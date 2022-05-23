Low-Code vs. No-Code: Was ist der Unterschied?

Tags
Low-Code und No-Code sind zwei neue Lösungen für die Softwareentwicklung – wie lassen sie sich vergleichen?

Die Nachfrage nach Hyperautomatisierung und IT-Modernisierung ist gestiegen, aber Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich an diesen Trends anzupassen, da derzeit nur begrenzte Entwicklertalente verfügbar sind. Viele IT-Projekte werden aufgrund eines Mangels an Ressourcen mit speziellen technischen Fähigkeiten auf die Warteliste gesetzt. Infolgedessen bestehen weiterhin betriebliche Ineffizienzen, und die Markteinführungszeit – ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen – wird beeinträchtigt.

Um diese Herausforderungen zu begegnen, haben sich Low-Code- und No-Code-Softwareentwicklungslösungen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) als praktikable und bequeme Alternativen zum traditionellen Entwicklungsprozess herausgestellt.

 

Was ist Low-Code?

Low-Code ist ein RAD-Ansatz (Rapid Application Development), der die automatisierte Codegenerierung durch visuelle Bausteine wie Drag-and-Drop und Pulldown-Menüoberflächen ermöglicht. Dank dieser Automatisierung können sich Low-Code-Benutzer auf das Wesentliche konzentrieren und nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Programmierung. Low-Code ist ein ausgewogener Mittelweg zwischen manueller Codierung und No-Code, da seine Benutzer immer noch Code über automatisch generierten Code hinzufügen können.

Beispiele für Anwendungen, die sich für die Low-Code-Entwicklung eignen, sind Plattformen für Business Process Management, die Entwicklung von Websites und mobilen Apps, abteilungsübergreifende Tools wie Software für die Verwaltung von Bewertungen, die Integration mit externen Plugins und cloudbasierte Technologien der nächsten Generation, wie z.B. Bibliotheken für maschinelles Lernen, Robotic Process Automation und die Modernisierung von Altlast-Apps.

Jamil Spain hat ein paar tolle Videos über Low-Code und No-Code, die wir für einen tieferen Einblick in das Thema hinzufügen werden.

Was ist No-Code?

No-Code ist ebenfalls ein RAD-Ansatz und wird oft als Teilmenge des modularen Plug-and-Play-Low-Code-Entwicklungsansatzes behandelt. Während bei Low-Code-Architekturen die Entwickler durch Skripte oder manuelle Codierung teilweise eingreifen, verfolgt No-Code einen völlig automatisierten Ansatz und setzt zu 100 % auf visuelle Werkzeuge.

Beispiele für Anwendungen, die sich für die No-Code-Entwicklung eignen, sind Self-Service-Apps für Geschäftsanwender, Dashboards, Mobil- und Web-Apps, Content-Management-Plattformen und Datenpipeline-Builder. No-Code ist ideal für schnell zu erstellende Standalone-Apps, einfache Benutzeroberflächen und einfache Automatisierungen und wird in Facilities-Management-Tools, Kalenderplanungstools und BI-Reporting-Apps mit konfigurierbaren Spalten und Filtern verwendet.

Low-Code- und No-Code-Automatisierung

Eine Low-Code-Anwendungsplattform (LCAP) - auch Low-Code-Entwicklungsplattform (LCDP) genannt – enthält eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) mit integrierten Funktionen wie APIs, Codevorlagen, wiederverwendbaren Plug-in-Modulen und grafischen Konnektoren, um einen erheblichen Teil des Anwendungsentwicklungsprozesses zu automatisieren. LCAPs sind in der Regel als cloudbasierte Platform-as-a-Service (PaaS) -Lösungen verfügbar.

Eine Low-Code-Plattform arbeitet nach dem Prinzip der Verringerung der Komplexität durch den Einsatz visueller Tools und Techniken wie Prozessmodellierung, bei der Benutzer visuelle Tools verwenden, um Workflow, Business Rules, Benutzeroberflächen und dergleichen zu definieren. Im Hintergrund wird der gesamte Workflow automatisch in Code umgewandelt. LCAPs werden überwiegend von professionellen Entwicklern eingesetzt, um die generischen Aspekte der Codierung zu automatisieren und so den Aufwand auf die letzte Phase der Entwicklung zu konzentrieren.

