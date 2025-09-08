KI-Agenten im Finanzwesen

Autoren

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

Agenten der künstlichen Intelligenz (KI) gewinnen schnell an Bedeutung im Finanzsektor und verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen sammeln, analysieren und darauf reagieren.

Im Gegensatz zu traditioneller KI oder Finanzautomatisierung arbeiten KI-Agenten mit einem gewissen Grad an Autonomie – oder „Handlungsfähigkeit“. Sie können Daten wahrnehmen, darüber nachdenken und kontextabhängige Aktionen durchführen. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 33 % der Anwendungen agentische KI enthalten werden, gegenüber weniger als 1 % im Jahr 2024.1

Traditionelle KI reagiert auf vordefinierte Eingaben, die auf früheren Daten basieren. Generative KI erzeugt neue Inhalte (Outputs), indem sie Muster aus historischen Informationen lernt – ist aber immer noch bei jedem Schritt auf menschliches Eingreifen angewiesen, wie z. B. Prompts.

KI-Agenten gehen noch weiter: Sie können unabhängig handeln, in Echtzeit lernen, sich anpassen und mit anderen Agenten kooperieren, um Entscheidungen zu treffen und sich kontinuierlich zu verbessern – ähnlich wie Menschen. Laut Gartner werden bis 2028 mindestens 15 % der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom durch agentische KI getroffen werden, gegenüber null Prozent im Jahr 2024.1

Agentische KI-Systeme kombinieren große Sprachmodelle (LLMs), maschinelles Lernen und generative KI, um komplexe Aufgaben auszuführen. Im Gegensatz zu eigenständigen LLMs, die nur Antworten auf der Grundlage ihrer Trainingsdaten generieren, können KI-Agenten eine Verbindung zu externen Tools und Datenquellen herstellen, Echtzeitinformationen abrufen und Aktionen durchführen. Sie planen, passen sich an und lernen aus vergangenen Interaktionen, wodurch sie für reale Aufgaben wie die Automatisierung von IT-Prozessen, die Generierung von Code oder, im Finanzsektor, die Unterstützung von Finanzanalysen nützlich sind.

Wie KI-Agenten im Finanzwesen eingesetzt werden

KI-Agenten werden bereits in den Bereichen Handel, Compliance, Berichterstattung, Risikomanagement und Kundenservice eingesetzt. Eine ihrer wirkungsvollsten Anwendungen ist die Finanzberichterstattung und das Rechnungswesen, wo sie die Datenerfassung, -validierung und -offenlegung rationalisieren. Mitarbeiter können finanzielle Workflows vom Monatsende bis zur Audit-Bereitschaft verwalten, Diskrepanzen kennzeichnen und die Einhaltung von Vorschriften durchsetzen. Dadurch können sich Finanzführungskräfte und Teams weniger auf manuelle Abstimmungen konzentrieren, sondern mehr auf die Bereitstellung von Erkenntnissen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen in Bezug auf Transparenz und Governance.

Das Auditing ist ein weiterer Bereich, der von KI-Agenten betroffen ist. Sie können Prüfverfahren in kleinere Aufgaben aufteilen, sie autonom ausführen und strukturierte Ausgaben zur Überprüfung erstellen. Dies beschleunigt den Prozess und reduziert Fehler.

Kundenbindung ist eine der wichtigsten Anwendungen. KI-gestützte Assistenten bieten heute personalisierte Beratung, automatisieren Serviceinteraktionen und fungieren als Finanzcoaches, die sich an das Benutzerverhalten anpassen. Wenn diese Systeme lernen und skalieren, können sie maßgeschneiderte, zugängliche Erfahrungen für Kunden schaffen.

Agentische KI verbessert das Risikomanagement durch die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen, Verträgen und Kommunikation. Agenten passen sich an die sich entwickelnden Bedrohungen und gesetzlichen Bestimmungen an. So können dynamische Reaktionen auf Betrugsrisiken oder veränderte Marktbedingungen ermöglicht werden.

