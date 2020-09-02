Robotic Process Automation (RPA)-Tools werden oft als No-Code oder Low-Code-Automatisierung bezeichnet. Das mag zwar stimmen, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie für Geschäftsleute einfach (oder schnell) zu verwenden sind, um Bots zur Automatisierung von Geschäftsprozessen zu entwickeln. Wir haben uns entschlossen, die Annahme „Jeder kann sie nutzen“ zu überprüfen, indem wir einige unserer Automatisierungsexperten und Geschäftspartner gebeten haben, folgende Frage zu beantworten: Können Geschäftsanwender mithilfe von RPA-Tools ganz einfach Software-Roboter erstellen?
Die folgenden sieben Perspektiven – von Leuten, die regelmäßig mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eine Vielzahl von RPA-Tools verwenden – können dabei helfen, die richtigen Erwartungen an das zu stellen, was erforderlich ist, um sicherzustellen, dass Geschäftsanwender die Software-Roboter, die sie benötigen, um effizienter und effektiver zu arbeiten, einfach erstellen können.
Zuerst sind nicht alle Geschäftsanwender gleich. Unsere Arbeit mit Kunden bestätigt dies. Einige Geschäftsanwender, wie z. B. Finanzanalysten, verwenden regelmäßig fortschrittliche Software. Daher ist es unter Umständen einfacher, einen Bot zu entwickeln, der zeitaufwändige, sich wiederholende Aufgaben automatisiert, als mit den Spreadsheets zu arbeiten, die ich in den Finanzabteilungen herumliegen gesehen habe. Andere, die aus Branchen kommen, die erst am Anfang ihrer Digitalisierungsreise stehen, finden es möglicherweise einfacher, den Mount Everest zu besteigen, als einen Software-Roboter zu bauen.
Die zweite zu berücksichtigende Dimension ist, was die Software-Roboter Ihrer Meinung nach tun sollen. RPA-Bots können alle Arten von Front- und Backoffice-Aufgaben ausführen, von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungsfall. Die Festlegung der gewünschten Funktionen Ihres Bots hat einen großen Einfluss darauf, wie viel Fachwissen Sie für dessen Entwicklung benötigen. Möchten Sie, dass er etwas Einfaches macht, wie Daten aus einer Tabelle zu ziehen und in Ihr CRM-System zu laden? Oder soll er etwas Anspruchsvolleres leisten, wie beispielsweise eingehende E-Mails klassifizieren, Aufgaben weiterleiten oder komplexe Entscheidungen treffen?
Wir haben festgestellt, dass einfache Bots eine hervorragende Möglichkeit sind, die meisten Geschäftsleute mit dieser Automatisierung vertraut zu machen. Mit zunehmender Erfahrung sind die Mitarbeiter in der Lage, komplexere Front-Office-Aufgaben mit fortschrittlicheren Funktionen der robotergestützten Prozessautomatisierung zu bewältigen. Generell lässt sich gut abschätzen, welcher Geschäftsanwender problemlos einen Software-Roboter erstellen kann: Wenn Sie regelmäßig Funktionen in Tabellenkalkulationen verwenden oder eine einfache Hausautomatisierungsroutine eingerichtet haben, dann sollte die Erstellung eines RPA-Bots relativ einfach sein.
Jim Casey, Director, IBM Digital Business Automation
Ja, fortgeschrittene Anwender im Geschäftsleben – also diejenigen, die die Systeme, Prozesse und Werkzeuge umfassend kennen – können nach ein paar Wochen RPA-Schulung einfache unbeaufsichtigte RPA- und beaufsichtigte RDA-Software-Roboter (Robotic Desktop-Automatisierung) erstellen. Allerdings sollte die IT-Abteilung stets in die Wiederverwendung, das Design und das Testen einbezogen werden (insbesondere bei unbeaufsichtigten Bots) und muss auch in das Hosting und die Wartung der Bots eingebunden werden. Die IT würde außerdem die zugrundeliegende Plattform, auf der die RPA- und RDA-Bots laufen, warten und aktualisieren. Mit anderen Worten: Geschäftsanwender können den gesamten RPA-Lebenszyklus nicht ohne IT-Unterstützung durchführen, aber sie können Software-Roboter entwerfen und erstellen und mit der IT zusammenarbeiten, um während des gesamten Lebenszyklus einen erheblichen Mehrwert zu schaffen.
