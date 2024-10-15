Was ist AutoGPT?

KI-Agenten sind eine Art autonome KI-Technologie, die selbstbestimmte Aufgaben ohne menschliches Eingreifen ausführen kann, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Nachdem ein Benutzer einen Prompt festgelegt hat, entscheidet der KI-Agent über die optimale Schrittfolge, um die ihm zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Agenten nutzen die Ergebnisse der einzelnen Schritte, um die nächste Phase des Prozesses zu bestimmen und den Workflow zu gestalten.

AutoGPT ist ein Beispiel für ein Multiagent-Framework: eine KI-Plattform, die ein vielfältiges Team autonomer KI-Agenten erstellt und koordiniert, die zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Weitere führende Multiagent-Plattformen sind unter anderem crewAI , LangGraph und AutoGen.