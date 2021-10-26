Die Zukunft der Robotic Process Automation (RPA)

Für den Erfolg muss jeder RPA-Verantwortliche überlegen, wo und wann Analysen, Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) in einem Design zum Einsatz kommen sollen. Den Marken und Unternehmen, die die Entscheidungsgeschwindigkeit verbessern können, gelingt es, die Bedürfnisse der Kunden zu antizipieren, das Markenversprechen zu erfüllen und das Risiko von Vorschriften und Compliance zu reduzieren.
Erfahren Sie, wie zukünftige Führungskräfte ihre Journey in den drei Bereichen der RPA beginnen können – Analyse, Automatisierung und KI:
Dank des Markts für Robotic Process Automation (RPA) konnten viele Kunden die Geschwindigkeit steigern, höhere Genauigkeit liefern, die Konsistenz verbessern, Kosten senken, Skalierung anbieten und die Qualität verbessern. Constellation Research schätzt, dass der Markt im Jahr 2021 einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar erzielen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,8 % und einem Wachstum auf 5,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.
RPA ist eine Transaktionssystemtechnologie, die die Automatisierung von Geschäftsprozessen mithilfe von Software-Robotern („Bots“) ermöglicht. RPA-Tools beobachten die Benutzer und wiederholen dann ähnliche Aufgaben auf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI). RPA unterscheidet sich von Workflow-Automatisierungstools, weil es sich um explizite Regeln und Aktionen handelt, die geschrieben wurden, um Aktionen auf eine unintelligente Weise zu automatisieren.
RPA-Tools haben hinsichtlich ihrer Funktionen ihre Grenzen erreicht, da die Automatisierung von Transaktionen einen hohen Verwaltungsaufwand erfordert. Einfach ausgedrückt ist die transaktionale Automatisierung schwer zu bewältigen. Daher ist eine neue Klasse von Unternehmens-Apps, bekannt als autonome Anwendungen, entstanden, die intelligente Automatisierung, kognitive Fähigkeiten und künstliche Intelligenz für Unternehmen in Geschäftsbereichen wie Finanzwesen, Lieferkette, Customer Experience, Personalwesen und Planung bieten.
In der Praxis haben traditionelle Transaktionsanwendungen ausgedient. Der Druck, Margen, technische Schulden und Investitionen in Kernsysteme zu reduzieren, schafft enorme Anreize für das automatisierte Unternehmen. Kunden suchen nach kognitiven Ansätzen, um die wahre Grundlage für Automatisierung und KI-gestützte Präzisionsentscheidungen zu schaffen. Zu den Vorteilen gehören weniger Personal, weniger Fehler, klügere Entscheidungen und Sicherheit in großem Maßstab. Das Streben nach einem autonomen Unternehmen beginnt mit dem Wunsch, zu überlegen, welche Entscheidungen eine intelligente Automatisierung und welche ein menschliches Urteilsvermögen erfordern. Diese Anwendungen können sich nicht auf hart kodierte Regeln verlassen, um erfolgreich zu sein. Sie müssen einen kognitiven Ansatz verfolgen, KI und Techniken des maschinellen Lernens (ML) anwenden und autonom werden.
Anbieter aus verschiedenen Bereichen beabsichtigen, dieses Versprechen einzulösen. Traditionelle Anbieter von Lösungen für das Enterprise Resource Planning, Cloud-Provider, Anbieter von Lösungen für das Business Process Management, Anbieter von Produkten für Robotic Process Automation, Anbieter von Process Mining und IT-Dienstleistungsunternehmen mit Softwarelösungen versuchen, mit reinen Anbietern um Marktanteile und Marktführerschaft in diesem Markt zu konkurrieren, der laut Constellation Research bis 2030 ein Volumen von 10,35 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Constellation ist der Überzeugung, dass jedes Unternehmen auf Fähigkeiten des Einsatzes autonomer Prozesse, des selbstständigen Lernens und der automatische Fehlerbehebung ausgelegt ist.
