Low-Code vs. No-Code: Was ist der Unterschied?

Die Nachfrage nach Hyperautomatisierung und IT-Modernisierung ist gestiegen, aber Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich an diesen Trends anzupassen, da derzeit nur begrenzte Entwicklertalente verfügbar sind. Viele IT-Projekte werden aufgrund eines Mangels an Ressourcen mit speziellen technischen Fähigkeiten auf die Warteliste gesetzt. Infolgedessen bestehen weiterhin betriebliche Ineffizienzen, und die Markteinführungszeit – ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen – wird beeinträchtigt.
Um diese Herausforderungen zu begegnen, haben sich Low-Code- und No-Code-Softwareentwicklungslösungen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) als praktikable und bequeme Alternativen zum traditionellen Entwicklungsprozess herausgestellt.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Low-Code ist ein RAD-Ansatz (Rapid Application Development), der die automatisierte Codegenerierung durch visuelle Bausteine wie Drag-and-Drop und Pulldown-Menüoberflächen ermöglicht. Dank dieser Automatisierung können sich Low-Code-Benutzer auf das Wesentliche konzentrieren und nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Programmierung. Low-Code ist ein ausgewogener Mittelweg zwischen manueller Codierung und No-Code, da seine Benutzer immer noch Code über automatisch generierten Code hinzufügen können.
Beispiele für Anwendungen, die sich für die Low-Code-Entwicklung eignen, sind Plattformen für Business Process Management, die Entwicklung von Websites und mobilen Apps, abteilungsübergreifende Tools wie Software für die Verwaltung von Bewertungen, die Integration mit externen Plugins und cloudbasierte Technologien der nächsten Generation, wie z.B. Bibliotheken für maschinelles Lernen, Robotic Process Automation und die Modernisierung von Altlast-Apps.
Jamil Spain hat ein paar tolle Videos über Low-Code und No-Code, die wir für einen tieferen Einblick in das Thema hinzufügen werden.
No-Code ist ebenfalls ein RAD-Ansatz und wird oft als Teilmenge des modularen Plug-and-Play-Low-Code-Entwicklungsansatzes behandelt. Während bei Low-Code-Architekturen die Entwickler durch Skripte oder manuelle Codierung teilweise eingreifen, verfolgt No-Code einen völlig automatisierten Ansatz und setzt zu 100 % auf visuelle Werkzeuge.
Beispiele für Anwendungen, die sich für die No-Code-Entwicklung eignen, sind Self-Service-Apps für Geschäftsanwender, Dashboards, Mobil- und Web-Apps, Content-Management-Plattformen und Datenpipeline-Builder. No-Code ist ideal für schnell zu erstellende Standalone-Apps, einfache Benutzeroberflächen und einfache Automatisierungen und wird in Facilities-Management-Tools, Kalenderplanungstools und BI-Reporting-Apps mit konfigurierbaren Spalten und Filtern verwendet.
Eine Low-Code-Anwendungsplattform (LCAP) - auch Low-Code-Entwicklungsplattform (LCDP) genannt – enthält eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) mit integrierten Funktionen wie APIs, Codevorlagen, wiederverwendbaren Plug-in-Modulen und grafischen Konnektoren, um einen erheblichen Teil des Anwendungsentwicklungsprozesses zu automatisieren. LCAPs sind in der Regel als cloudbasierte Platform-as-a-Service (PaaS) -Lösungen verfügbar.
Eine Low-Code-Plattform arbeitet nach dem Prinzip der Verringerung der Komplexität durch den Einsatz visueller Tools und Techniken wie Prozessmodellierung, bei der Benutzer visuelle Tools verwenden, um Workflow, Business Rules, Benutzeroberflächen und dergleichen zu definieren. Im Hintergrund wird der gesamte Workflow automatisch in Code umgewandelt. LCAPs werden überwiegend von professionellen Entwicklern eingesetzt, um die generischen Aspekte der Codierung zu automatisieren und so den Aufwand auf die letzte Phase der Entwicklung zu konzentrieren.
Beispiele für solche Automatisierung sind Low-Code-Anwendungsplattformen, intelligente Business Process Management Suites, Citizen Development-Plattformen und andere RAD-Tools.
In einer No-Code-Entwicklungsplattform (NCDP) – manchmal auch Citizen Automatisierung und Entwicklungsplattform (CADP) genannt – wird der gesamte Code über Drag-and-Drop- oder Point-and-Click-Schnittstellen generiert. NCDPs werden sowohl von professionellen Entwicklern als auch von Citizen Developern (Benutzern ohne technische Kenntnisse oder ohne Entwicklerkenntnisse mit begrenzten oder gar keinen Codierungsfähigkeiten) verwendet.
