Was ist No-Code?

Weniger technische Probleme

Führende No-Code-Plattformen haben eine Erfolgsbilanz von konstantem, hochwertigem Code, der sich an Best Practices orientiert. Qualitativ hochwertiger Code trägt dazu bei, das Risiko von Fehlern und Sicherheitslücken zu verringern, erfordert weniger Wartung und Fehlerbehebung und kann Unternehmen helfen, die technischen Fehler zu reduzieren. Eine starke No-Code-Plattform kann Unternehmen in die Lage versetzen, Softwarelösungen an sich ändernde Anforderungen anzupassen, ohne sich um technische Probleme sorgen zu müssen.