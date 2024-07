United Foods wandte sich an seinen langjährigen Geschäftspartner TECH HUB, um eine Lösung für die Automatisierung zu finden, mit der das Unternehmen seine Transformationsvision verwirklichen kann. TECH HUB empfahl IBM® Cloud Pak for Business Automation und arbeitete mit IBM zusammen, um einen Proof of Concept (POC) durchzuführen.

„Während des POC haben uns TECH HUB und IBM dabei geholfen, zwei unserer wichtigsten Audit-Workflows zu automatisieren“, kommentiert Mamdouh Ahmed Nada. „Wir waren auf Anhieb beeindruckt von der Art und Weise, wie IBM Cloud Pak for Business Automation mehrere datenintensive Workloads parallel verarbeiten konnte. Die Tatsache, dass sich die IBM Lösung nahtlos in SAP ERP integrieren ließ, war ebenfalls ein riesiges Plus.“

Nach dem erfolgreichen POC implementierte United Foods die Lösung IBM Cloud Pak for Business Automation, um zentrale Workflows in den Bereichen HR, Finanzen und Berichterstellung zu optimieren. United Foods arbeitete beispielsweise mit TECH HUB zusammen, um ein unternehmensweites Monitoring Dashboard zur Leistungsüberwachung zu erstellen, das automatisch den Fortschritt jedes Mitarbeiters in Bezug auf KPIs anzeigt.

„Unsere Beziehung zu TECH HUB ist ausgezeichnet und sie haben uns noch nie im Stich gelassen“, kommentiert Mamdouh Ahmed Nada. „Wir wissen das fachliche Know-how von TECH HUB sehr zu schätzen, genauso wie die Tatsache, dass sie immer bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen und bestehende Arbeitsweisen in Frage zu stellen – das hilft uns, neue Ansätze zu finden, die schneller, einfacher und besser für unser Geschäft sind.“