Sowohl Low-Code als auch No-Code ähneln sich insofern, als sie darauf abzielen, die komplexen Aspekte der Codierung durch visuelle Schnittstellen und vorkonfigurierte Vorlagen zu abstrahieren. Beide Entwicklungsplattformen sind als PaaS-Lösungen verfügbar und verwenden ein Workflow-basiertes Design, um den logischen Verlauf von Daten zu definieren. Sie teilen aufgrund des gemeinsamen Ansatzes viele Vorteile:
Es gibt viele Überschneidungen zwischen den beiden Ansätzen (verschärft durch die verwirrende Positionierung der Anbieter von Low-Code- und No-Code-Plattformen), trotz subtiler Unterschiede zwischen den Funktionen ihrer Lösungen. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede, die es zu berücksichtigen gilt:
Low-Code richtet sich an professionelle Entwickler, um die Wiederholung von Basiscode zu vermeiden und Raum für die komplexeren Aspekte der Entwicklung zu schaffen, die zu Innovation und Reichtum an Funktionen führen. Durch die Automatisierung von Standardaspekten der Codierung und die Einführung eines syntaxunabhängigen Ansatzes wird die Umschulung von Entwicklern und die Erweiterung des Talentpools ermöglicht.
No-Code hingegen richtet sich an Geschäftsanwender, die über umfangreiches Fachwissen verfügen und vielleicht auch ein wenig technisch versiert sind, aber nicht in der Lage sind, Code manuell zu schreiben. Es ist auch gut für hybride Teams mit Geschäftsanwendern und Softwareentwicklern oder Kleinunternehmern und Nicht-IT-Teams, wie HR, Finanzen und Recht.
No-Code eignet sich gut für Frontend-Apps, die schnell über Drag-and-Drop-Oberflächen entworfen werden können. Gute Kandidaten sind Benutzeroberfläche-Apps, die Daten aus Quellen beziehen und Berichte erstellen, Daten analysieren, importieren und exportieren.
Außerdem ist No-Code ideal, um monotone Verwaltungsaufgaben wie Excel-basierte Berichte zu ersetzen, die von Unternehmensteams verwendet werden. Solche Projekte werden von der IT-Abteilung nicht so leicht priorisiert, können aber für Geschäftsteams die Rettung sein. Es eignet sich auch gut für interne Apps, die nicht mit umfangreichen Funktionen ausgestattet sind, und für kleine Unternehmens-Apps mit geringerem Entwicklungsbudget.
Low-Code, mit einer umfangreichen Komponentenbibliothek, kann auf Anwendungen mit schwerfälliger Geschäftslogik erweitert und auf Unternehmensebene skaliert werden. Auch für die Integration mit anderen Apps und externen API Connect, die Verbindung zu mehreren Datenquellen und den Aufbau von Systemen mit Sicherheitsleitplanken, die die IT-Linse erfordern, ist Low-Code eine bessere Alternative als No-Code.
Low-Code erfordert mehr Schulung und Zeit für die Einarbeitung, Entwicklung und Bereitstellung, da es mehr Möglichkeiten zur Anpassung bietet. Aber es ist immer noch erheblich schneller als die traditionelle Entwicklung.
No-Code, hochgradig konfigurierbar und alles Plug-and-Play, nimmt die Erstellung im Vergleich zu Low-Code weniger Zeit in Anspruch. Die Testzeit wird ebenfalls reduziert, da das Risiko potenzieller Fehler, die normalerweise durch manuelle Codierung entstehen, minimal ist. Hier geht es darum, sicherzustellen, dass die Konfigurationen und der Datenfluss korrekt eingerichtet sind.
Low-Code ist ein offenes System, das es seinen Benutzern ermöglicht, die Funktionalität durch Code zu erweitern. Das bedeutet mehr Flexibilität und Wiederverwendbarkeit. So können Benutzer beispielsweise benutzerdefinierte Plug-ins und Datenquellen-Konnektoren erstellen, die zu ihren Anwendungsfall passen, und sie später wiederverwenden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass neuere Upgrades und Patches des LCAP mit dem manuell eingeführten Code getestet werden müssen.
No-Code ist ein eher geschlossenes System, das nur durch Vorlagen erweitert werden kann. Dies bedeutet eingeschränkte Anwendungsfälle und den Zugriff auf Boilerplate-Plugins und Integrationen, aber es ist einfacher, die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, da es keinen manuell geschriebenen Code gibt, der zukünftige Versionen des NCDP beschädigen könnte.
Obwohl dies sowohl bei Low-Code- als auch bei No-Code-Plattformen ein Problem darstellt, ist das Risiko einer Schatten-IT bei No-Code höher, da hier nur wenige oder fast keine Eingriffe der IT-Teams erforderlich sind. Dies kann zu einer parallelen Infrastruktur führen, die nicht genau überwacht wird, was zu Sicherheitslücken und technischen Schulden führt.