Ben Chance, Partner, IBM Automation, Offering Leader
In der Regel lautet die Antwort auf diese Frage nein, und zwar aus zwei Gründen:
Zach Silverstein, IBM Cloud Technical Engagement, Worldwide RPA Tech Lead
Ja, theoretisch können Geschäftsanwender RPA-Bots erstellen. Mit den verfügbaren RPA-Tools wird dies immer einfacher. Die Automatisierung von Geschäftsprozessen ohne IT birgt jedoch einige Risiken. Zum Bau von Software-Robotern gehört mehr als nur die Fähigkeit, zu programmieren oder ein Skript zu schreiben. IT-Abteilungen verfügen über fundiertes Fachwissen und jahrelange Erfahrung im Bereich Compliance, insbesondere in stark regulierten Branchen. Ein Bankkunde erzählte mir kürzlich, dass seine Geschäftsanwender in der Lage waren, erfolgreich Dutzende von RPA-Bots zu entwickeln, dass sie aber die Zugriffsbeschränkungen im Zusammenhang mit sensiblen persönlichen Daten und persönlichen Informationen nicht vollständig verstanden, sodass die IT-Abteilung einige der Automatisierungen überarbeiten musste, um die Anforderungen zu erfüllen.
Geschäftsanwender können auch von einer breiteren Perspektive profitieren, wenn es um die Priorisierung von Anwendungsfällen geht. Dies erfordert ein gutes Verständnis der Systemlandschaft und der Machbarkeit. Auch wenn Geschäftsanwender gut in der Lage sind, Skripte für die Transaktionen zu schreiben, die sie regelmäßig ausführen, könnte eine neue Person aus der IT-Abteilung einen Weg finden und vorschlagen, den gesamten Geschäftsprozess radikal neu zu gestalten. Mit einem Blue-Sky-Ansatz könnten die sich wiederholenden Aufgaben, die der Geschäftsanwender automatisieren möchte, vollständig entfernt werden.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Citizen Developer sind eine wertvolle Ressource für jedes Programm zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Ich empfehle jedoch, dass sie von der IT-Abteilung und einem Strategie- oder Transformationsteam unterstützt werden, um die Automatisierungssoftware mit dem geringsten Risiko und der höchsten Rendite einzusetzen.
Katie Sotheran, Strategie, Marketing und Kommunikation, IBM Automation
Hier eine klassische Antwort aus der Systemtechnik: Es kommt darauf an. Es könnte hilfreich sein, mit einigen Definitionen im Kontext der Automatisierung zu beginnen:
No-Code bezeichnet fast schon legendäre Automatisierungstools, die keine Programmiersprache (Code) erfordern, um relevante Artefakte wie Anwendungen, Roboter, Prozesse, Entscheidungen, Chatbots usw. zu erstellen. Solche No-Code-Automatisierungssoftware ist oft schwierig zu implementieren, zu betreiben oder später zu erweitern.
Im Allgemeinen hat eine No-Code-Umgebung einen engen Anwendungsbereich und eignet sich daher gut für die Lösung bestimmter vertikaler oder horizontaler Probleme, sollte aber nicht auf Bereiche außerhalb ihres Anwendungsbereichs angewendet werden. Oftmals beobachte ich bei Automatisierungstools – insbesondere bei No-Code-Tools –, dass Teams begeistert sind, den Anwendungsbereich eines Tools von seinen Stärken (z. B. der Verwaltung von Projektaufgaben für Teams von zwei bis sechs Personen) auf einen angrenzenden Bereich auszuweiten, der dafür nicht gut geeignet ist (z. B. die Integration von Projektaufgaben in das Roadmap-Management zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit).
Low-Code bezeichnet realistischere Automatisierungstools, die im Allgemeinen keinen Code benötigen, um relevante Artefakte zu erstellen, die dann von Entwicklern erweitert werden können, ohne von vorne beginnen zu müssen.
RPA-Roboter sind eine Art von Automatisierungsartefakt, das häufig Low-Code- und benutzeroberflächenbasierte Automatisierung kombiniert, um wie Menschen mit Anwendungen zu interagieren.