Als fortschrittliches Fintech bewegen KI-Agenten die Branche in Richtung mehr Autonomie, Effizienz und strategischer Erkenntnis. Sie unterstützen schnellere Abschlüsse, intelligentere Audits, ein proaktives Risikomanagement und eine persönlichere Kundenbindung.

Gleichzeitig bringt ihre Autonomie Herausforderungen in Bezug auf Übersicht, Erklärbarkeit und systemische Risiken mit sich. Die Zukunft des Finanzwesens wird nicht nur von der Einführung von KI-Agenten abhängen, sondern auch davon, sie verantwortungsvoll zu steuern, um sicherzustellen, dass sie Innovationen liefern und gleichzeitig Verantwortlichkeit und Vertrauen wahren.

Warum KI-Agenten im Finanzwesen wichtig sind

KI-Agenten sind im Finanzwesen wichtig, weil sie die Arbeitsweise der Branche grundlegend verändern – nicht nur in Bezug auf die Effizienz, sondern auch in Bezug auf die Natur der finanziellen Entscheidungsfindung und Verantwortlichkeit. Das Finanzwesen hat sich schon immer auf Menschen und Prozesse verlassen, um Daten zu interpretieren, zu beurteilen und Maßnahmen auszuführen.

Mit KI-Agenten müssen viele dieser Aufgaben nicht mehr Schritt für Schritt von Menschen erledigt werden. Stattdessen arbeiten KI-Agenten mit minimaler menschlicher Aufsicht, um Workflows zu verwalten, funktionsübergreifend zu koordinieren und Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern. Dadurch kann die Finanzfunktion ihren Schwerpunkt von der Abwicklung von Transaktionen auf die Förderung von Strategie und Wertschöpfung verlagern, während sie sich weiterhin auf menschliches Urteilsvermögen und strategische Vorgaben verlassen kann.

Weitere Gründe, warum KI-Agenten für Finanzoperationen wichtig sind, sind:

Erweitertes Ausmaß und Umfang: Der Mensch kann nur eine bestimmte Menge an Informationen auf einmal verarbeiten. KI im Finanzwesen und finanzorientierte generative KI helfen KI-Agenten, große, komplexe Datensätze ohne Unterbrechung zu verarbeiten. Dadurch werden die Berichterstellung, die Einhaltung von Vorschriften und die Risikobewertung von periodischen Momentaufnahmen in Echtzeit-Finanzprozesse umgewandelt. Agenten verändern die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Chancen identifiziert und Strategien ausgeführt werden, grundlegend. Unternehmen können sich von reaktiver Entscheidungsfindung hin zu proaktiven und prädiktiven Ansätzen bewegen. 

Stärkere Einbeziehung kleinerer Märkte: KI-Agenten machen das Finanzwesen auch integrativer, indem sie Kunden und Märkte erreichen, deren Bedienung früher zu kostspielig oder komplex war. Sie helfen dabei, Mikrofinanzierung in unterversorgten Gemeinden zu ermöglichen und personalisiertes digitales Banking in großem Maßstab anzubieten. Diese Funktionen definieren neu, was Finanzwesen leisten kann und wen es erreichen kann.

Vertrauen und Transparenz: KI-Agenten unterstützen Konsistenz, Zuverlässigkeit und Rechenschaftspflicht, indem sie kontinuierliche Prüfprotokolle führen, Daten bei jedem Schritt validieren und erklärbare Ausgaben für Aufsichtsbehörden, Vorstände und Stakeholder generieren. Diese Umstellung stärkt sowohl die Geschwindigkeit als auch die Integrität der Finanzoperationen.

