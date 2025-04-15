Um unserem Agenten Zugriff auf diese Tools zu gewähren, haben wir sie der TOOLS -Liste in der init.py-Datei des Erweiterungsmoduls hinzugefügt . Diese Liste sollte der Inhalt Ihrer hinzugefügt Datei im src/langgraph_react_agent -Verzeichnis sein.

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]