Was bedeutet das für Geschäftsanwender, die Software-Roboter mit Low-Code-RPA-Tools bauen möchten? Um die Erfolgsaussichten zu erhöhen, benötigen Geschäftsanwender eine gute Beratung durch ein praxisorientiertes Expertenteam, das Folgendes bieten kann: dokumentierte Best Practices, Beispiele für Bot-Vorlagen, positive Bestärkung, die Innovationen fördert, und reaktionsschnelle Unterstützung beim Bot-Bau. Mit dieser Art von Anleitung und Unterstützung können Geschäftsanwender problemlos nützliche Softwareroboter erstellen, ohne sicherzustellen, dass die Bereitstellung und Wartung der Bots die Vorteile nicht überwiegt.
Und schließlich ist es wichtig, dass Sie RPA-Bots genauso wie jede andere Code-Entwicklung einer Qualitätsprüfung unterziehen. Ein Software-Roboter kann zwar in einem Anwendungsfall für einen Benutzer auf einer Maschine arbeiten, aber es kann sein, dass er nicht für alle funktioniert. Härtung für Sicherheit, Protokollierung und Servicequalität (z. B. erneut versuchen bei Fehler) wird heute von Cloud-Software erwartet und ist in den meisten Fällen nicht automatisch oder Low-Code. Wenn Sie bei Ihren RPA-Softwareprojekten eine Härtung einplanen, werden die Erfolgsaussichten deutlich höher sein.
Jeff Goodhue, weltweit tätiger IT-Spezialist für Geschäftsautomatisierung
Fast alle RPA-Anbieter vermarkten heutzutage eine benutzerfreundliche Low-Code-RPA-Plattform für Geschäftsanwender. Aber realistisch gesehen – wie viele Geschäftsanwender können die Plattform in großem Maßstab nutzen, um Geschäftsprozesse zu automatisieren?
Ich stimme zu, dass Geschäftsanwender mit einer Woche Schulung einen einfachen RPA-Bot erstellen könnten. Bei komplexen Geschäftsprozessen oder der Automatisierung in großem Maßstab ist jedoch jemand mit IT-Hintergrund und Erfahrung in der Entwicklung von Automatisierungssoftware unerlässlich.
Aktuell ist es schwierig, eine eigenständige RPA-Lösung zu finden. Die Funktionen zur robotergestützten Prozessautomatisierung werden in Workflows integriert und mit Technologien wie Business Process Management (BPM), Optical Character Recognition (OCR), maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI) kombiniert. Die Zusammenführung dieser Technologien erfordert ausgeprägte architektonische Fähigkeiten. Das bedeutet nicht, dass Geschäftsanwender keine RPA-Programme besitzen oder besitzen sollten. Die erfolgreichsten RPA-Programme befinden sich im Geschäftsbereich und werden von einer Kombination aus Geschäfts- und IT-Anwendern eingesetzt.
Divya Rajagopal, IBM Automation Service Line Leader, Indien
Wir diskutieren ständig über diese Frage. Hier meine Meinung: Ist es möglich? Absolut! (Mit genügend Zeit und Mühe.)
RPA-Tools haben sich stark weiterentwickelt und ermöglichen es Geschäftsanwendern, einfache, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Und sie sind ein guter Anfang. Für uns liegt der wahre Wert und ROI in der integrierten, intelligenten Automatisierung im gesamten Geschäftsökosystem. Diese Automatisierungen können zwar komplexer sein, aber sie machen die Beteiligung der Geschäftsanwender nicht überflüssig. Der Geschäftsanwender spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Machbaren. Ich würde diesen Bereich – die robotergestützte Prozessautomatisierung – aber im Auge behalten, da sich die Tools und Plattformen rasant weiterentwickeln und immer benutzerfreundlicher für Unternehmen werden.
Chett Carmichael, Geschäftsentwicklung, RPA, bei i1solutions in Südafrika
Basierend auf den oben genannten Perspektiven ist es okay zu sagen, dass Geschäftsanwender mithilfe von RPA-Tools problemlos Software-Bots erstellen können, wenn man auch erklärt, dass ein gewisses Maß an Unterstützung – von Schulungen bis hin zu Governance – erforderlich ist, um dies einfach, schnell und sicher zu bewerkstelligen, insbesondere wenn man mehr als nur einen einfachen Bot erstellt und die Automatisierungslösung skalieren möchte.