KI-Agenten im Finanzwesen – Anwendungsfälle

Der Weg zum Erfolg mit KI-Agenten erfordert die Bereitschaft, innezuhalten und eine Bestandsaufnahme des Technologiebestands vorzunehmen. Sie müssen beurteilen, wo Ihr Technologienetz stark genug ist, um das Wachstum zu unterstützen, und wo es das Unternehmen nicht mit den Daten versorgt, die es für seinen Erfolg benötigt.2

KI-Agenten verändern viele Bereiche des Finanzwesens, indem sie Aufgaben übernehmen, die früher einen erheblichen manuellen Aufwand erforderten. Die folgenden Anwendungsfälle verdeutlichen, wo diese Agenten Wirkung zeigen:

Algorithmischer Handel

In der Handelswelt beobachten KI-Agenten Marktbewegungen und führen Trades automatisch aus. Im Gegensatz zu älteren Handelsprogrammen, die festen Regeln folgen, können neuere Agenten ihre Strategien anpassen, wenn sich die Bedingungen ändern.

Wenn beispielsweise Nachrichten bekannt werden, die sich auf die Ölpreise auswirken, kann ein KI-Agent die Energiebestände eines Portfolios schnell anpassen, bevor ein menschlicher Händler handeln kann. Dank dieser Anpassungsfähigkeit können Institutionen schneller reagieren und in schnelllebigen Märkten wettbewerbsfähig bleiben.

Prüfung

Bei der Protokollierung helfen KI-Agenten, indem sie große, sich wiederholende Aufgaben in kleinere, automatisierte Schritte unterteilen. Sie können Tausende von Transaktionen überprüfen, ungewöhnliche Muster hervorheben und sogar Teile von Dokumentation zur menschlichen Überprüfung verfassen.

Stellen Sie sich einen Agenten vor, der Transaktionen im Laufe des Jahres kontinuierlich überwacht und ein aktuelles Protokoll potenzieller Risiken führt. Wenn das formelle Audit beginnt, ist ein Großteil der Vorarbeit bereits erledigt. Prüfer können sich auf die Beurteilung und Analyse statt auf reine Datenprüfung konzentrieren.

Bonitätsbewertung und Underwriting

Traditionelle Kreditprüfungen können langsam sein und nur auf begrenzten Daten basieren. KI-Agenten verbessern dies, indem sie ein breiteres Spektrum an Eingaben analysieren, darunter Zahlungshistorien, Jahresabschlüsse, Betriebskostenabrechnungen und Transaktionsmuster. Sie können Risiken schnell einschätzen, Kreditbedingungen empfehlen und sogar die Gründe für ihre Entscheidungen erläutern. Dies macht das Underwriting schneller, konsistenter und inklusiver – insbesondere für Personen oder Unternehmen mit dürren Kreditakten, die sonst übersehen werden könnten.

Kundenservice und Kundenbindung

Banken und Fintech-Unternehmen setzen zunehmend auf KI-Agenten, um den Kundenservice und die Kundenunterstützung zu verbessern. Diese Agenten arbeiten oft mit KI-gesteuerten Chatbots und virtuellen Assistenten zusammen, die sich mit Routinefragen befassen, wie z. B. „Wie hoch ist mein Kontostand?“ oder „Ist meine Zahlung erfolgreich?“ KI-Agenten gehen jedoch weiter als Bots. Sie können sich systemübergreifend koordinieren, das Kundenverhalten analysieren und personalisierte Finanzberatung liefern.

Wenn ein Kunde beispielsweise gegen Ende eines jeden Monats regelmäßig zu viel ausgibt, könnte ein KI-Assistent ihm ein Budgetierungstool vorschlagen oder empfehlen, Geld in Einsparungen zu investieren, die früher im Zyklus einsetzen. Diese Personalisierung hilft den Kunden, sich unterstützt zu fühlen, und fördert gleichzeitig bessere finanzielle Gewohnheiten. Bisher fühlen sich 16 % der Kunden weltweit mit einer filiallosen, vollständig digitalen Bank als primärer Bankbeziehung wohl. 4

Finanzplanung und Prognose

In einer Umfrage unter Finanzmanagern wurden die Durchführung von Finanzanalysen und die Erstellung von Prognosen dem Bereich zugeordnet, in dem die generative KI die größten Auswirkungen hatte.2 KI-Agenten verbessern die Art und Weise, wie Finanzteams Markttrends vorhersagen und für die Zukunft planen. Durch den Abruf von Daten aus internen Systemen, Marktquellen und Wirtschaftsnachrichten können sie Prognosen erstellen, die automatisch aktualisiert werden, wenn sich die Bedingungen ändern.

