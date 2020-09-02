Hier eine klassische Antwort aus der Systemtechnik: Es kommt darauf an. Es könnte hilfreich sein, mit einigen Definitionen im Kontext der Automatisierung zu beginnen:

No-Code bezeichnet fast schon legendäre Automatisierungstools, die keine Programmiersprache (Code) erfordern, um relevante Artefakte wie Anwendungen, Roboter, Prozesse, Entscheidungen, Chatbots usw. zu erstellen. Solche No-Code-Automatisierungssoftware ist oft schwierig zu implementieren, zu betreiben oder später zu erweitern.

Im Allgemeinen hat eine No-Code-Umgebung einen engen Anwendungsbereich und eignet sich daher gut für die Lösung bestimmter vertikaler oder horizontaler Probleme, sollte aber nicht auf Bereiche außerhalb ihres Anwendungsbereichs angewendet werden. Oftmals beobachte ich bei Automatisierungstools – insbesondere bei No-Code-Tools –, dass Teams begeistert sind, den Anwendungsbereich eines Tools von seinen Stärken (z. B. der Verwaltung von Projektaufgaben für Teams von zwei bis sechs Personen) auf einen angrenzenden Bereich auszuweiten, der dafür nicht gut geeignet ist (z. B. die Integration von Projektaufgaben in das Roadmap-Management zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit).

Low-Code bezeichnet realistischere Automatisierungstools, die im Allgemeinen keinen Code benötigen, um relevante Artefakte zu erstellen, die dann von Entwicklern erweitert werden können, ohne von vorne beginnen zu müssen.

RPA-Roboter sind eine Art von Automatisierungsartefakt, das häufig Low-Code- und benutzeroberflächenbasierte Automatisierung kombiniert, um wie Menschen mit Anwendungen zu interagieren.

Was bedeutet das für Geschäftsanwender, die Software-Roboter mit Low-Code-RPA-Tools bauen möchten? Um die Erfolgsaussichten zu erhöhen, benötigen Geschäftsanwender eine gute Beratung durch ein praxisorientiertes Expertenteam, das Folgendes bieten kann: dokumentierte Best Practices, Beispiele für Bot-Vorlagen, positive Bestärkung, die Innovationen fördert, und reaktionsschnelle Unterstützung beim Bot-Bau. Mit dieser Art von Anleitung und Unterstützung können Geschäftsanwender problemlos nützliche Softwareroboter erstellen, ohne sicherzustellen, dass die Bereitstellung und Wartung der Bots die Vorteile nicht überwiegt.

Und schließlich ist es wichtig, dass Sie RPA-Bots genauso wie jede andere Code-Entwicklung einer Qualitätsprüfung unterziehen. Ein Software-Roboter kann zwar in einem Anwendungsfall für einen Benutzer auf einer Maschine arbeiten, aber es kann sein, dass er nicht für alle funktioniert. Härtung für Sicherheit, Protokollierung und Servicequalität (z. B. erneut versuchen bei Fehler) wird heute von Cloud-Software erwartet und ist in den meisten Fällen nicht automatisch oder Low-Code. Wenn Sie bei Ihren RPA-Softwareprojekten eine Härtung einplanen, werden die Erfolgsaussichten deutlich höher sein.

Jeff Goodhue, weltweit tätiger IT-Spezialist für Geschäftsautomatisierung