Die Tatsache, dass Low-Code immer noch unter der Kontrolle der IT-Teams steht, kann jedoch zu einer besseren Steuerung und Kontrolle beitragen.
Low-Code schneidet in Bezug auf Skalierbarkeit und plattformübergreifende Kompatibilität besser ab als No-Code. Das Hinzufügen von benutzerdefinierten Plugins und benutzerdefiniertem Code eröffnet die Möglichkeit einer breiteren Palette von Implementierungen und der Arbeit mit mehreren Plattformen.
No-Code hat weniger Erweiterbarkeit und ein begrenztes Potenzial für die Verbindung mit Alt-Systemen oder die Integration mit anderen Plattformen. Daher ist es auf eine begrenzte Anzahl von Anwendungsfallen ausgerichtet und hat eine verringerte Fähigkeit zu skalieren.
Sowohl Low-Code als auch No-Code haben ihre individuellen Stärken. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden machen die Entscheidung auch nicht leicht. Der beste Weg ist, die aktuellen Anforderungen zu bewerten und eine entsprechende Wahl zu treffen.
Hier sind ein paar Fragen, um die Bedürfnisse der Benutzer zu ermitteln:
Die beiden wichtigsten Fragen hier sind: Wozu dient die Anwendung und wer wird sie erstellen? Obwohl beides wichtige Fragen sind, ist es besser, einen zielorientierten Ansatz als einen benutzerorientierten Ansatz zu verwenden – das heißt, das Was ist wichtiger als das Wer.
Wenn die Anwendungsfälle komplex sind, Integrationen mit anderen lokalen oder Cloud-Apps erfordern, kundenorientierte oder geschäftskritische Anforderungen haben oder unternehmensweit bereitgestellt werden müssen, ist Low-Code die bevorzugte Option. In diesem Fall können Partnerschaften mit IT-Teams oder Schulungsprogramme die Herausforderungen lösen, selbst wenn die Benutzer nicht über die erforderlichen Kenntnisse in Programmiersprachen verfügen.
Wenn Sie mit IBM zusammenarbeiten, haben Sie Zugriff auf intelligente Low-Code- und No-Code-Automatisierungsfunktionen, die es Fachexperten ermöglichen, Prozesse zu automatisieren, ohne von der IT abhängig zu sein.
No-Code-Lösungen:
Low-Code-Lösungen:
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, wie Sie die Datenebene Ihrer Architektur mit Hilfe von FlashSystem und Red Hat OpenShift mit containerisierten Anwendungsebenen verbinden und so Leistung, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit gewährleisten.
Erhalten Sie eine ausführliche Anleitung für die Entwicklung, Implementierung und Optimierung von IBM DS8A00 Speichersystemen. Erfahren Sie, wie Sie die E/A in geschäftskritischen Umgebungen optimieren, die hohe Verfügbarkeit sicherstellen und die Notfallwiederherstellung stärken können.
Erforschen Sie die Architektur und Konzepte hinter IBM Storage Ceph. Erfahren Sie, wie Sie eine massiv skalierbare, automatische Fehlerbehebung-Datenschicht entwerfen, die KI-Workloads unterstützt, Speicher konsolidiert und die Kosten über mehrstufige Anwendungen senkt.
IDC-Erkenntnisse darüber, wie parallele Dateisysteme den Durchsatz und die Zuverlässigkeit in der Datenebene für Anwendungen mit hohem Bedarf und mehreren Ebenen erhöhen.
Erfahren Sie, wie die Analyse auf der Datenebene die Anwendung und Front-End-Erfahrungen für eine Entscheidungsfindung beeinflussen kann.
Erforschen Sie reale Beispiele für die Einführung von generativer KI in Branchen wie dem Finanzwesen und der Lieferkette. Erfahren Sie, wie diese Systeme von einer modernen, mehrschichtigen Architektur unterstützt werden.
Ein vollständig verwalteter, mandantenfähiger Service für die Entwicklung und Bereitstellung von Java-Anwendungen.
Verwenden Sie DevOps-Software und -Tools, um cloudnative Anwendungen für mehrere Geräte und Umgebungen zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten.
Die Entwicklung von Cloud-Anwendungen bedeutet: einmal erstellen, schnell iterieren und überall bereitstellen.
IBM Cloud Application Development Consulting Services bieten fachkundige Beratung und innovative Lösungen zur Optimierung Ihrer Cloud-Strategie. Arbeiten Sie mit den Cloud- und Entwicklungsexperten von IBM zusammen, um Ihre Anwendungen zu modernisieren, skalieren und beschleunigen und so transformative Ergebnisse für Ihr Unternehmen zu erzielen.