Beispiele für solche Automatisierung sind Low-Code-Anwendungsplattformen, intelligente Business Process Management Suites, Citizen Development-Plattformen und andere RAD-Tools.

In einer No-Code-Entwicklungsplattform (NCDP) – manchmal auch Citizen Automatisierung und Entwicklungsplattform (CADP) genannt – wird der gesamte Code über Drag-and-Drop- oder Point-and-Click-Schnittstellen generiert. NCDPs werden sowohl von professionellen Entwicklern als auch von Citizen Developern (Benutzern ohne technische Kenntnisse oder ohne Entwicklerkenntnisse mit begrenzten oder gar keinen Codierungsfähigkeiten) verwendet.

Low-Code und No-Code: Gemeinsamkeiten und Vorteile

Sowohl Low-Code als auch No-Code ähneln sich insofern, als sie darauf abzielen, die komplexen Aspekte der Codierung durch visuelle Schnittstellen und vorkonfigurierte Vorlagen zu abstrahieren. Beide Entwicklungsplattformen sind als PaaS-Lösungen verfügbar und verwenden ein Workflow-basiertes Design, um den logischen Verlauf von Daten zu definieren. Sie teilen aufgrund des gemeinsamen Ansatzes viele Vorteile:

  • Demokratisierung der Technologie: Sowohl Low-Code- als auch No-Code-Lösungen wurden mit dem Ziel entwickelt, verschiedene Arten von Benutzern zu unterstützen. Dadurch verringert sich die Abhängigkeit von schwer vermittelbaren, teuren Spezialisten und Technologen.
  • Produktivitätsförderer: Low-Code/No-Code erhöht die Geschwindigkeit der Entwicklung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com ), Beseitigung von IT-Rückständen, Verkürzung der Projektzeitpläne von Monaten auf Tage und Förderung schnellerer Produkteinführungen.
  • Schnelles Kundenfeedback bei geringerem Risiko: Bevor erhebliche Ressourcen in ein Projekt investiert werden, ermöglicht Low-Code/no-code Entwicklern, Feedback von Kunden zu erhalten, indem einfach zu bauende Prototypen im ShowCase vorgestellt werden. Dadurch wird die Entscheidung über die Durchführung/den Abbruch des Projekts im Projektablauf vorverlegt, wodurch Risiko und Kosten minimiert werden.
  • Mehr bauen als kaufen: Während Produkte von der Stange (COTS) teuer sein können und eine Standardlösung haben, bieten Low-Code und No-Code Anreize für interne Anpassungen, sodass im Kaufen-gegen-Build-Dilemma die Nadel in Richtung „Build“ verschoben wird.
  • Architektonische Konsistenz: Für bereichsübergreifende Module wie Protokollierung und Audit gewährleistet eine zentrale Low-Code/No-Code-Plattform Design- und Codekonsistenz. Diese Einheitlichkeit ist auch beim Debuggen von Anwendungen von Vorteil, da Entwickler ihre Zeit mit der Problembehandlung verbringen können, anstatt Frameworks zu verstehen.
  • Wirtschaftlichkeit: Low-Code/No-Code ist kostengünstiger als die manuelle Entwicklung von Grund auf aufgrund kleinerer Teams, weniger Ressourcen, geringerer Infrastrukturkosten und geringerer Wartung. Es führt auch zu einem besseren ROI mit schnelleren flexiblen Releases.
  • Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und IT: Geschäfts- und Entwicklungsteams pflegen traditionell eine Push-Pull-Beziehung. Da jedoch immer mehr Geschäftsanwender durch die Low-Code/No-Code-Bewegung an der Entwicklung beteiligt sind, gibt es ein besseres Gleichgewicht und Verständnis zwischen den beiden scheinbar unterschiedlichen Welten.
Wie unterscheidet sich Low-Code von No-Code?

Es gibt viele Überschneidungen zwischen den beiden Ansätzen (verschärft durch die verwirrende Positionierung der Anbieter von Low-Code- und No-Code-Plattformen), trotz subtiler Unterschiede zwischen den Funktionen ihrer Lösungen. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede, die es zu berücksichtigen gilt:

Zielbenutzer

Low-Code richtet sich an professionelle Entwickler, um die Wiederholung von Basiscode zu vermeiden und Raum für die komplexeren Aspekte der Entwicklung zu schaffen, die zu Innovation und Reichtum an Funktionen führen. Durch die Automatisierung von Standardaspekten der Codierung und die Einführung eines syntaxunabhängigen Ansatzes wird die Umschulung von Entwicklern und die Erweiterung des Talentpools ermöglicht.

