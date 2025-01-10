Was ist LangGraph?

Zustandsbehaftete Graphen: Ein Konzept, bei dem jeder Knoten im Graphen einen Schritt in der Berechnung darstellt, wodurch im Wesentlichen ein Zustandsgraph entsteht. Dieser zustandsbehaftete Ansatz ermöglicht es dem Graphen, Informationen über die vorherigen Schritte zu speichern, sodass Informationen im Verlauf der Berechnung kontinuierlich und kontextbezogen verarbeitet werden können. Benutzer können alle zustandsbehafteten Graphen von LangGraph über dessen APIs verwalten.
Zyklischer Graph: Ein zyklischer Graph ist ein Graph, der mindestens einen Zyklus enthält und für die Laufzeit von Agenten unerlässlich ist. Dies bedeutet, dass es einen Pfad gibt, der an demselben Knoten beginnt und endet und innerhalb des Graphen eine Schleife bildet. Komplexe Workflows beinhalten oft zyklische Abhängigkeiten, bei denen das Ergebnis eines Schritts von den vorherigen Schritten in der Schleife abhängt.
Knoten: In LangGraph stellen Knoten einzelne Komponenten oder Agenten innerhalb eines KI-Workflows dar. Knoten können als „Akteure“ betrachtet werden, die auf eine bestimmte Weise miteinander interagieren. Um zum Beispiel Knoten für den Toolaufruf hinzuzufügen, kann man den ToolNode verwenden. Ein weiteres Beispiel, der nächste Knoten, bezieht sich auf den Knoten, der nach dem aktuellen ausgeführt wird.
Edges: Edges sind eine Funktion in Python, die anhand des aktuellen Status bestimmt, welcher Knoten als nächstes ausgeführt werden soll. Edges können bedingte Verzweigungen oder feste Übergänge sein.