene Standards einsetzt, um die Weiterentwicklung des Internets zu fördern. Letztlich wird diese Organisation durch eine technologische Infrastruktur wie Datenbanken, APIs und Algorithmen des maschinellen Lernens unterstützt, die Menschen und Diensten helfen, effizienter auf Informationen zuzugreifen und sie zu verarbeiten.