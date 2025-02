Was ist crewAI?

Single-Agent-Frameworks verlassen sich auf ein Sprachmodell, um eine Vielzahl von Aufgaben und Verantwortlichkeiten auszuführen. Der Agent wird mit einem Systemprompt und den notwendigen Werkzeugen ausgestattet, um seine Aufgaben zu erfüllen (z. B. Suche, APIs und sogar andere Agenten). Obwohl Single-Agent-Systeme über entsprechende Werkzeuge mit anderen Agenten interagieren können, arbeiten sie nicht auf dieselbe Weise wie Multi-Agent-Systeme zusammen.

In Single-Agent-Systemen gibt es keinen Feedback-Mechanismus von anderen KI-Agenten. Daher werden Optionen für menschliches Feedback zur Anleitung des Agenten empfohlen, um die Genauigkeit mit der Zeit zu verbessern. Single-Agent-Architekturen eignen sich am besten für klar definierte Probleme, bei denen ein Feedback von anderen Agenten oder Nutzern unnötig ist.7

Anstatt zu versuchen, alle Fähigkeiten in einem einzigen Modell zusammenzufassen, teilen Multi-Agent-Systeme (MAS) die Aufgaben auf mehrere spezialisierte Agenten auf. Multi-Agent-Architekturen umfassen zwei oder mehr Agenten, die dasselbe Sprachmodell oder unterschiedliche Modelle verwenden können. Unabhängig von der Größe arbeiten die Agenten in derselben Umgebung, um die Ziele, den Speicher und den Aktionsplan des jeweils anderen zu modellieren. Diese Architekturen weisen deutliche Vorteile gegenüber dem CoT-Prompting (Chain-of-Thought) auf, bei dem das Modell die Aufgaben in eine Reihe von Schritten aufteilen muss.8 Multi-Agent-Architekturen sind besonders erfolgreich, wenn Zusammenarbeit und mehrere unterschiedliche Ausführungspfade erforderlich sind.

Welche Agentenarchitekturen am besten geeignet sind, hängt von den Besonderheiten der Gesamtanwendung und des Anwendungsfalls ab. Single-Agent-Systeme eignen sich am besten für die Lösung begrenzter Probleme. Man kann sich die Agenten als Problemlöser vorstellen. Manche Probleme erfordern die individuellen Fähigkeiten eines einzelnen spezialisierten Agenten, andere wiederum erfordern ein Team von Problemlösern oder ein Team aus mehreren Agenten. Multi-Agent-Systeme sind ein Team von Agenten, die gemeinsam an der Lösung von Problemen arbeiten, die über die individuellen Fähigkeiten oder Kenntnisse jedes einzelnen Agenten hinausgehen. Multi-Agent-Systeme können Probleme lösen, die für Single-Agent-Systeme zu komplex sind. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Multi-Agent-Systeme erhebliche Vorteile haben, darunter eine höhere Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine größere Toleranz gegenüber unsicheren Daten und unsicherem Wissen.9 Zu den wichtigsten Vorteilen von Multi-Agent-Systemen, die mit crewAI vergleichbar sind, gehören die Zusammenarbeit von Agenten, autonome Arbeitsabläufe und Skalierbarkeit.