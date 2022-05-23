Low-Code vs. No-Code: Was ist der Unterschied?

Es gibt viele Überschneidungen zwischen den beiden Ansätzen (verschärft durch die verwirrende Positionierung der Anbieter von Low-Code- und No-Code-Plattformen), trotz subtiler Unterschiede zwischen den Funktionen ihrer Lösungen. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede, die es zu berücksichtigen gilt:

Zielbenutzer

Low-Code richtet sich an professionelle Entwickler, um die Wiederholung von Basiscode zu vermeiden und Raum für die komplexeren Aspekte der Entwicklung zu schaffen, die zu Innovation und Reichtum an Funktionen führen. Durch die Automatisierung von Standardaspekten der Codierung und die Einführung eines syntaxunabhängigen Ansatzes wird die Umschulung von Entwicklern und die Erweiterung des Talentpools ermöglicht.

No-Code hingegen richtet sich an Geschäftsanwender, die über umfangreiches Fachwissen verfügen und vielleicht auch ein wenig technisch versiert sind, aber nicht in der Lage sind, Code manuell zu schreiben. Es ist auch gut für hybride Teams mit Geschäftsanwendern und Softwareentwicklern oder Kleinunternehmern und Nicht-IT-Teams, wie HR, Finanzen und Recht.

Anwendungsfälle

No-Code eignet sich gut für Frontend-Apps, die schnell über Drag-and-Drop-Oberflächen entworfen werden können. Gute Kandidaten sind Benutzeroberfläche-Apps, die Daten aus Quellen beziehen und Berichte erstellen, Daten analysieren, importieren und exportieren.

Außerdem ist No-Code ideal, um monotone Verwaltungsaufgaben wie Excel-basierte Berichte zu ersetzen, die von Unternehmensteams verwendet werden. Solche Projekte werden von der IT-Abteilung nicht so leicht priorisiert, können aber für Geschäftsteams die Rettung sein. Es eignet sich auch gut für interne Apps, die nicht mit umfangreichen Funktionen ausgestattet sind, und für kleine Unternehmens-Apps mit geringerem Entwicklungsbudget.

Low-Code, mit einer umfangreichen Komponentenbibliothek, kann auf Anwendungen mit schwerfälliger Geschäftslogik erweitert und auf Unternehmensebene skaliert werden. Auch für die Integration mit anderen Apps und externen API Connect, die Verbindung zu mehreren Datenquellen und den Aufbau von Systemen mit Sicherheitsleitplanken, die die IT-Linse erfordern, ist Low-Code eine bessere Alternative als No-Code.

Geschwindigkeit

Low-Code erfordert mehr Schulung und Zeit für die Einarbeitung, Entwicklung und Bereitstellung, da es mehr Möglichkeiten zur Anpassung bietet. Aber es ist immer noch erheblich schneller als die traditionelle Entwicklung.

No-Code, hochgradig konfigurierbar und alles Plug-and-Play, nimmt die Erstellung im Vergleich zu Low-Code weniger Zeit in Anspruch. Die Testzeit wird ebenfalls reduziert, da das Risiko potenzieller Fehler, die normalerweise durch manuelle Codierung entstehen, minimal ist. Hier geht es darum, sicherzustellen, dass die Konfigurationen und der Datenfluss korrekt eingerichtet sind.

Offene oder geschlossene Systeme

Low-Code ist ein offenes System, das es seinen Benutzern ermöglicht, die Funktionalität durch Code zu erweitern. Das bedeutet mehr Flexibilität und Wiederverwendbarkeit. So können Benutzer beispielsweise benutzerdefinierte Plug-ins und Datenquellen-Konnektoren erstellen, die zu ihren Anwendungsfall passen, und sie später wiederverwenden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass neuere Upgrades und Patches des LCAP mit dem manuell eingeführten Code getestet werden müssen.

No-Code ist ein eher geschlossenes System, das nur durch Vorlagen erweitert werden kann. Dies bedeutet eingeschränkte Anwendungsfälle und den Zugriff auf Boilerplate-Plugins und Integrationen, aber es ist einfacher, die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, da es keinen manuell geschriebenen Code gibt, der zukünftige Versionen des NCDP beschädigen könnte.

Schatten-IT-Risiko

Obwohl dies sowohl bei Low-Code- als auch bei No-Code-Plattformen ein Problem darstellt, ist das Risiko einer Schatten-IT bei No-Code höher, da hier nur wenige oder fast keine Eingriffe der IT-Teams erforderlich sind. Dies kann zu einer parallelen Infrastruktur führen, die nicht genau überwacht wird, was zu Sicherheitslücken und technischen Schulden führt.

Die Tatsache, dass Low-Code immer noch unter der Kontrolle der IT-Teams steht, kann jedoch zu einer besseren Steuerung und Kontrolle beitragen.

Architektonisches Spektrum

Low-Code schneidet in Bezug auf Skalierbarkeit und plattformübergreifende Kompatibilität besser ab als No-Code. Das Hinzufügen von benutzerdefinierten Plugins und benutzerdefiniertem Code eröffnet die Möglichkeit einer breiteren Palette von Implementierungen und der Arbeit mit mehreren Plattformen.

No-Code hat weniger Erweiterbarkeit und ein begrenztes Potenzial für die Verbindung mit Alt-Systemen oder die Integration mit anderen Plattformen. Daher ist es auf eine begrenzte Anzahl von Anwendungsfallen ausgerichtet und hat eine verringerte Fähigkeit zu skalieren.