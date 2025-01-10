Was ist LangGraph?

LangGraph beleuchtet die Prozesse innerhalb eines KI-Workflows und ermöglicht so eine vollständige Transparenz des Status des Agenten. Innerhalb von LangGraph dient die Funktion „Zustand“ als Speicherbank, die alle wertvollen Informationen, die vom KI-System verarbeitet werden, aufzeichnet und nachverfolgt. Es ist mit einem digitalen Notebook vergleichbar, bei dem das System Daten erfasst und aktualisiert, während sie verschiedene Phasen eines Workflows durchlaufen.

Wenn Sie beispielsweise Agenten zur Überwachung des Wetters einsetzen, könnte diese Funktion die Anzahl der Schneefälle verfolgen und auf der Grundlage sich ändernder Schneefälle Vorschläge machen. Diese Observability der Funktionsweise des Systems bei der Erledigung komplexer Aufgaben ist für Anfänger nützlich, um mehr über die Zustandsverwaltung zu verstehen. Das Statusmanagement ist beim Debuggen hilfreich, da es die Zentralisierung des Zustands der Anwendung ermöglicht, wodurch häufig der Gesamtprozess verkürzt wird.

Dieser Ansatz ermöglicht eine effektivere Entscheidungsfindung, eine verbesserte Skalierbarkeit und eine verbesserte Leistung. Außerdem ermöglicht es eine intensivere Zusammenarbeit mit Personen, die mit diesen Prozessen noch nicht vertraut sind oder sich ein klareres Bild von den Abläufen hinter den Kulissen wünschen.