Mein Fazit? Es ist eine Situation, in der Sie als Käufer die richtigen Fragen an RPA-Anbieter stellen müssen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Sie die Gesamtbetriebskosten senken und den erwarteten ROI erreichen. Bei über 50 RPA-Anbietern zur Auswahl könnten die Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung des Teams auf die Probe gestellt oder stark beansprucht werden.
Wenn Sie einem potenziellen RPA-Anbieter die folgenden acht Fragen stellen, können Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Partner haben.
Diese Fragen sind ein Auszug aus dem Einkaufsführer „Robotic Process Automation: A no-hype buyer’s guide“.
IBM erwarb im Juli 2020 eine RPA-Lösung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Ähnlich wie andere RPA-Tools ist IBM RPA as a Service with WDG Automation (IBM RPAaaS) eine Low-Code-Automatisierungslösung für das Erstellen, Ausführen und Überwachen von Software-Robotern. Sie verfügt über einige einzigartige Funktionen wie intelligente Chatbots und gleichzeitige Bot-Ausführung (d. h. Sie können mehrere Softwareroboter auf demselben virtuellen Host ausführen).
Im Sinne vollständiger Transparenz fragte ich Zach – einen unserer oben genannten technischen Leiter –, ob er glaube, dass Geschäftsanwender mit dieser RPA-Lösung problemlos Bots erstellen könnten. Er gab folgende Einschätzung ab:
IBM RPAaaS hat meine Erwartungen hinsichtlich der Bereitstellung einer leistungsstarken Entwicklungsumgebung übertroffen und gleichzeitig den Kontext bewahrt, den Geschäftsanwender benötigen, um Automatisierungen zu verstehen und zu implementieren. Alle Funktionen – von der dualen Skript-/Designeransicht über die einfach zu erstellenden und zu verwendenden Chatbots bis hin zur beeindruckenden Anzahl an Befehlen (über 600 sofort einsatzbereite Befehle) – machen es zu einer starken Plattform für hochrangige Stakeholder und erfahrene IT- und RPA-Entwickler.
Ein Geschäftsanwender mit mittleren bis guten technischen Kenntnissen und ohne Erfahrung in RPA könnte die Automatisierung in etwa zwei Wochen erlernen, um mit dem Aufbau zu beginnen und effektiv mit dem Bot Dinge zu bewirken. Um den RPA-Bot produktionsreif, resilient, einsatzbereit und robust zu machen, sind IT-Ressourcen gefragt, die mit diesen allgemeinen Entwicklungskonzepten bestens vertraut sind.
In Wirklichkeit ist es unabhängig vom RPA-Tool das Unternehmen, das häufig Tools einer Entwicklerressource zuweist, weil es normalerweise einfacher und schneller ist, einer technischen Ressource ein Geschäftssystem beizubringen, als einem Geschäftsanwender Entwicklungspraktiken und Konzepte zu vermitteln. Darüber hinaus setzen Geschäftsanwender RPA-Software häufig für domänenspezifische Zwecke ein. Technisch gesehen ist es nicht immer eine logistisch gute Idee, einen Geschäftsanwender nur für einen oder zwei Anwendungsfälle zu schulen. Dieser Trend beginnt sich jedoch mit dem Wachstum der Hyperautomatisierung zu ändern, da Unternehmen den Wert ganzer Geschäftsprozesse und nicht nur von Teilprozessen mit erweiterten RPA-Lösungen erkennen.
Schließlich kann die Entwicklung eines Kompetenzzentrums für RPA-Automatisierung (COE) eine native Weiterbildung, kontinuierliche Verbesserung und das Wachstum der Expertise ermöglichen, da RPA im gesamten Unternehmen übernommen wird. Dadurch können Geschäftsanwender ihre Vertrautheit und ihre Fähigkeiten im Umgang mit der Automatisierungssoftware organisch steigern, während diese an Bedeutung und geschäftlicher Priorität gewinnt.
IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.