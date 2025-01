Die KI sammelt und untersucht Datensätze in verschiedenen Formaten, organisiert sie und zeigt sie so an, dass Menschen sie analysieren können. Sie kann Ungenauigkeiten beseitigen und die Daten in Formaten verarbeiten, die andere KI-Algorithmen verstehen und analysieren können.

KI-Workflows können Muster in komplizierten und umfangreichen Datenmengen erkennen und Erkenntnisse gewinnen, die für Menschen nur schwer zu ermitteln wären. Die Workflows können auch potenzielle Datenfehler erkennen und sie entweder an Mitarbeiter weiterleiten oder sie automatisch beheben. Sie können auch Daten aus externen Quellen extrahieren und sie in den internen Systemen des Unternehmens übersichtlich organisieren.