No-Code hingegen richtet sich an Geschäftsanwender, die über umfangreiches Fachwissen verfügen und vielleicht auch ein wenig technisch versiert sind, aber nicht in der Lage sind, Code manuell zu schreiben. Es ist auch gut für hybride Teams mit Geschäftsanwendern und Softwareentwicklern oder Kleinunternehmern und Nicht-IT-Teams, wie HR, Finanzen und Recht.

Anwendungsfälle

No-Code eignet sich gut für Frontend-Apps, die schnell über Drag-and-Drop-Oberflächen entworfen werden können. Gute Kandidaten sind Benutzeroberfläche-Apps, die Daten aus Quellen beziehen und Berichte erstellen, Daten analysieren, importieren und exportieren.

Außerdem ist No-Code ideal, um monotone Verwaltungsaufgaben wie Excel-basierte Berichte zu ersetzen, die von Unternehmensteams verwendet werden. Solche Projekte werden von der IT-Abteilung nicht so leicht priorisiert, können aber für Geschäftsteams die Rettung sein. Es eignet sich auch gut für interne Apps, die nicht mit umfangreichen Funktionen ausgestattet sind, und für kleine Unternehmens-Apps mit geringerem Entwicklungsbudget.

Low-Code, mit einer umfangreichen Komponentenbibliothek, kann auf Anwendungen mit schwerfälliger Geschäftslogik erweitert und auf Unternehmensebene skaliert werden. Auch für die Integration mit anderen Apps und externen API Connect, die Verbindung zu mehreren Datenquellen und den Aufbau von Systemen mit Sicherheitsleitplanken, die die IT-Linse erfordern, ist Low-Code eine bessere Alternative als No-Code.

Geschwindigkeit

Low-Code erfordert mehr Schulung und Zeit für die Einarbeitung, Entwicklung und Bereitstellung, da es mehr Möglichkeiten zur Anpassung bietet. Aber es ist immer noch erheblich schneller als die traditionelle Entwicklung.

No-Code, hochgradig konfigurierbar und alles Plug-and-Play, nimmt die Erstellung im Vergleich zu Low-Code weniger Zeit in Anspruch. Die Testzeit wird ebenfalls reduziert, da das Risiko potenzieller Fehler, die normalerweise durch manuelle Codierung entstehen, minimal ist. Hier geht es darum, sicherzustellen, dass die Konfigurationen und der Datenfluss korrekt eingerichtet sind.

Offene oder geschlossene Systeme

Low-Code ist ein offenes System, das es seinen Benutzern ermöglicht, die Funktionalität durch Code zu erweitern. Das bedeutet mehr Flexibilität und Wiederverwendbarkeit. So können Benutzer beispielsweise benutzerdefinierte Plug-ins und Datenquellen-Konnektoren erstellen, die zu ihren Anwendungsfall passen, und sie später wiederverwenden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass neuere Upgrades und Patches des LCAP mit dem manuell eingeführten Code getestet werden müssen.

No-Code ist ein eher geschlossenes System, das nur durch Vorlagen erweitert werden kann. Dies bedeutet eingeschränkte Anwendungsfälle und den Zugriff auf Boilerplate-Plugins und Integrationen, aber es ist einfacher, die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, da es keinen manuell geschriebenen Code gibt, der zukünftige Versionen des NCDP beschädigen könnte.

Schatten-IT-Risiko

Obwohl dies sowohl bei Low-Code- als auch bei No-Code-Plattformen ein Problem darstellt, ist das Risiko einer Schatten-IT bei No-Code höher, da hier nur wenige oder fast keine Eingriffe der IT-Teams erforderlich sind. Dies kann zu einer parallelen Infrastruktur führen, die nicht genau überwacht wird, was zu Sicherheitslücken und technischen Schulden führt.

Die Tatsache, dass Low-Code immer noch unter der Kontrolle der IT-Teams steht, kann jedoch zu einer besseren Steuerung und Kontrolle beitragen.

