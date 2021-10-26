Die Zukunft der Robotic Process Automation (RPA)

Dank des Markts für Robotic Process Automation (RPA) konnten viele Kunden die Geschwindigkeit steigern, höhere Genauigkeit liefern, die Konsistenz verbessern, Kosten senken, Skalierung anbieten und die Qualität verbessern. Constellation Research schätzt, dass der Markt im Jahr 2021 einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar erzielen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,8 % und einem Wachstum auf 5,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

RPA ist eine Transaktionssystemtechnologie, die die Automatisierung von Geschäftsprozessen mithilfe von Software-Robotern („Bots“) ermöglicht. RPA-Tools beobachten die Benutzer und wiederholen dann ähnliche Aufgaben auf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI). RPA unterscheidet sich von Workflow-Automatisierungstools, weil es sich um explizite Regeln und Aktionen handelt, die geschrieben wurden, um Aktionen auf eine unintelligente Weise zu automatisieren.

RPA-Tools haben hinsichtlich ihrer Funktionen ihre Grenzen erreicht, da die Automatisierung von Transaktionen einen hohen Verwaltungsaufwand erfordert. Einfach ausgedrückt ist die transaktionale Automatisierung schwer zu bewältigen. Daher ist eine neue Klasse von Unternehmens-Apps, bekannt als autonome Anwendungen, entstanden, die intelligente Automatisierung, kognitive Fähigkeiten und künstliche Intelligenz für Unternehmen in Geschäftsbereichen wie Finanzwesen, Lieferkette, Customer Experience, Personalwesen und Planung bieten.