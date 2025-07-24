Erstellen von agentischen Workflows mit LangGraph und Granite

Diese Zelle definiert die Workflow-Logik für die Erstellung einer kurzen animierten Geschichte mithilfe von LangGraph, einem auf kompositorischen Diagrammen basierenden Programmier-Framework, das für LLM-Workflows entwickelt wurde. Jeder Schritt in der Grafik stellt eine kreative Aufgabe dar und wird in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt, um das endgültige Szenario zu produzieren.

Komponenten des Workflows: StateGraph(dict) – Initialisiert den Workflow mit einem verzeichnisbasierten Zustand (d. h. das Arbeitsspeicher ist ein Wörterbuch, das von Knoten zu Knoten weitergegeben wird).

Knotenregistrierung mit Fortschrittsverfolgung: Jeder Schritt (Genreauswahl, Übersichtsgenerierung, Szenenschreiben, Dialogschreiben) wird als Knoten mit dem with_progress() Wrapper hinzugefügt -

graph.add_node("select_genre", with_progress(select_genre_node, "Select Genre", 1, 4))

Dieser Ansatz stellt sicher, dass jeder Knoten bei der Ausführung seine Laufzeit und seinen Fortschritt protokolliert.

Workflow-Edges (Knotensequenz): Die Abfolge der kreativen Pipeline ist klar definiert:

select_genre → generate_outline → generate_scene → write_dialogue

set_entry_point() und set_finish_point(): Diese definieren die Start- und Endknoten des Workflows.

graph.compile(): Kompiliert den Workflow in eine ausführbare Form (Workflow), die nun mit einem ursprünglichen Zustand aufgerufen werden kann.