Wenn beispielsweise die Rohstoffkosten steigen oder sich die Nachfrage in einem wichtigen Markt ändert, kann ein Mitarbeiter die Finanzmodelle anpassen und die Auswirkungen auf Umsatz und Margen hervorheben. Auf diese Weise können Finanzführungskräfte „Was-wäre-wenn“-Szenarien testen und schneller auf Veränderungen reagieren, wodurch die Planung dynamischer wird und weniger auf statische, zeitpunktbezogene Annahmen angewiesen ist.

Finanzberichterstattung

KI-Agenten verändern die Art und Weise, wie Finanzteams mit der Berichterstellung umgehen. Anstatt bis zum Monatsende zu warten, um Konten abzugleichen und Informationen zusammenzutragen, können die Mitarbeiter kontinuierlich Daten aus mehreren Systemen – wie etwa ERP-(Enterprise Resource Planning-)Plattformen, Abrechnungstools und externen Datenfeeds, die über Anwendungsprogrammschnittstellen (APIs) verbunden sind – sammeln und in Echtzeit analysieren. Sie können auch Buchungen bei der Erstellung überprüfen und fehlende Buchungen, ungewöhnliche Transaktionen oder Abweichungen erkennen, sobald sie auftreten.

Wenn beispielsweise die Einnahmen aus einem Vertrag falsch erfasst werden, kann ein KI-Agent die Buchung bis zu den Vertragsbedingungen zurückverfolgen, die Einhaltung von Buchhaltungsstandards prüfen und die richtige Behandlung vorschlagen. Durch die Automatisierung sowohl der Erfassung als auch der Validierung von Finanzdaten erstellen KI-Agenten Berichte genauer, schneller und weitaus weniger stressig bereit als der herkömmliche „Crunch Time“-Abschluss.

Das Finanzteam von IBM begann vor einigen Jahren, sich mit dem traditionell manuellen, sich wiederholenden und zeitaufwändigen Prozess der Journal-Eintragserfassung zu befassen. Im Jahr 2024 startete das Unternehmen die Jobotx-Initiative zur Erweiterung der RPA-Automatisierungsfunktionen unter Verwendung von IBM watsonx Orchestrate und IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM). Diese Tools lösten hartnäckige Probleme wie inkonsistente Datenvalidierung, Verzögerungen bei der Zykluszeit und Skalierbarkeit.

Durch die Kombination von KI, RPA und kostenbasierter Automatisierungspriorisierung begann IBM, die Buchungsverarbeitung über Regionen hinweg auf intelligentere und anpassungsfähigere Weise zu standardisieren und zu beschleunigen. Mit der durchgängigen Prozessautomatisierung sollten die Zykluszeiten für den Finanzabschluss und die Abstimmung um mehr als geschätzte 90% verkürzt werden. Außerdem könnte das Unternehmen potenziell jährliche Kosteneinsparungen von etwa 600.000 USD erzielen.5  Im Jahr 2025 wurde IBM im Gartner Magic Quadrant als führend für das Outsourcing von Geschäftsprozessen im Finanz- und Rechnungswesen eingestuft.6

Betrugserkennung und Risikomanagement

58 % der führenden CEOs erwarten, dass KI eine transformative Wirkung hinsichtlich der Verbesserung des Sicherheits- und Risikomanagements haben wird.3 Finanzinstitute setzen KI-Agenten ein, um Risiken in Echtzeit zu überwachen. So kann ein Mitarbeiter beispielsweise Tausende von Kreditanträgen scannen und anhand von Finanzdaten und externen Informationen wie Nachrichten oder Marktbedingungen sofort beurteilen, welche Anträge möglicherweise ein höheres Ausfallrisiko bergen. In ähnlicher Weise können Mitarbeiter bei der Betrugserkennung ungewöhnliches Transaktionsverhalten feststellen – wie plötzliche große Überweisungen auf ein nachrichtenloses Konto – und sofort darauf aufmerksam machen. Dadurch ist es einfacher, Probleme frühzeitig zu stoppen, als im Nachhinein zu reagieren.