Architektonisches Spektrum

Low-Code schneidet in Bezug auf Skalierbarkeit und plattformübergreifende Kompatibilität besser ab als No-Code. Das Hinzufügen von benutzerdefinierten Plugins und benutzerdefiniertem Code eröffnet die Möglichkeit einer breiteren Palette von Implementierungen und der Arbeit mit mehreren Plattformen.

No-Code hat weniger Erweiterbarkeit und ein begrenztes Potenzial für die Verbindung mit Alt-Systemen oder die Integration mit anderen Plattformen. Daher ist es auf eine begrenzte Anzahl von Anwendungsfallen ausgerichtet und hat eine verringerte Fähigkeit zu skalieren.

Wann sollte Low-Code verwendet werden und wann No-Code

Sowohl Low-Code als auch No-Code haben ihre individuellen Stärken. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden machen die Entscheidung auch nicht leicht. Der beste Weg ist, die aktuellen Anforderungen zu bewerten und eine entsprechende Wahl zu treffen.

Hier sind ein paar Fragen, um die Bedürfnisse der Benutzer zu ermitteln:

  • Welche Ziele verfolgt man mit der Verwendung von Low-Code- oder No-Code-Software?
  • Wer sind die Nutzer? Welche Programmierkenntnisse haben sie?
  • Welchen Umfang und welches Ausmaß hat das Problem, das gelöst werden soll?
  • Erfordert der Build benutzerdefinierte Integrationen mit externen und internen Anwendungen?
  • Wie lange braucht man für die Bearbeitung?
  • Wie viel Kontrolle möchten Benutzer über den Code behalten?
  • Muss die Anwendung mit vertraulichen Daten umgehen oder Sicherheitsaspekte berücksichtigen?

Die beiden wichtigsten Fragen hier sind: Wozu dient die Anwendung und wer wird sie erstellen? Obwohl beides wichtige Fragen sind, ist es besser, einen zielorientierten Ansatz als einen benutzerorientierten Ansatz zu verwenden – das heißt, das Was ist wichtiger als das Wer.

Wenn die Anwendungsfälle komplex sind, Integrationen mit anderen lokalen oder Cloud-Apps erfordern, kundenorientierte oder geschäftskritische Anforderungen haben oder unternehmensweit bereitgestellt werden müssen, ist Low-Code die bevorzugte Option. In diesem Fall können Partnerschaften mit IT-Teams oder Schulungsprogramme die Herausforderungen lösen, selbst wenn die Benutzer nicht über die erforderlichen Kenntnisse in Programmiersprachen verfügen.

Low-Code und No-Code mit IBM

Wenn Sie mit IBM zusammenarbeiten, haben Sie Zugriff auf intelligente Low-Code- und No-Code-Automatisierungsfunktionen, die es Fachexperten ermöglichen, Prozesse zu automatisieren, ohne von der IT abhängig zu sein.

No-Code-Lösungen:

  • Entwickeln Sie Ihre eigenen digitalen Mitarbeiter, um die tägliche Arbeit mit IBM watsonx Orchestrate® zu automatisieren.
  • Modellieren Sie Ihre Geschäftsprozesse visuell mit IBM Blueworks Live und geben Sie die Ausgabe an die IT-Abteilung weiter, um sie in Workflows zu importieren.
  • Klassifizieren und extrahieren Sie Informationen aus Ihren Geschäftsdokumenten schnell, einfach und präzise mit IBM Automation Document Processing.
  • Treffen Sie vorausschauende Entscheidungen in einer geschäftsfreundlichen Umgebung mit IBM Automation Decision Services.

Low-Code-Lösungen:

  • Geben Sie Ihren Geschäftsanwendern die Möglichkeit, ihre eigenen Bots mit IBM Robotic Process Automation zu erstellen, so wie es Lojacorr Network getan hat, das die Effizienz der Prozessausführung um 80 % gesteigert hat, ohne Personal einzustellen und ohne vorherige Erfahrung in Programmiersprachen.
  • Integrieren Sie Anwendungen über einfache, webbasierte Tools mit IBM AppConnect.
  • Richten Sie Dateiverarbeitungs-Pipelines ein, die Geschäftsbereiche und externe Partner mit Aspera Orchestrator verbinden.

