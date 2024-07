Das Team untersuchte mehrere Anbieter. Viele von ihnen hatten jedoch keine lokalen Vertreter. Wenn doch, dann waren es nur kleine Büros, die Lizenzen verkauften, mit wenig oder gar keinem Support. Und die Kosten für die Lösungen waren höher, als das Lojacorr-Team erwartet hatte.

Dann fanden sie die IBM® Robotic Process Automation (RPA)-Lösung. „Einer der Hauptgründe, warum wir uns für IBM entschieden haben, war der Kundenservice“, sagt Ribeiro. „Das gab uns das Vertrauen, weiterzumachen.“

Dem Team gefiel, dass die Lösung die Software IBM RPA Studio verwendet, die sie intern zur Erstellung ihrer eigenen Bots nutzen können. Und sie fanden, dass es eine kostengünstigere Lösung als andere auf dem Markt ist.

Damit war die Technologie geklärt, aber Ribeiro brauchte immer noch die Zustimmung der Benutzer, um das Problem der Ausführung zu lösen. Die Stakeholder des Unternehmens mussten den Automatisierungsprozess verstehen. „Es fehlte an Vertrauen in die Automatisierung und dass sie uns helfen würde, unsere Effizienz- und Zuverlässigkeitsziele zu erreichen“, sagt er.

Um diese Herausforderungen zu meistern, überlegte sein Team, wer von der Automatisierung betroffen sein würde und wie sie daran teilhaben könnten. „Wir haben sie in den gesamten Prozess einbezogen, von der Zuordnung bis zur Entscheidungsfindung“, sagt er. „Wir haben sie teilhaben lassen.“

Das erste RPA-Projekt konzentrierte sich auf die Überwachung von Versicherungsinformationen auf den Websites von Versicherungsgesellschaften. Bei den nächsten Projekten wurden Versicherungsausfälle und Benachrichtigungen überwacht. Beide hatten hervorragende Ergebnisse.

„Mit RPA haben interne Teams und Kunden die Geschwindigkeit und Agilität bei der Verfügbarkeit von Informationen und das Ausmaß des Wachstums bemerkt. Sie begannen, die Rolle der Automatisierung zu verstehen“, sagt Ribeiro. „Sie lernten auch neue Fähigkeiten und sahen neue Möglichkeiten, die mit der Automatisierung einhergehen.“

Nach diesen Erfolgen beschloss das Team, Bots zu entwickeln. Das IBM-Team vor Ort schulte sie und Lojacorr-Mitarbeiter entwickelten die Automatisierung mit den Low-Code-RPA-Studio-Tools. Da sie nur sehr wenig Codierungserfahrung erfordern, konnten viele Mitarbeiter der Abteilung ihre eigenen Bots erstellen.

Ribeiros Team kann nun Bots erstellen, um sich wiederholende, manuelle Prozesse zu automatisieren, die bisher von Dritten gelöst werden mussten. Diese Prozesse verursachten früher Stress für die Mitarbeiter, aber jetzt bringen sie Agilität in das Team. „Wir sind auch in der Lage, über neue Arbeitsweisen nachzudenken“, sagt er. „Und wir können alte Prozesse neu erfinden, die aufgrund der traditionellen Modelle unsere Kreativität einschränkten, wenn wir daran dachten, nur menschliche Operationen einzusetzen.“ Und mit der Automatisierung kann das Unternehmen all dies tun, ohne so viele Mitarbeiter einstellen zu müssen.