Zum Beispiel arbeitete die pakistanische Aksari Bank mit IBM zusammen an der Einhaltung der neuen Cybersicherheitsvorschriften der Regierung. Die neue Richtlinie forderte die Banken auf, grundlegende Sicherheitsfunktionen aufrechtzuerhalten, einschließlich Security Operations Centers (SOCs) und automatisierter Reaktionstools, die rund um die Uhr arbeiten. Das daraus resultierende neue SOC senkte die Zahl der Sicherheitsvorfälle von etwa 700 pro Tag auf weniger als 20. Außerdem wurde die durchschnittliche Zeit für die Sanierung von 30 Minuten auf 5 Minuten reduziert.7

Einhaltung von Vorschriften

In einer Studie zur Einführung generativer KI äußerten 53 % der Führungskräfte Bedenken hinsichtlich der Einschränkungen durch Regulierung und Compliance.2 KI-Agenten helfen Finanzinstituten, diesen komplexen und sich rasch ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus zu sein. Anstatt sich auf regelmäßige Überprüfungen zu verlassen, können Agenten Transaktionen, Kommunikation und Dokumentation kontinuierlich mit regulatorischen Anforderungen abgleichen.

Ein KI-Agent könnte beispielsweise prüfen, ob Kreditverträge den Offenlegungspflichten entsprechen oder ob die Kundenkommunikation die Standards für eine faire Kreditvergabe erfüllt. Diese Systeme können auch große Mengen regulatorischer Aktualisierungen analysieren, relevante Änderungen hervorheben und sogar Anpassungen interner Richtlinien empfehlen. Durch die Automatisierung dieser Prüfungen in Echtzeit verringern KI-Agenten das Risiko der Nichteinhaltung, minimieren kostspielige Strafen und entlasten Compliance-Teams, sodass diese sich auf andere Themen konzentrieren können.

Finanz- und Liquiditätsmanagement

Die Verwaltung der Liquidität über Konten, Währungen und Tochtergesellschaften hinweg ist eine Herausforderung. KI-Agenten können Cashflows in Echtzeit überwachen, den kurzfristigen Finanzierungsbedarf vorhersagen und die effizienteste Kapitalzuordnung vorschlagen.

Wenn beispielsweise bei einer Tochtergesellschaft ein Defizit prognostiziert wird, kann ein Bearbeiter das Problem frühzeitig erkennen, eine Neuzuweisung von Mitteln vorschlagen oder vorab genehmigte Maßnahmen einleiten. Diese proaktive Überwachung hilft Unternehmen, ihre Stabilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Einsatz ihres Betriebskapitals zu optimieren.

Vorteile von KI-Agenten im Finanzwesen

KI-Agenten sind fortschrittliche KI-Lösungen, die sich wiederholende, datenintensive Aufgaben übernehmen und Erkenntnisse in Echtzeit ermöglichen. Sie helfen dabei, Abläufe zu rationalisieren und die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit kritischer Prozesse zu verbessern. Zu den Vorteilen gehören auch:

Bessere Customer Experience: In kundenorientierten Rollen liefern KI-Agenten schnellere Antworten, personalisierte Finanzberatung und Rund-um-die-Uhr-Unterstützung. Dies steigert die Kundenzufriedenheit und reduziert gleichzeitig den Druck auf die Serviceteams.

Kostenreduzierung: KI-Agenten senken die Betriebskosten, indem sie manuelle Arbeit und Fehler reduzieren. So werden beispielsweise weniger Personalstunden für Routineberichte benötigt und Betrugsverluste werden durch frühzeitige Erkennung verhindert.

Verbessertes Risikomanagement: Mitarbeiter können Risiken kontinuierlich überwachen, von der Kreditgefährdung bis zur Betrugserkennung. Ihre Fähigkeit, sich an neue Muster anzupassen, macht sie effektiv bei der Erkennung von Bedrohungen, die traditionelleren, regelbasierten Systemen entgehen könnten.

