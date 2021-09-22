Was ist Robotic Process Automation (RPA)?

Es gibt mehrere Branchen, die RPA-Technologie nutzen, um ihre Geschäftsabläufe zu optimieren. RPA Implementierungen finden sich in den folgenden Branchen:

Bank- und Finanzdienstleistungen: Im Forrester-Bericht „The RPA Services Market Will Grow To Reach USD 12 Billion By 2023“ wurden 36 % aller Anwendungsfälle im Finanz- und Rechnungswesen verzeichnet. Mehr als jeder dritte Bot wird heute in der Finanzbranche eingesetzt, was angesichts der frühen Einführung der Automatisierung im Bankwesen keine Überraschung ist. Heute nutzen viele große Banken RPA-Automatisierungslösungen, um Aufgaben wie Kundenrecherche, Kontoeröffnung, Bearbeitungen von Anfragen und Geldwäschebekämpfung zu automatisieren. Eine Bank setzt Tausende von Bots ein, um die manuelle Eingabe großer Datenmengen zu automatisieren. Diese Prozesse umfassen eine Fülle von mühsamen, regelbasierten Aufgaben, die durch Automatisierung gestrafft werden.

Versicherungswesen: Im Bereich der Versicherungen gibt es jede Menge sich wiederholende Prozesse, die sich gut für die Automatisierung eignen. Sie kann man RPA beispielsweise für die Bearbeitung von Schadensfällen, die Einhaltung von Vorschriften, das Policenmanagement und Underwriting-Aufgaben einsetzen.

Einzelhandel: Der Aufstieg des E-Commerce hat RPA zu einem integralen Bestandteil der modernen Einzelhandelsbranche gemacht, der die Backoffice-Abläufe und die Customer Experience verbessert hat. Zu den beliebten Anwendungen gehören das Kundenbeziehungsmanagement, die Lager- und Auftragsverwaltung, die Verarbeitung von Kundenfeedback und die Betrugserkennung.

Gesundheitswesen: Genauigkeit und Compliance sind in der Gesundheitsbranche von größter Bedeutung. Einige der weltweit größten Krankenhäuser nutzen Software für die Robotic Process Automation, um das Informationsmanagement, das Verschreibungsmanagement, die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen und Zahlungszyklen sowie andere Prozesse zu optimieren.

