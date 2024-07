Was sind Geschäftsregeln?

Geschäftsregeln leiten die alltägliche Entscheidungsfindung in Unternehmen, indem sie die Beziehungen zwischen Objekten, wie z. B. Kundennamen und den entsprechenden Bestellungen, gliedern. Diese Konvertierung der Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens in konkrete Geschäftslogik ermöglicht es Softwareingenieuren und Geschäftsanalysten, diese Regeln in Workflow-Tools oder anderen Anwendungen anzuwenden, um eine Prozessautomation zu ermöglichen. Ohne sie können Aktualisierungsprozesse mühsamer und zeitaufwändiger werden, und Dokumente können mehr menschlichen Fehlern und Unstimmigkeiten ausgesetzt sein. Durch die unternehmensweite Implementierung von Geschäftsregeln kann ein Unternehmen Zeit und Geld sparen, indem es die Arbeit an die richtigen Beteiligten weiterleitet und die Abwanderung verringert.

Geschäftsregeln vs. Geschäftsanforderungen



Manche mögen die Begriffe „Geschäftsregeln“ und „Geschäftsanforderungen“ verwechseln, aber sie sind tatsächlich sehr verschieden. Daher ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie sie im geschäftlichen Umfeld eingesetzt werden.

Geschäftsregeln bilden die Grundlage für Automationssysteme, indem sie dokumentierte oder undokumentierte Informationen in verschiedene bedingte Anweisungen umwandeln. Bei der Ausführung eines Einkaufsauftrags kann beispielsweise je nach Kosten ein unterschiedlicher Freigabeprozess erforderlich sein. Für Tools und Dienstleistungen, die weniger als fünftausend US-Dollar kosten, ist vielleicht nur die Genehmigung des Geschäftsführers erforderlich, aber je höher die Kosten sind, desto eher ist eine Freigabe durch die Chefetage erforderlich. Geschäftsregeln formalisieren diesen Prozess, indem sie Schwellenwerte festlegen, wonach Rechnungen an das höhere Management bzw. an die erste Führungsebene gesendet werden. Bedingte Anweisungen wie diese werden in einer Reihe von Geschäftsprozessen angewendet.

Geschäftsanforderungen legen die Erfolgskriterien für ein bestimmtes Projekt fest. Durch die Angabe der Aufgaben und Ressourcen, die für die Durchführung des Projekts erforderlich sind, können die Teams die Lücken und Hindernisse auf dem Weg zu ihrem Ziel besser erkennen. Diese Übung wird in der Regel zu Beginn eines Geschäftsprojekts durchgeführt, um die Erwartungen der Beteiligten zu ermitteln und etwaige zusätzliche Anforderungen für die Projektfertigstellung zu berücksichtigen.