Finanzielle Inklusion: Agentische KI kann dazu beitragen, Finanzdienstleistungen auf unterversorgte Märkte auszuweiten, indem sie die Kreditwürdigkeit autonom bewertet, Mikrokredite ermöglicht und maßgeschneiderte Erfahrung in großem Maßstab bietet.

Größere Effizienz: KI-Agenten automatisieren sich wiederholende, zeitaufwändige Aufgaben wie Abstimmungen, Buchungen, Transaktionsprüfungen oder Ausgabenprüfungen. Dadurch werden die Finanzteams von Routineaufgaben entlastet und können sich auf höherwertige Analysen und Strategien konzentrieren. So können CFOs weniger Zeit mit manueller Kontrolle verbringen und haben mehr Zeit für die strategische Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.

Höhere Genauigkeit: KI-Agenten verringern das Risiko menschlicher Fehler bei der Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfung und Compliance, indem sie Daten kontinuierlich validieren und Anomalien erkennen. Dies führt zu zuverlässigeren Zahlen und weniger kostspieligen Fehlern.

Erkenntnisse in Echtzeit: Anstatt auf Berichte am Ende des Berichtszeitraums zu warten, erhalten Finanzteams Zugang zu Live-Datenanalysen. KI-Agenten können Probleme oder Möglichkeiten hervorheben, sobald sie auftauchen, und Unternehmen dabei helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Skalierbarkeit: Wenn Unternehmen wachsen, können KI-Agenten größere Datenmengen und komplexere Prozesse verarbeiten, ohne dass eine proportionale Erhöhung der Mitarbeiterzahl erforderlich ist. Dies macht das Wachstum nachhaltiger.

Stärkere Compliance: KI-Agenten halten mit komplexen gesetzlichen Anforderungen Schritt, indem sie Transaktionen, Verträge und Berichtsstandards automatisch überprüfen. Zudem führen sie transparente Prüfpfade, die es erleichtern, Aufsichtsbehörden und Auditoren die Einhaltung nachzuweisen.

Herausforderungen von KI-Agenten im Finanzwesen

Das Potenzial von KI-Agenten im Finanzwesen ist erheblich, ihr Einsatz bringt jedoch auch neue Komplexitäten und Risiken mit sich. Dennoch sind 60 % der CEOs im Bankwesen der Meinung, dass sie erhebliche Risiken eingehen müssen, um die Vorteile der Automatisierung zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.4

Die autonome Entscheidungsfindung wirft wichtige Fragen zu Governance, Transparenz und Verantwortlichkeit auf, insbesondere in dieser stark regulierten Branche. Aspekte wie Datenschutz, systemische Risiken und ethische Überlegungen müssen sorgfältig gehandhabt werden, um sicherzustellen, dass KI-Agenten die Finanzdienstleistungen verbessern, ohne Stabilität oder Fairness zu gefährden. Hier ein genauerer Blick auf diese und andere Herausforderungen:

Verzerrung und Fairness: Wenn KI-Agenten anhand voreingenommener oder unvollständiger Daten geschult werden, können ihre Entscheidungen, wie Kreditgenehmigungen oder Kreditbewertungen, bestimmte Gruppen auf unfaire Weise benachteiligen. Dies bringt ethische Bedenken und potenzielle regulatorische Herausforderungen mit sich.

Datenschutz und -sicherheit: KI-Agenten verlassen sich auf große Mengen sensibler Daten. Wenn dies nicht ordnungsgemäß verwaltet wird, birgt dies Risiken in Bezug auf den Datenschutz, Datenlecks und den Missbrauch von Kundeninformationen. Ihre Autonomie bringt auch neue Cybersicherheitslücken mit sich.

Ethische Nutzung und Vertrauen: Selbst wenn sie korrekt funktionieren, kann ein übermäßiges Vertrauen in KI-Agenten bei Kunden und Stakeholdern Bedenken hervorrufen. Eine ethisch verantwortliche Bereitstellung, bei der KI das menschliche Urteilsvermögen ergänzt statt ersetzt, ist entscheidend, um Vertrauen zu erhalten.

