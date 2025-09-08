KI-Agenten im Finanzwesen

Im Gegensatz zu traditioneller KI oder Finanzautomatisierung arbeiten KI-Agenten mit einem gewissen Grad an Autonomie – oder „Handlungsfähigkeit“. Sie können Daten wahrnehmen, darüber nachdenken und kontextabhängige Aktionen durchführen. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 33 % der Anwendungen agentische KI enthalten werden, gegenüber weniger als 1 % im Jahr 2024.1

Traditionelle KI reagiert auf vordefinierte Eingaben, die auf früheren Daten basieren. Generative KI erzeugt neue Inhalte (Outputs), indem sie Muster aus historischen Informationen lernt – ist aber immer noch bei jedem Schritt auf menschliches Eingreifen angewiesen, wie z. B. Prompts.

KI-Agenten gehen noch weiter: Sie können unabhängig handeln, in Echtzeit lernen, sich anpassen und mit anderen Agenten kooperieren, um Entscheidungen zu treffen und sich kontinuierlich zu verbessern – ähnlich wie Menschen. Laut Gartner werden bis 2028 mindestens 15 % der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom durch agentische KI getroffen werden, gegenüber null Prozent im Jahr 2024.1

Agentische KI-Systeme kombinieren große Sprachmodelle (LLMs), maschinelles Lernen und generative KI, um komplexe Aufgaben auszuführen. Im Gegensatz zu eigenständigen LLMs, die nur Antworten auf der Grundlage ihrer Trainingsdaten generieren, können KI-Agenten eine Verbindung zu externen Tools und Datenquellen herstellen, Echtzeitinformationen abrufen und Aktionen durchführen. Sie planen, passen sich an und lernen aus vergangenen Interaktionen, wodurch sie für reale Aufgaben wie die Automatisierung von IT-Prozessen, die Generierung von Code oder, im Finanzsektor, die Unterstützung von Finanzanalysen nützlich sind.