Mangelnde Erklärbarkeit: Viele KI-Agenten agieren als „Blackboxen“, wodurch es schwer nachvollziehbar wird, wie sie zu bestimmten Schlussfolgerungen gelangen. Im Finanzwesen, in dem Aufsichtsbehörden, Auditoren und Vorstände Transparenz verlangen, kann diese mangelnde Erklärbarkeit das Vertrauen beeinträchtigen und die Einhaltung von Vorschriften erschweren.

Regulatorische Unsicherheit: Die globalen Vorschriften für KI befinden sich noch im Aufbau. Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, KI-Agenten im Einklang mit künftigen Gesetzen und Standards zu implementieren. Das ist insbesondere über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg der Fall.

Zuverlässigkeit und Robustheit: KI-Agenten sind nur so stark wie die Daten und Modelle, die sie unterstützen. Schlechte Datenqualität, fehlerhafte Annahmen oder technisches Versagen können zu ungenauen Ausgaben oder entscheidenden Fehlern bei der Entscheidungsfindung führen.

Die Zukunft der KI-Agenten im Finanzwesen

„Agentische KI verspricht, die Produktivität, Präzision und Entscheidungsfindung zu verbessern und Finanzdienstleistungen in Richtung einer tieferen Prozessautonomie zu treiben“, so das Weltwirtschaftsforum.8 KI-Agenten befinden sich noch in der Anfangsphase ihrer Einführung, aber ihr Einfluss auf den Finanzsektor wird rapide zunehmen.

Wir können davon ausgehen, dass sich diese Systeme bald von unterstützenden Rollen zu zentraler Infrastruktur für Finanzoperationen entwickeln werden. Ihre Aufgaben werden zunehmend die Verwaltung von End-to-End-Prozessen umfassen. Diese Prozesse werden von täglichen Abstimmungen bis hin zur komplexen Szenarioplanung reichen. Dabei wird weniger direkte menschliche Aufsicht benötigt. Dieser Wandel hat das Potenzial, das Finanzwesen flexibler zu machen und es den Institutionen zu ermöglichen, sich in Echtzeit an Marktveränderungen, regulatorische Aktualisierungen oder Kundenbedürfnisse anzupassen.

Auf längere Sicht könnten KI-Agenten die Funktionsweise des Ökosystems verändern. Anstelle von isolierten Tools für die Berichterstellung, die Einhaltung von Vorschriften oder den Kundenservice können Netzwerke interoperabler Agenten möglicherweise abteilungs-, unternehmens- und sogar branchenübergreifend zusammenarbeiten.

So könnte beispielsweise ein Agent, der regulatorische Änderungen überwacht, direkt mit einem anderen Agenten interagieren, der für die Überwachung des Kreditrisikos zuständig ist, und sicherstellen, dass die Anpassungen sowohl bei der Einhaltung der Vorschriften als auch bei den Kreditvergabepraktiken nahtlos erfolgen. Wenn die Agenten immer verständlicher und vertrauenswürdiger werden, können sie auch eine größere Rolle bei der strategischen Entscheidungsfindung spielen, indem sie als Berater für Führungskräfte und Vorstände fungieren.

Diese Entwicklung wird nicht ohne Herausforderungen verlaufen. 64 % der CEOs geben an, dass das Risiko, ins Hintertreffen zu geraten, sie dazu veranlasst, in bestimmte Technologien zu investieren, bevor sie ein klares Verständnis von dem Wert haben, den diese für das Unternehmen bringen.3 Fragen der Governance, der Rechenschaftspflicht und des Risikos werden zunehmen, wenn die Akteure mehr Autonomie erlangen. Wenn Finanzinstitute, Regulierungsbehörden und Technologieanbieter jedoch starke Frameworks für verantwortungsvolle KI schaffen, könnten Agentensysteme einen transparenteren, integrativeren und resilienteren Finanzsektor ermöglichen.

